Chaitra Navratri 2019 Date: कब से शुरू हो रही है चैत्र नवरात्रि? नवरात्रि 2019 की तिथि और शुभ मुहूर्त Chaitra Navratri 2019: चैत्र नवरात्रि 2019 कब है? अगर आप भी इसी सवाल का जवाब तलाश रहे हैं तो हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र और कोंकण में इसे गुड़ी पड़वा (Gudi Padwa or Samvatsar Padvo), संवतसारा या संवत (Samvatsara) भी कहा जाता है. वहीं दक्षिण भारत में उगाडी (Ugadi 2019) के नाम से जाना जाता है. यह दिन इस साल 6 अप्रैल के दिन होगा. और इसी दिन से चैत्र नवरात्रि का पहला नवरात्र शुरू होता है. अगर आप सोच रहे हैं कि चैत्र नवरात्रि 2019 (Chaitra Navratri 2019) में कब से हैं, तो बता दें कि इसी दिन से चैत्र नवरात्रि (First day of Navratri) का पहला दिन शुरू होता है.