एक हफ्ते में कितने तक अंडे खाने चाहिए? जानें एक्सपर्ट से

How Many Eggs: हफ्ते में कितने अंडे खाने चाहिए? यह आपकी सेहत पर भी निर्भर करता है.

खास बातें एक अंडा लगभग 180-300mg कोलेस्ट्रॉल देता है, जो केवल जर्दी में होता है रोज 300mg कोलेस्ट्रॉल के सेवन (Cholesterol Intake) करना चाहिए. चलिए जानते हैं कि हफ्ते में कितने अंडे खाने चाहिए.

How Many Eggs In A Week: अंडे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, अंडे का पीला भाग क्यों नहीं खाना चाहिए? जैसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं. हम सभी जानते हैं कि उबले हुए अंडे खाने के गजब फायदे (Egg Benefits) मिलते हैं. कुछ लोग देसी मुर्गी के अंडे खाने के फायदे (Egg Nutrition) बताते हैं, तो कुछ लोगों का कहना होता है कि अंडे का आमलेट खाने के फायदे होते हैं. कई बार यह सवाल भी उठता है कि रोज कितने अंडे खाने चाहिए. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि देसी अंडे के फायदे क्या हैं. कुछ लोग अंडा छीलने का तरीका जानना चहाते हैं, तो कुछ अंडा करी बनाने की रेसिपी. अंडे से जुड़े बहुत से सवाल होते हैं. इन्हीं में से एक है कि हफ्ते में कितने अंडे खाने चाहिए. वैसे सेहत के लिए देसी अंडे को ही फायदेमंद माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मशीन से अंडा कैसे बनता है? इन सब सवालों से परे होकर अगर अंडे के फायदों के बारे में सोचा जाए तो यह सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है.

अक्सर यह माना जाता है कि अंडे आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें अनहेल्दी फेट होता है. जिससे कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. अंडे में कोलेस्ट्रॉल और संतृप्त वसा हो सकती है, लेकिन जब सही मात्रा में लिया जाता है, तो वे हमारी सेहत के लिए फायदेमंद साबित होती हैं मतलब पोषण से भरपूर. अंडे में पोटेशियम, नियासिन, राइबोफ्लेविन, मैग्नीशियम और सोडियम के साथ-साथ कई अन्य गुणवत्ता वाले प्रोटीन (egg protein) होते हैं. वे विटामिन ए, फास्फोरस, लोहा, जस्ता, विटामिन डी, विटामिन बी 6 और बी 12, फोलिक एसिड, पैंटोथेनिक एसिड और थायमिन प्रदान करते हैं. हाल के अध्ययनों में यह पता चला है कि आहार कोलेस्ट्रॉल हृदय रोगों (heart diseases), स्ट्रोक और हाई बीपी (high BP) के लिए एक संभावित स्वास्थ्य जोखिम नहीं है. इस तरह देखा जाए तो अंडा खाना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं है.

अंडे के पौष्टिक तत्व और पोषण से जुड़ी जानकारी (Egg Nutrition Facts)

एक अंडा लगभग 180-300mg कोलेस्ट्रॉल देता है, जो केवल जर्दी यानी यॉक (yolk) में मौजूद होता है. अंडे का सफेद हिस्सा कोलेस्ट्रॉल मुक्त होता है. ICMR और NIN दिशानिर्देशों के अनुसार आपको रोज 300mg कोलेस्ट्रॉल के सेवन (Cholesterol Intake) करना चाहिए. तो क्या इसका मतलब है कि आप पूरे अंडे को बेझिझक खा सकते हैं? पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अंडे में संतृप्त वसा (Saturated Fats) काफी मात्रा में होती है, जो हृदय रोगों के लिए जोखिम को बढ़ा सकता है.

एक सप्ताह में कितने अंडे खाने चाहिए (How Many Eggs Should You Eat In A Week)

Healthy Balanced Meal: एक स्वस्थ संतुलित भोजन में एक वयस्क 3 से 4 बार दिन में एक अंडे का सेवन कर सकता है. अंडे के साथ बेकन, रिफाइंड फ्लोर, हाई शुगर फूड को इसके साथ शामिल न करें. यह फैट की वेल्यू को बढ़ा सकता है. बच्चे रोजाना एक अंडे का सेवन कर सकते हैं. जो लोग हृदय रोगी हैं या उच्च एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वाले लोग एक सप्ताह में लगभग 3 अंडे खा सकते हैं.

चलिए कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर रुपाली दत्ता से इस बारे में और जानकारी लेते हैं -

नोट: यहां पर दी गई सूचना जानकारी के लिए है. अपने आहार में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

