April Fool's Day 2019- फूड प्रैंक्स जो आपको बना देंगे Fool!

खास बातें 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस यानी अप्रैल फूल (April Fool's Day) मनाया जाता है. आज ही के दिन लोग अप्रैल फूल डे (April Fool) मना रहे हैं. जानिए क्यों मनाया जाता है अप्रैल फूल डे (April Fool's Day).

April Fool's Day 2019: हर साल 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस (Fool's Day) यानी अप्रैल फूल (April Fool's Day) मनाया जाता है. यह साल का वह एक दिन है, जब आप किसी से मजाक कर उसे बुद्धु बना सकते हैं और वह बुरा भी नहीं मानता. आज 1 अप्रैल (1st April) है. यानी आज ही के दिन लोग अप्रैल फूल डे (April Fool) मना रहे हैं. आज के दिन बेवकूफ बनाए जाने पर कोई बुरा भी नहीं मानता यहां तक कि आज के दिन तो हर कोई खुशी खुशी बेवकुफ बन जाता है. क्योंकि जमाना डिजिटल हो चुका है ऐसे में हर तीज-त्योहार की शुरुआत फेसबुक (Facebook), व्हाट्सऐप (WhatsApp) और इंस्टाग्राम से ही होती है. अप्रैल फूल डे पर भी लोग जमकर अप्रैल फूल फेसबुक स्टेटस (April Fool's Day Status) और हैप्पी अप्रैल फूल डे (Happy April Fool's Day) के संदेश साझा कर रहे हैं. क्यों मनाया जाता है अप्रैल फूल (Why Is Fools Day Celebrated On First April), अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो बता दें कि पहली बार अप्रैल फूल डे कब मनाया गया इससे जुड़ी कोई तथ्यपूर्ण जानकारी नहीं है. फिर भी एक प्रचलित मान्यता है कि इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द्वितीय की एनी से सगाई के कारण अप्रैल फूल डे मनाया जाता है. बहरहाल, अब यकीनन आपके खुराफाती दिमाग में कुछ अप्रैल फूल जोक्स और प्रैंक (Happy April Fool's Day 2019 Jokes & Pranks) चल रहे होंगे. तो इसी से जुड़ी कुछ फूड प्रैंक हम आपको बताते हैं...

इस अप्रैल फूल डे पर आप अपने दोस्तों को कुछ मजेदार फन एंड फूल प्रूफ रेसिपी का इस्तेमाल कर सरप्राइज करने के साथ ही फूल बना सकते हैं. कैसे चलिए हम बताते हैं...

Weight Loss: सौंफ के फायदे, वजन होगा कम और घटेगा बैली फैट

Calories In Pomegranate: अनार का कैलोरी कांउट, क्या हैं इसके फायदे

अप्रैल फूल डे 2019 पर दोस्तों को बेवकूफ बना देंगे ये फूड प्रैंक | April Fool's Day 2019 : Food Pranks

गुलाब जामुन चीजकेक (Gulab Jamun Cheesecake)

जी हां, जैसा की नाम को सुनकर लग रहा है आपके दोस्त इसे चखकर भी बुद्धू बन जाएंगे. असल में यह एक चीज़ केक है, जो इतना नरम और मख़मली है, आपके दोस्त इसमें एक मीठा भारतीय सरप्राइज पाकर हैरान हो जाएंगे. यह है एक एक असामान्य संयोजन जो आपको दोनों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देता है.

April Fool's Day 2019 : यह अप्रैल फूल स्पेशल समोसा है...

समोसे का नाम सुनते ही सारे दोस्त इस पर टूट पडेंगे और जैसे ही वे इन्हें खाना शुरू करेंगे आप कह सकते हैं यह अप्रैल फूल स्पेशल समोसा है... आलू की फीलिंग वाला समोसा तो आप सभी ने बहुत बार खाया होगा लेकिन आज हम आपके साथ डिफरेंट समोसा रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं. इस समोमे में आलू की जगह नूडल्स की फीलिंग का इस्तेमाल किया गया है. नूल्डस समोसा बच्चों को भी खूब पसंद आएगा. इस समोसे को आप बनाकर शाम को एक कप गर्मागर्म चाय या फिर पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं.

Food for Iron Deficiency Anemia : क्या है एनिमिया, आयरन की कमी को दूर करने के लिए क्या खाएं...

मैलन जेलोज

April Fool's Day 2019 : यह फ्रूटी मिस्क से बने मैलन जेलोज मुंह और टेस्ट के लिए भी अप्रैल फूल साबित होगें.

जी हां, मैलन के टुकड़ों जैसी दिखने वाली यह चीज जब मुहं में जाएगी तो यकीनन सबके चेहरे पर बुद्धू बनने की मुस्कान आ ही जाएगी. यह फ्रूटी मिस्क से बने मैलन जेलोज मुंह और टेस्ट के लिए भी अप्रैल फूल साबित होगें.

Weight Loss: डाइट से कैसे कम करें फैट और कोलेस्ट्रॉल, यहां हैं 5 आसान टिप्स...



कद्दू और फेटा मफिन्स

April Fool's Day 2019 : आप शायद नाम सुनकर ही हैरान रह गए.

हा हा हा... आप शायद नाम सुनकर ही हैरान रह गए. लेकिन एक विदेशी कद्दू और फेटा मफिन रेसिपी आपके दोस्तों को बुद्दू बना देगी. चाय के समय आप दोस्तों को इससे सरप्राइज दे सकते हैं.

Breakfast Recipes: 5 देसी ब्रेकफास्ट रेसिपी, जिन्हें ट्राई करना तो बनता है

बर्फी पराठां

April Fool's Day 2019 : मीठा पसंद करने वाले दोस्तों के लिए नया एक्सपेरिमेंट होगा.

Weight Loss: 4 लो कैलोरी इंडियन फूड जो वजन कम करने में करेंगे मदद...

जी हां, यह आपके दोस्तों को एक बार को सरप्राइज तो कर ही देगी साथ ही साथ यह मीठा पसंद करने वाले दोस्तों के लिए नया एक्सपेरिमेंट होगा.

Happy April Fool's Day

और खबरों के लिए क्लिक करें.

Low-Calorie Diet: स्नैक्स को डाइट-फ्रेंडली बनाने के लिए इस्तेमाल करें ये 5 Healthy Sandwich Spreads

Best Foods For Weight Loss: वजन कम करने के लिए करें डाइट में ये बदलाव

Weight Loss: ये 3 लो कैलोरी जूस करेंगे मोटापा कम

Calories In Walnuts: क्या हैं अखरोट से मिलने वाले लाभ और इसके पोषक तत्व

Lunch Healthy: दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में इन रेस्तरां से करें हेल्दी फूड ऑर्डर

अब बिना सोचे समझे खाएं अखरोट, नहीं बढ़ता इनसे वज़न

High Blood Pressure: क्या हाई बीपी के मरीज आलू खा सकते हैं? यहां पढ़ें आलू के फायदे और नुकसान

Broccoli Nutrition And Benefits: ब्रोकली के फायदे और 5 बेस्ट ब्रोकली रेसिपी