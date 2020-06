Ayurvedic Kadha For Acidity: एसिडिटी और कब्ज से राहत पाने के लिए असरदार है यह काढ़ा, पाचन के लिए भी है फायदेमंद!

How To Get Rid Of Acidity: करेंगे ये 4 काम तो कभी नहीं होगी एसिडिटी की समया, पेट की गैस के ये हैं रामबाण उपाय!

एसिडीटी के लिए हींग का काढ़ा काफी फायदेमंद हो सकता है. कुछ लोग जानना चाहते हैं कि एसिडिटी में क्या खाना चाहिए? (What To Eat In Acidity). तो आपको बता दें एसिडिटी के घरेलू उपायों (Home Remedies For Acidity) में ये काढ़ा आपकी मदद कर सकता है. हींग के स्वास्थ्य लाभ (Health Benefits Of Asafoetida) कई हैं. हींग का पानी पेट दर्द से लेकर कब्ज और एसिडिटी से राहत दिलाने में फायदेमंद हो सकता है.

1. एसिडिटी के लिए हींग का काढ़ा (Asafoetida Kadha For Acidity)

हींग का सेवन पेट के स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. हींग का काढ़ा हर किसी के लिए फायदेमंद हो सकता है. इसमें विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती हैं, जिसे पीने के बाद एसिडिटी से लेकर पेट गैस और पेट के मरोड़ जैसी समस्या से राहत मिल सकती है. हींग का काढ़ा डाइजेशन को बेहतर करने के लिए भी फायदेमंद होता है. पेट में होने वाली सभी समस्याओं से आपको घर पर बना हींग का काढ़ा, तुरंत राहत दिला सकता है.

हींग का काढ़ा बनाने की सामग्री

- अजवायन

- चम्मच

शेपा

- हींग

- काला नमक

- मुलेठी

- सौंठ

हींग का काढ़ा बनाने का तरीका

- हींग का काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले पानी में सभी चीजों को एक साथ डालकर पांच मिनट के लिए उबालें.

- इसके बाद इसे छान लें. इसे खाना खाने के आधे घंटे के बाद पीएं.

कब्ज के लिए ये भी हैं अन्य उपाय

- ज्यादा से ज्यादा पानी पीएं.

- फल, सब्जी खाएं

- फाइबर का सवन करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.