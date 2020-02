Weight Loss: मोटापा घटाने में कमाल है जौ का पानी, वजन घटाने के साथ पेट को भी करेगा अंदर, ब्लड शुगर लेवल भी रहेगा कंट्रोल! 

खास बातें जौ के पानी (Barley water) का सेवन करने से कम होता है वजन? क्या जौ ब्लड शुगर लेवल (Blood Sugar Level) को करता है कंट्रोल? जानें कैसे जौ (Barley) तेजी से कम कर सकता है आपका वजन.

Barley Water For Weight Loss: मोटापा कई बीमारियों का कारण है. मोटापा घटाने के लिए भोजन (Food To Reduce Obesity) के बारे में कई बातें कही जाती हैं, क्योंकि हमारा वजन घटाने का भोजन (Weight Loss Foods) और व्यायाम ही हमें इस परेशानी से छुटकारा दिला सकता है. जौ का पानी आपका वजन घटाने (Barley Water For Weight Loss) में कारगर हो सकता है. जी हां कैसे जो का पानी (Barley Water) घटाएगा आपका वजन यहां बता रहे हैं हम... लोग वजन घटाने के लिए डाइट (Weight Loss Deit) करते हैं और भी कई तरीके आजमाते हैं जैसे वजन घटाने के लिए व्यायाम (Exercise For Weight Loss) करना, वजन घटाने के लिए डाइट प्लान (Diet Plan) करना कई लोग तो वजन घटाने के लिए खाना (Food For Weight Loss) ही कम कर देते हैं. ऐसा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है. कितना अच्छा हो अगर बिना मेहनत किए और डाइट किए वजन तेजी से कम हो जाए तो यहां हम आपको बता रहे हैं वजन घटाने की ऐसी ही कमाल की और असरदार ट्रिक जिससे न सिर्फ आपका वजन कम हो सकता है बल्कि आप एक आकर्षक और स्लिम बॉडी (Slim Body) भी पा सकते हैं.

दूध के साथ केला खाने से फायदे ही नहीं, होते हैं गंभीर नुकसान, जानें किन लोगों को हो सकता है ज्यादा नुकसान!

लोग पेट की चर्बी घटाने के नुस्खे (Tips To Lose Belly Fat) और उपाय की तलाश में रहते हैं. मोटापा घटाने के लिए योग (Yoga For Reducing Obesity) और व्यायाम के अलावा सही आहार लेना बहुत जरूरी है. सिर्फ एक चीज के पानी का सेवन करने से आप तेजी से वजन घटा सकते हैं.

इन 10 चीजों को भूलकर भी न रखें फ्रिज में, जानें क्या होते हैं नुकसान

Barley Water For Weight Loss: तेजी से वजन घटाने के लिए करें जौ के पानी का सेवन!

जौ क्यों है खास?

जौ में फाइबर की काफी मात्रा पाई जाती है. इस वजह से यह सेहत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. यह तो आप जानते ही हैं कि फाइबर से भरपूर चीजें आपका वजन घटाने में मदद कर सकती हैं. जौ का सेवन से पेट भरा-भरा सा लगता है, इस कारण आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती है और ज्यादा खाने से बच सकते हैं. जौ में फैट का मात्रा काफी कम होती है जौ हमारी कैलोरीज को नहीं बढ़ाता है. जौ हमारा वजन तेजी से घटाने में असरदार हो सकता है. यहां जानें कैसे घर पर बनाएं जौ का पानी...

सिर्फ स्पेशल फील कराने और प्यार जताने के लिए ही नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी कमाल है चॉकलेट, इन तरीको से दें शुभकामनाएं!

जौ का पानी (Barley Water) बनाने की विधि

जौ का पानी बनाने के लिए एक पैन में पानी गर्म करें. जब पानी उबल जाए तो उसमें जौ और दालचीनी डालें. आंच धीमी करें और करीब 30 मिनट तक इसे उबालें. जब पानी डेढ़ से दो ग्लास तक बच जाएं तो आंच से उतार लें. ठंडा होने पर इस पानी को छान लें. स्वाद बढ़ाने के लिए इस पानी में नींबू का रस और शहद मिला लें.

क्या सुबह खाली पेट पानी पीने से तेजी से घटता है वजन? जानें गुनगुना पानी पीने के जबरदस्त फायदे

Barley Water Benefits: जौ का पानी घटा सकता है आपका वजन

ये होते हैं जौ के कमाल के फायदे

- जौ के पानी का रोजाना सेवन से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है.

- जौ का पानी शरीर को डीटॉक्सीफाई कर विषाक्त तत्व को बाहर निकालने का काम कर सकता है.

- यह पानी ब्लड शुगर को भी कंट्रोल कर सकता है.

- यह पानी एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन से भरपूर होता है.

सुबह नाश्ते में खाएंगे ये एक चीज, तो घट जाएगा वजन, मिलेगी स्लिम बॉडी, डायबिटीज और पेट की समस्याओं के लिए भी रामबाण!

वजन घटाने के ये 4 टिप्स भी फायदे

1. दो ग्लास पानी में आधा चम्मच जीरा मिलाकर रातभर रखें. सुबह इस पानी को आधा होने तक उबाल लें. ठंडा हो जाने पर इस पानी को छानकर पीएं 2. जीरे को चबाकर भी वजन घटाया जा सकता है.

3. एक ग्लास गुनगुने पानी में नींबू का रस और शहद मिलाकर रोजाना सेवन करें.

4. एक ग्लास पानी में नींबू का रस और अदरक का रस मिलाकर पीने से भी वजन कम किया जा सकता है.

(अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता. ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें. एनडीटीवी इस जानकारी की प्रमाणिकता की जिम्मेदारी नहीं लेता).

और खबरों के लिए क्लिक करें

वैलेंटाइन डे की सुबह गिलहरी दिखी तो मिलेगा कंजूस पति, तो यह दिखने पर मिलता है अमीर जीवनसाथी! पढ़ें रोचक मान्‍यताएं

क्या डायबिटीज में पका हुआ केला खाना चाहिए? पके हुए केले का कैसे करें इस्तेमाल, जानें फायदे और नुकसान

4 दालों को मिलाकर बनाएं प्रोटीन से भरपूर स्वादिष्ट दाल, जुबां से नहीं उतरेगा स्वा

सफेद रंग के ये चार फूड बढ़ा सकते हैं वजन के साथ डायबिटीज का खतरा और भी होते हैं कई नुकसान!

तेजी से वजन घटाने में शहद और कॉफी करेंगे कमाल! ये हैं मोटापा घटाने के 5 असरदार टिप्स

त्रिफला औषधी का सेवन करने से होते हैं कई कमाल के स्वास्थ्य लाभ! जानें कैसे करें त्रिफला का सेवन