ग्रीन-टी के लाभ, कंट्रोल होगी डायबिटीज, कम होगा वजन और भी हैं फायदे

ग्रीन टी के कई लाभ (Benefits Of Green tea in Hindi) हैं.

Benefits Of Green Tea: ग्रीन टी सेहत के प्रति सजग लोगों में खासी पसंद की जाती है. ग्रीन टी के कई लाभ (Benefits Of Green Tea in Hindi) हैं. ग्रीन टी में पॉलीफेनॉल्स भरपूर मात्रा में होता है. पॉलीफेनॉल्स असल में एंटी-ऑक्सीडेंट व एंटी फ्लेमेटरी होते हैं, जो डायबिटीज के मरीजों में दिल के रोगों के खतरे को कम करने में मददगार है. ग्रीन टी उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो डायबिटीज से जूझ रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज मेटाबॉलिक सिस्टम को बेहतर बनाती है. यह डायबिटीज के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है. टाइप 1 डाइबिटीज के रोगियों के लिए ग्रीन टी काफी फायदेमंद है. होम्योपैथिक डॉक्टर अरुण कुमार (बीएचएस) कहते हैं ''ग्रीन टी में एंटीआक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी चाय का एक कप आपकी सेहत पर कैसा असर डालेगा? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे किस समय ले रहे हैं.''

Ginger Benefits: 'लाख दुखों की एक दवा है' अदरक, जानें अदरक वाली चाय के फायदे

ग्रीन टी के 4 फायदे | 4 Benefits Of Green Tea

1. वजन कम करने के लिए ग्रीन टी | Green Tea for Weight Loss in Hindi

ग्रीन टी में जीरो कैलोरी होती है, जो वजन कम करने (Green Tea for Weight Loss) में भी मदगार होती है. जब आप वजन कम (Weight Loss) करते हैं तो इंसुलिन की सेंसिविटी बढ़ती है जो ब्लड शुगर लेवल को कम करने का काम करती है. ग्रीन टी में मौजूद कैटेशिन इंसुलिन के प्रभाव को कम करता है. यह कार्बस के प्रभाव को कम कर सकता है.

ग्रीन टी वजन कम करने (Green Tea for Weight Loss) में भी मदगार होती है.

Kadi Patta For Diabetes: करी पत्ता करेगा ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल, जानें कैसे

2. कैसे पीएं ग्रीन टी | How to Drink Green Tea

ग्रीन टी एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है और यह कोलेस्ट्रोल एवं ब्लड प्रेशर को कम करने में मददगार है. इसमें कैफीन की मात्रा कम होती है. जो लोग अपने कैफीन सेवन पर ध्यान देते हैं उनके लिए यह सर्वश्रेष्ठ विकल्प है. अगर आपको ग्रीन टी कड़वी लगती है तो आप उसमें जरा सा शहद मिलाकर पी सकते हैं.

3. डायबिटीज में फायदेमंद है ग्रीन टी | Green Tea For Diabetes

डॉक्टर अरुण कुमार के अनुसार ''ग्रीन टी डायबिटीज के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है. टाइप 1 डाइबिटीज के रोगियों के लिए ग्रीन टी काफी फायदेमंद है. ग्रीन टी में एंटीआक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं. ग्रीन टी में पॉलीफेनॉल्स भरपूर मात्रा में होता है. पॉलीफेनॉल्स असल में एंटी-ऑक्सीडेंट व एंटी फ्लेमेटरी होते हैं, जो डायबिटीज के मरीजों में दिल के रोगों के खतरे को कम करने में मददगार है.'' ग्रीन टी उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो डायबिटीज से जूझ रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज मेटाबॉलिक सिस्टम को बेहतर बनाती है.

How to Drink Green Tea: टाइप 1 डाइबिटीज के रोगियों के लिए ग्रीन टी काफी फायदेमंद है

Diabetes Management: सर्दियों में ये 5 चीजें कम करेंगी ब्लड शुगल लेवल, कंट्रोल होगी डायबिटीज

4. ग्रीन टी के फायदे त्वचा की देखभाल में - Benefits Of Green For Skin

ग्रीन टी आपकी त्वचा में नई जान डालने के लिए भी बहुत अच्छा विकल्प है. ग्रीन टी में चीनी मिलाकर इसका प्रयोग चेहरे की मृत कोशिकाओं को हटाने के लिए फेस स्क्रब के रूप में भी कर सकते हैं. ग्रीन टी एक बेहतरीन टोनर है, जो कि बंद पड़े रोम छिद्रों को खोलने में मदद करती है. इसके साथ ही साथ इसे बालों को साफ करने और उन्हें स्वस्थ रखने में भी प्रयोग किया जा सकता है.

कैसे बनाएं ग्रीन टी - How To Make Green Tea

ग्रीन टी से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, इसमें दूध, चीनी, क्रीम और यहां तक कि शहद भी न मिलाएं. उबलते पानी में एक चम्मच ताजी पत्तियों को मिलाएं और 2 से 3 मिनट रखने के बाद ही इसे पिएं. इसका रोजाना दो-तीन कप सेवन किया जा सकता है.

और खबरों के लिए क्लिक करें.

ये भी पढ़ें-

Diabetes: ये 3 ड्राई फ्रूट करेंगे ब्लड शुगर लेवल को नेचुरली कंट्रोल

Plant-Based Diabetes Superfoods: डाइट में करें ये बदलाव और संतुलित करें Blood Sugar Levels

Diabetes Management: डायबिटीज है? तो आपके किचन में हर वक्त होनी चाहिए ये 5 चीजें...

Diabetes Management: कंट्रोल होगा ब्लड शुगर और डायबिटीज, जानें लहसुन के फायदे

Diabetes Management: डायबिटीज दूर करेगा पपीता, ब्लड शुगर होगा कंट्रोल

Tulsi Leaves For Diabetes: ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में कैसे काम आती है तुलसी...

Manage High Blood Pressure: क्या हाई बीपी को ठीक करने में मददगार है दही या योगर्ट?