Baisakhi 2020: आज है बैसाखी, इन 5 खास पंजाबी रेसिपी के बिना अधूरी होगी आपकी बैसाखी! जानें क्यों मनाते हैं बैसाखी का त्योहार?

Baisakhi 2020: आज बैसाखी है. यानि 13 अप्रैल 2020 को बैसाखी (13 April 2020 Baisakhi) का त्यौहार मनाया जा रहा है. अभी भी कई लोगों के मन में यही सवाल है कि बैसाखी कब है (When is Baisakhi) या बैसाखी की तारीफ क्या है वह इसलिए कि किसी साल बैसाखी 14 तारीख को मनाई जाती है, तो किसी साल 13 तारीख को लेकिन इस साल पूरे देश में 2020 की बैसाखी का पर्व 13 अप्रैल को मनाया जा रहा है. हर कोई एक दूसरे को बैसाखी की शुभकामनाएं (Baisakhi Wishes) दे रहा है. साथ ही अपने करीबियों की बैसाखी 2020 की फोटो (Baisakhi 2020 Image) और वॉलपेपर भेज रहे हैं. अगर आप जानना चाहते हैं कि बैसाखी क्यों मनाई जाती है (Why Is Baisakhi Celebrated?), तो बैसाखी से पकी हुई फसल को काटने की शुरुआत हो जाती है. 13 अप्रैल 1699 के दिन सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, इसके साथ ही इस दिन को मनाना शुरू किया गया था. आज ही के दिन पंजाबी नए साल की शुरुआत भी होती है. भारत एक विविध धर्म वाला देश है. हर धर्म के अपने पर्व-त्योहार हैं, जिन्हें उस समुदाय के लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं. बैसाखी भी इन्हीं त्योहरों में से एक है, जिसे सिख धर्म के लोग नववर्ष के रूप में मनाते हैं.