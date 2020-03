दिल्ली में एक रेस्टोरेंट ने कस्टमर को भारतीय कपड़ों में एंट्री देने से किया मना, वायरल हुई Video

खास बातें एक रेस्तरां ने ड्रेस कोड के कारण एक ग्राहक को प्रवेश देने से इनकार किया. ग्राहक ने भारतीय कपड़े पहने हुए थे जिसके कारण प्रवेश से इनकार किया गया. घटना का वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है.

रेस्तरां (Restaurants) अब अब सिर्फ खाने पर आधारित नहीं होते हैं. वे सजावट, लाइटिंग और माहौल के साथ 360 डिग्री लंबे अनुभव बनाने के लिए पहचान बनाने लगे हैं. रेस्टोरेंट एक खास तरह के ग्राहक को लुभाने के लिए, रेस्तरां के विज़न और अनुभव को बनाए रखने के लिए रेस्टोरेंट को एक खास चेन के दायरे में ग्राहकों को एक निश्चित तरीके से कपड़े पहनने की उम्मीद होती है. उदाहरण के लिए, कुछ रेस्तरां स्मार्ट कैज़ुअल (Smart Casual Restaurant) होने के लिए ड्रेस कोड का रखते हैं. कभी-कभी कुछ रेस्तरां चप्पल और शॉर्ट्स में एंट्री नहीं देते हैं. दिल्ली के रेस्तरां में भी कुछ ड्रेस कोड पर आधारित रेस्टोरेंट्स है, लेकिन दिल्ली में एक रेस्तरां एक ऐसे व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जो भारतीय जातीय परिधान में था. वीडियो पर एक नज़र डालें:

@bishnoikuldeep My shocking experience with discrimination at Kylin and Ivy, Ambience Vasant Kunj this evening. Denied entry as ethnic wear is not allowed! A restaurant in India allows ‘smart casuals' but not Indian wear! Whatever happened to pride in being Indian? Take a stand! pic.twitter.com/ZtJJ1Lfq38 — Sangeeta K Nag (@sangeetaknag) March 10, 2020

ट्विटर यूजर संगीता नाग ने एक वीडियो पोस्ट किया जो माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट पर वायरल हो गया. वीडियो नई दिल्ली के वसंत कुंज, एंबियंस मॉल में काइलिन और आइवी रेस्टोरेंट का था. वीडियो में संगीता नाग ने रेस्तरां स्टाप से पूछा कि क्या उन्हें भारतीय कपड़े पहनने के आधार पर रेस्टोरेंट में एंट्री देने से मना किया जा रहा है. स्टाप ने इस बात की पुष्टि की.

संगीता नाग ने ट्वीट कर लिखा कि, "आज शाम काइलिन और आइवी, एंबिएंट वसंत कुंज में भेदभाव के साथ मेरा चौंकाने वाला अनुभव रहा. भारतीय कपड़ों में एंट्री नहीं थी! भारत में एक रेस्तरां 'स्मार्ट कैज़ुअल' की अनुमति देता है, लेकिन भारतीय कपड़े पहनने के लिए! जो भी हुआ! भारतीय होने पर गर्व है! एक स्टैंड लें!"

What the hell! If this Kylin & Ivy or any other restaurant still follow such colonial practices of not allowing guests wearing ethnic clothes, their licences should be immediately cancelled. Shame! @ArvindKejriwal@PMOIndiahttps://t.co/JdIdc4apiu — Sharmistha Mukherjee (@Sharmistha_GK) March 11, 2020

So sad. We can't wear Indian clothes in India. So bad. — Ashu (@muglikar_) March 11, 2020

It's highly deplorable! Delhi Govt must take a serious note! — Dr. VINAY Sahasrabuddhe (@vinay1011) March 11, 2020

Restaurants have "DRESS CODES" as well, don't make unnecessary fuss out of it. — समूह-राई ????️ (@Oye_lambu) March 11, 2020

nothing wrong in it..there is always. Right to admissions reserved..restaurant is right — Vineet (@bsetrader) March 11, 2020

ट्वीटर पर वीडियो आने के बाद वेरिफाइड यूजर्स भी बहस में शामिल हो गई. कुछ यूजर्स ने एक ग्राहक के साथ इस तरह से व्यवहार किए जाने, भारतीय नैतिक कपड़े पहनने के लिए भेदभाव किए जाने पर अपना गुस्सा व्यक्त किया. उन्होंने रेस्तरां का बहिष्कार करने और इसे फूड एग्रीगेटर ऐप Zomato पर खराब रेटिंग देने का आह्वान किया. कुछ यूजर्स की प्रतिक्रियाएं यहां दी गई हैं. कुछ प्रतिक्रियाओं पर एक नज़र डालें:

रेस्तरां के मैनेजमेंट ने ट्विटर यूजर्स से माफी मांगी, जिसे मैनेजमेंट ने ट्वीटर पर ही शेयर किया.