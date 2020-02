Diabetes: ये दो कमाल के सुपरफूड हैं Blood Sugar और डायबिटीज के लिए शानदार, डाइट में शामिल कर मिलेंगे कई और भी फायदे!

खास बातें डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए खाएं ये दो सुपरफूड्स. जानें ये सुपरफूड्स क्यों हैं ब्लड शुगर लेवल के लिए फायदेमंद. डायबिटीज डाइट में शामिल कर कंट्रोल करें ब्लड शुगर.

Dates For Diabetes: खजूर और काजू खाली पेट (Empty Stomach) खाने से कई स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं. यह स्वादिष्ट और स्वास्थ्य लाभों से भरपूर होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल (Blood Sugar Level) को कंट्रोल करने में भी फायदेमंद हो सकते हैं. डायबिटीज (Diabetes) में खानपान का खास ध्यान रखना पड़ता है. वैसे तो हर किसी को खाने को हेल्दी रखना चाहिए लेकिन डायबिटीज के रोगियों (Diabetes Patients) को खाने में पोषक तत्वों से भरपूर चीजों का सेवन काफी जरूरी है.डायबिटीज लेवल (Diabetes Level) को कंट्रोल करने के लिए हमें खान-पान में सुधार करने की जरूरत है. खजूर डाबिटीज कंट्रोल करने के लिए (Dates For Diabetes) फायदेमंद माना जाता है. साथ ही काजू भी ब्लड शुगर लेवल के लिए (Cashew For Blood Sugar Level) लाभदायक हो सकता है. इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें अपनी डायबिटीज डाइट (Diabetes Diet) में शामिल कर इंसुलिन (Insulin) को बेहतर बना सकते हैं. डायबिटीज क्या है (What Is Diabetes) कई लोगों को यही पता नहीं होता है. इसलिए खान-पान का भी ध्यान नहीं रख पाते हैं. डायबिटीज डाइट प्लान (Diabetes Diet Plan) लेने चाहिए इसके लिए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए हम कई तरह के घरेलू नुस्खे (Home Remedies) अपनाते हैंलेकिन कई हम यहां ऐसी दो चीजों की बात कर रहें जिनसे डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है. हम आमतौर पर अपने खाने के लिए एक डाइट चार्ट बनाते हैं, लेकिन हम स्नैक्स को नजरअंदाज कर देते हैं, जो हमारे खाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. हम दो ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं जो आपको स्वस्थ तो रखेंगी ही साथ ही डायबिटीज की दवा (Diabetes Medicine) के रूप में भी काम कर सकती हैं.

Dates For Diabetes: खजूर को डायबिटीज में रामबाण माना जाता है!

डायबिटीज में काजू है फायदेमंद (Cashew Beneficial in Diabetes)

सभी नट्स में से काजू में फैट की मात्रा कम होती है. इसमें फाइबर काफी मात्रा में पाया जाता है. जो ब्लड प्रेशर और शुगर में भी फायदेमंद हो सकता है. साथ इन नट्स में ओमेगा -3 फैटी एसिड और ओलिक एसिड भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है. जो दिल के लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं. काजू डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल करता है बल्कि ये इसे ठीक करने में मददगार साबित हो सकता है. काजू में एनाकार्डिक एसिड होता है जो बॉडी ग्लूकोज को सेल्स में पहुंचाने में मदद करता है. इससे ग्लूकोज बल्ड में नहीं जाता और ब्लड शुगर नहीं बढ़ता है. काजू जिंक का अच्छा स्रोत है. आधी मुट्ठी काजू में 374 कैलोरीज़, 31 ग्राम वसा, 10 ग्राम प्रोटीन, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन बी-6 हो सकते हैं.

Blood Sugar Level: काजू का सेवन करने से डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है!

खजूर ब्लड शुगर लेवल को करेगा कंट्रोल! Can Diabetic Patient Eat Dates?

खजूर में आयरन, मिनरल्स, कैल्शियम, अमीनो एसिड, फॉस्फोरस और विटामिन्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. ये डायबिटीज में तो फायदेमंद है ही साथ ही स्किन और बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. ग्लूकोज और फ्रक्टोज का खजाना खजूर इम्यून पावर को भी बूस्ट करता है. खजूर का सेवन दिल से जुड़ी समस्याओं से बचाव करने में बहुत कारगार साबित होता है.

खजूर के और भी कई फायदे (Benefits Of Dates)

1. खजूर में भरपूर मात्रा में आयरन होता है. जो शरीर में खून की कमी को दूर करने में बहुत फायदेमंद होता है.

2. खजूर में पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज पाया जाता है. इसलिए तुरंत ताकत के लिए इसका सेवन बहुत फायदेमंद होता है. दो से चार खजूर खाने से भी आपको तुरंत ही एनर्जी मिल जाएगी.

3. अगर आप अंडरवेट हैं तो खजूर का सेवन आपके लिए बहुत फायदेमंद है. इसमें शुगर, विटामिन और कई जरूरी प्रोटीन होते हैं जो वजन बढ़ाने का काम करते हैं.

4. खजूर में कैल्शयिम, मैगनीज और कॉपर की मात्रा होती है. इसके सेवन से हड्डियों को मजबूती मिलती है.

(अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता. ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें. एनडीटीवी इस जानकारी की प्रमाणिकता की जिम्मेदारी नहीं लेता).

