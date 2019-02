Colorectal Cancer: आंत के कैंसर का खतरा कम करते हैं लहसुन, प्याज! पढ़ें लहसुन के 7 फायदे Colorectal Cancer: Foods to Eat and to Avoid: बड़ी आंत के कैंसर के कई कारण होते हैं. भारत में बड़ी आंत का कैंसर सबसे ज्यादा होने वाले 10 प्रकार के कैंसर में शामिल है. मोटापे और कम मोटे अनाज वाली खुराक को इस प्रकार के कैंसर का कारण माना जाता है. कुछ मामलों में यह आनुवंशिक भी होता है. इससे बचने के लिए लोगों को रेशे की अधिक मात्रा वाला भोजन लेना चाहिए और अल्कोहल तथा धूम्रपान से दूर रहना चाहिए. चिकित्सकों ने कहा कि सुस्त और गतिहीन जीवनशैली भी बड़ी आंत के कैंसर का कारण है.