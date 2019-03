Cardamom For Hypertension: इलायची के फायदे, कैसे High Blood Pressure को कंट्रोल करता है यह मसाला...

खास बातें इलायची ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकती है. इलायची के फायदों और प्रभावों पर कुछ शोध हो चुके हैं. अपने आहार में आपको बस एक चुटकी इलायची पाउडर का इस्तेमाल करें.

इलायची (Elaichi) जिसे इंग्लिश में कार्डमम (Cardamom) कहा जाता है, कई भारतीय पकवानों में इस्तेमाल की जाती है. यह एक सुगंध से भरा मसाला है. इतना ही नहीं इलायची के कई फायदे (cardamom health benefits) भी होते हैं. इलायची के गुण (Cardamom Nutrition) जानकर आप हैरान रह सकते हैं शायद यही वजह है कि इलायची को औषधि (Cardamom as medicine) के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है. कई भारतीय व्यंजनों (Indian Cuisine) में इलायची का इस्तेमाल किया जाता है. चाहे आप सुगंध से भरी बिरयानी की बात करें या मीठी खीर का ही जिक्र क्यों न हो. इलायची का इस्तेमाल दोनों में होता है. इलायची का इस्तेमाल दोनों तरीकों से होता है. इलायची पाउडर और साबुत इलायची. जरूर के अनुसार दोनों में से किसी एक का चयन किया जाता है. भले ही इलायची एक छोटा सा मसाला हो, लेकिन यह ज्यादातर भारतीय रसोई का अहम हिस्‍सा है. इलायची सिर्फ खाने का स्‍वाद ही नहीं बढ़ाती बल्‍कि यह अपच और सर्दी-खांसी जैसी कई बीमारियों को दूर करने का घरेलू नुस्‍खा भी है. इलायची कॉलेस्‍ट्रोल लेवल को नियंत्रित करने के साथ ही ग्‍लूकोज़ टॉलरेंस (regulation of blood pressure) में भी सुधार करती है. इलायची डाइजेशन सही रखती है नतीजतन वजन कम होने लगता है. इसके साथ ही साथ इलायची में और भी बहुत से गुण हैं.

हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने में मदद करेगी इलायची (Cardamom For High Blood Pressure)

Hypertension or high blood pressure: हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप क्या है, कब होता है और किसे होता है. अगर आप इन सवालों के जवाब तलाश रहे हैं तो हम आपको बता दें कि हाई ब्लड प्रेशर जीवन को खतरे में डाल सकता है. उच्च रक्तचाप या हाई बीपी (High blood pressure) उस स्थिति को कहा जाता है जब धमनी यानी नसों की दीवारों (Pressure on the blood vessels) पर रक्त का बल (Blood Pressure) सामान्य से ज्यादा हो जाता है. यह दुनिया भर में सबसे ज्यादा होने वाले विकारों में से एक है. डब्ल्यूएचओ (WHO) के अनुसार, उच्च रक्तचाप या हाई बीपी (Hypertension) से दुनियाभर में 7.5 मिलियन लोगों की मौत होने का अनुमान है. अगर आपका रक्तचाप यानी बीपी (What is normal blood pressure?) लंबे समय से 130/80 mmHg से ज्यादा रहता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है. अगर बढ़ा हुआ रक्तचाप यानी बीपी नियंत्रित नहीं होता है, तो यह दिल का दौरा (Heart attack) या स्ट्रोक (Stoke) जैसे रोगों को बुलावा दे सकता है. विशेषज्ञ इसके लिए सही और संतुलित आहार (Balanced Diet Chart) लेने की सलाह देते हैं. इनमें ट्रांस-फैट्स और अत्यधिक नमकीन भोजन से दूर रहने की सलाह दी जाती है. असल में सोडियम शरीर में पानी के संतुलन को बिगाड़ता है, जिससे रक्त वाहिकाओं पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है और बीपी बढ़ने (High BP) की संभावना भी बन जाती है. इसलिए घर में बने, स्वस्थ और पौष्टिक आहार को ही खाएं. ऐसा करने से आप स्वस्थ रह सकते हैं.

कार्डमम यानी इलायची (elaichi) एक ऐसा मसाला है जो ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकता है. इलायची के फायदों और प्रभावों पर कुछ शोध हो चुके हैं. इन्हीं में से एक इलायची के इस्तेमाल से हाइपरटेंशन के मरीजों में ब्लड शुगर लेवल पर किया गया. यह शोध इंडियन जरनल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक में प्रकाशित किया गया. इस शोध के अनुसार दिन में दो बार 1.5 ग्राम इलायची खाने से स्टेज-1 के हाइपरटेंसिव मरीजों में सिस्टॉलिक, डाइस्टॉलिक और ब्लड प्रेशर लेवल को कम रखा जा सका. यह शोध तीन महीने तक किया गया.

Caradmom for hypertension: इलायची (elaichi) एक ऐसा मसाला है जो ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकता है.

ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कैसे इस्तेमाल करें इलायची | How To Use Cardamom To Keep Blood Pressure Under Control

ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अगर आप भी इलायची का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने नाश्ते में इलायची का इस्तेमाल करें. अपने आहार में आपको बस एक चुटकी इलायची पाउडर का इस्तेमाल करें. आप चाहें तो अपनी गर्म चाय में इसे डाल सकते हैं. अपनी ग्रीन टी, गर्म पानी या ब्लैक टी में आप इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा आप चाहें तो अपने ताजा सलाद पर इलायची पाउडर छिडक सकते हैं.

