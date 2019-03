Ayurvedic Kadha For Cold: सर्दी खांसी और जुकाम को दूर करेगा ये आयुर्वेदिक काढ़ा...

Ayurvedic Kadha For Cold: क्या बदलते मौसम का आपकी सेहत पर असर हो रहा है? अगर हां, तो यकीनन आपको घरेलू नुस्खों यानी होम रेमेडीज को अपनाने की जरूरत है. बदलता मौसम आपको ज्यादा बीमार न बना पाए इसके लिए समय रहते उपाय कर लेना सही रहता है. अचानक से बदले इस मौसम का असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है. इस मौसम में सर्दी-जुकाम या खांसी की समस्या आसानी से आपको शिकार बना सकती है. क्योंकि इस बदलते मौसम में इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और संक्रमण की चपेट में आने की संभावना भी बढ़ जाती है. ऐसे में अगर आप डॉक्टर या दवाओं का रुख करते हैं तो ठीक है, लेकिन कई बार मौसम में बदलाव के चलते हुए इन संक्रमणों से आयुर्वेदिक नुस्खों या घरेलू नुस्खों से भी बचा जा सकता है. इसमें आपकी मदद कर सकता है यह आयुर्वेदिक काढ़ा. जी हां, आयुर्वेदिक काढ़े का अपना अलग ही महत्व होता है (Benefits of Ayurvedic Kadha For Cold). बदलते मौसम में तो यह और भी खास हो जाता है. सर्दी-खांसी, गले की खराश, फ्लू और सीज़न की कई बीमारियों से बचने के लिए आप काढ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं. हम आपको बता रहे हैं ऐसे ही आयुर्वेदिक काढ़े के बारे में जो आपको सर्दी-जुकाम से राहत दिलाएगा.

कैसे घर पर बनाएं आयुर्वेदिक काढ़ा (Here's How You Can Make This Kadha At Home)



सामग्री:

जीरा - 1 चम्मच

सौंफ - 1 चम्मच

अजवाइन - 1 चम्मच

इलायची बड़ी - २

इलायची छोटी - २-३

काली मिर्च - 1 चुटकी

पानी - 2 गिलास

दालचीनी - 1 बड़ा चम्मच

तरीका:



- सबसे पहले एक पतीला लें और उसमें दो गिलास पानी डालें. इसे तेज आंच पर पकाएं और पानी को उबलने दें.

- अब, पानी में जीरा, सौंफ और अजवाइन मिलाएं और धीमी आंच पर सभी सामग्रियों को उनके स्वाद में रिसने दें.

- एक बार जब पानी का रंग हरे और भूरे रंग में बदलने लगे, तो दालचीनी के साथ बड़ी और छोटी इलायची डालें. इसके बाद आंच बंद कर दें.

- अब एक गिलास में एक चुटकी काली मिर्च डालें और इस काढ़े को उसमें डाल लें और पी लें.

नोट: इन सभी मसालों में हीलिंग गुण होते हैं, जो किसी के स्वास्थ्य को काफी हद तक लाभ पहुंचा सकते हैं. आप इसकी पौष्टिकता बढ़ाने के लिए शहद भी मिला सकते हैं. कफ में शहद मिलाना सूखी खांसी को शांत करने का एक अच्छा तरीका है. हालांकि, अगर आप लंबे समय तक सर्दी और खांसी से पीड़ित हैं, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है. अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही आहार में किसी तरह का बदलाव करें. घरेलू नुस्खों को अपनाने से पहले भी अपने डॉक्टर से सलाह लें क्योंकि वह जानते हैं कि आपकी सेहत के लिए कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी नहीं.

