Almonds Benefits: भीगे हुए बादाम खाने के फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान!

खास बातें बादाम पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. भीगे हुए बादाम खाने के कई फायदे हो सकते हैं. बादाम से कई बीमारियों को दूर रखा जा सकता है.

Almonds Nutrition: स्वास्थ्य लाभों से भरपुर, कुरकुरे और शानदार भूरे रंग के बादाम सिर्फ विटामिन और पोषक तत्वों का खजाना नहीं होते बल्कि खाना बनाने में भी इनका अलग आनंद है. बादाम को खीर में, बादामी कोरमा बनाने के लिए भी पीसा जा सकता है. बादाम के औषधीय गुण भी होते हो सकते हैं. छिलके सहित बादाम खाने के भी अपने फायदे हो सकते हैं. कई लोग सुबह बादाम खाने के फायदे (Benefits of eating almonds in the morning) भी गिनाते हैं. बादाम सबसे पोष्टिक और पॉपुलर नट्स है. कई सारे न्यूट्रीनिष्ट यह मानते हैं कि कच्चे बादाम की तुलना में भीगे हुए बादाम का सेवन करना ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि रात भर इसे भीगाने के बाद इसके छिलके में मौजूद टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और ज्यादातर न्यूट्रीयेंट्स हमें मिल जाते हैं. कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि बादाम खाने के फायदे और बादाम खाने के नुकसान क्या होते हैं. बादाम में पाया जाने वाला मिनरल्स, विटामिन व फाइबर आपको ब्लड प्रेशर से लेकर वजन बढ़ने तक की समस्या से बचाता है। दिल के रोगियों के लिए भी बादाम का सेवन बहुत अच्छा है. आप बादाम को दूध के साथ या फिर भिगो कर भी खा सकते हैं.

बादाम विटामिन ई, आहार फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. कुछ का कहना है कि बादाम को उनके अविश्वसनीय पोषक होने के कारण 'सुपरफूड' है. बादाम प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं. बादाम में मैंगनीज और पोटेशियम भी पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत करने और रक्त शर्करा (Blood Sugar) को कंट्रोल करने में भी मददगार हो सकते हैं. बादाम रक्तचाप (Blood Presure) की समस्या वाले लोगों के लिए भी बेहद फायदेमंद हो सकते हैं.

अगर आपकी माँ रोज सुबह भीगे हुए बादाम की खुराक देती है तो जरूर इसके पीछे कुछ कारण होगा. कच्चे बादाम में से भीगे हुए बादाम को चुनना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि सेहतमंद होना भी एक कारण है.

बादाम को भिगोने के लिए एक मुट्ठी बादाम को आधा कप पानी में डालें. उन्हें कवर करें और उन्हें 8 घंटे तक भीगने दें. उसके बाद बादम की त्वचा (Skin) को छीलें और उन्हें प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर करें. ये भीगे हुए बादाम लगभग एक हफ्ते तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

Almonds Calories: बादाम हमारे पाचन के लिए लाभदायक हो सकते हैं

भीगे हुए बादाम के फायदे | Benefits Of Soaked Almonds:

बादाम को भिगोने से एंजाइम को रिलीज करने में मदद मिलती है जो हमारे पाचन के लिए लाभदायक हो सकते हैं. बादाम भिगोने से एंजाइम लाइपेस निकलता है जो वसा के पाचन के लिए फायदेमंद होता है.

बादाम में मौजूद मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स आपकी भूख को कंट्रोल करने में मददगार हो सकते हैं. बादाम नाश्ते में अपके ब्रेकफास्ट को औप भी हेल्दी बना सकते हैं.

बादाम आपके दिल को स्वस्थ रखते हैं, खराब कोलेस्ट्रॉल को बेहतर बना सकते हैं.

बादाम एंटीऑक्सिडेंट का एक अच्छा स्रोत हैं. भीगे हुए बादाम में विटामिन ई एक एंटीऑक्सिडेंट के रूप में काम करता है जो उम्र बढ़ने और सूजन को रोकता है.

भीगे हुए बादाम में विटामिन बी 17 होता है जो कैंसर से लड़ने में कारगर साबित हो सकता है.

बादाम में कई शानदार पोषण गुण होते हैं इस सुपरफूड्स को आप रोजाना अपने आहार में शामिल कर सकते हैं.

