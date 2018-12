Dry Cough: सूखी खांसी से राहत दिलाएगा शहद, अदरक और मुलेठी का यह घरेलू नुस्खा

Dry Cough Home Remedy: क्या आप जानते हैं कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो आपके शरीर की दोस्त होती हैं... जी हां, जब भी शरीर में कोई परेशानी होती है तो यह बीमारियां उसे ठीक करने के लिए होती हैं. ऐसी ही बीमारी है खांसी-जुकाम (Cold and Cough). जी हां, खांसी-जुकाम एक रक्षात्मक प्रणाली है, जो वायु मार्ग से बलगम, धूल या धुएं को साफ करने के लिए होती है. तो ऐसे में सवाल यह उठाता है कि सूखी खांसी का क्या इलाज है, क्या सूखी खांसी को घरेलू नुस्खों (Home Remedy) से ठीक किया जा सकता है. तो इसका जवाब है हां. और हम आपको बताते हैं सूखी खांसी को ठीक करने के घरेलू नुस्खों के बारे में, जो आपको दिलाएंगे सूखी खांसी से राहत (Relief from dry cough). सूखी खांसी या ड्राई कफ से बचने के लिए कई आयुर्वेदि‍क उपचार और नुस्खे (Ayurvedic remedy for dry cough) भी मौजूद हैं, जो आपको राहत दिला सकते हैं. बदलते मौसम के चलते लोगों को कई तरह की बीमारियां अपनी चपेट में ले लेती हैं. ख़ासतौर से खांसी, जुखाम और बुखार ने ज़्यादातर लोगों को परेशान किया हुआ है. क्या आप जानते हैं कि खांसी एक ऐसी बड़ी बीमारी है, जिसके एक बार होने से इससे छुटकारा पाना आसान नहीं होता. लेकिन हम आपको बता रहे हैं सूखी खांसी से निजात पाने का कारगर घरेलू नुस्खा. इस नुस्खे में आपको इस्तेमाल करना है बस शहद, अदरक और मुलेठी (liquorice) का. तो चलि‍ए देखते हैं कैसे ये तीनों चीजें ठीक करेंगी सूखी खांसी को...

सूखी खांसी के आयुर्वेदि‍क घरेलू नुस्खे -

हर भारतीय रसोई में शहद और अदरक मिल ही जाते हैं. शहद और अदरक में कई औषधिय गुण होते हैं. दोनों में ही हीलिंग प्रोपर्टी होती हैं और साथ ही साथ इम्यूनि‍टी बूस्ट करने में भी ये काफी मददगार हैं. आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष गौतम के अनुसार अदरक में फलेगम होतेा है जो एंटीमाक्रोबायल गुणों से भरपूर है. इसके साथ ही शहद डेम्यूलसेंट है, जो राहत देने वाला है. इनके अलावा मुलेठी खांसी को ठीक करने में मददगार है. खांसी से राहत के अलावा ये तीनों गले के लि‍ए भी अच्छे हैं. सूखी खांसी (Dry Cough) से राहत के लिए एक चम्मच शहद में जरा सा अदरक का जूस डालें और पी लें. इसके कुछ देर बाद आप मुंह में मुलेठी की छोटी सी डंडी रखें. मुलेठी आपके गले को सूखने नहीं देगी. मुलेठी सूखे गले और खराश से राहत दिलाने का काम करेगी.

ध्यान रखें- अगर खांसी लंबे समय से आ रही है और साथ ही बलगम में खून निकल रहा है, तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें. जब खांसी दो हफ्ते से ज़्यादा लंबे समय तक बनी रहती है, तब इसका डायग्नॉस्टिक टेस्ट करना महत्वपूर्ण हो जाता है.

