Watch: आटा गूंथने का आसान तरीका, कैसे बेहद मुलायम नरम आटा गुंथे (Wheat Dough) बिना मेहनत,

फूली फूली गर्मागरम रोटियां कौन नहीं बनाना चाहता. जब भी रोटी गोल बनती है और पकाते टाइम पूरी फूल जाती है तो बहुत से लोग इसके साथ ही साथ फूले नहीं समाते... लेकिन ज्यादातर वे लोग जो वर्किंग हैं और किचन में ज्यादा समय नहीं बिता पाते गोल और फूली रोटी या फुलका (Phulka) बनाने की तमन्ना तो बहुत रखते हैं, लेकिन बनाने के नाम पर अक्सर फिर बहाने ही बन पाते हैं... खैर यह तो रही मजाक की बात, लेकिन अब जरा जानते हैं कि वह आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है या आखिर वे लोग ऐसी कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करते हैं नर्म और फूली रोटी (Chapati or Roti) बनाने में. तो चलिए आज आपको बताते हैं कि नर्म फूली फूली रोटी (How to make Chapati) बनाने का आसान सा तरीका.

रोटी बनाने या पीजा तैयार करने के लिए आपको हमेशा जरूरत होती है आटा गूथने की. हो सकता है कि आपको यह काम बिलकुल पसंद न हो, लेकिन रसोई के सबसे जरूरी कामों में से एक काम यह भी है. रोटी बनाने या कुछ भी ऐसा तैयार करने के लिए अक्सर आटा गूंथने की जरूरत होती है जिसमें रोटी या ब्रेड का इस्तेमाल हो. तो अगर आपको भी आटा गूथने में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है या फिर आटा मथने में मश्क्कत करने के बाद भी आप सही आटा नहीं तैयार कर पाते. यह कभी टाइट तो कभी बहुत पतला हो जाता है. या हो सकता है कि आपके लिए आटा गूथना बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग होता हो. लेकिन फ्लैट-ब्रेड को एक आदर्श आटा या अटा चाहिए, और आटा बनाना एक समय लेने वाली प्रक्रिया साबित हो सकती है, खासकर यदि आप नौसिखिए हों. ऐसे समय होते हैं जब आटा गलत तरीके से तैयार किया जाता है, तो यह आपकी रोटी या जो भी डिश आप तैयार करने जा रहे हैं उसे परफेक्ट होने से रोक सकता है. लेकिन क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि एक ऐसा तरीका है जो आपको एक मिनट में सुपर-सॉफ्ट आटा गूंथने में मदद कर सकता है? जी हां, आपने सही सुना. इस टिप के साथ, आप बिना किसी परेशानी के सुबह जल्दी और फटाफट आटा गूंथ कर गर्म रोटियों, पूरियों और पराठों तैयार कर सकते हैं-

इस कुकिंग हैक को मुंबई स्थित खाद्य ब्लॉगर अल्पा मोदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया है. इसके लिए आपको आटे, पानी, और मिक्सर ग्राइंडर / ब्लेंडर की जरूरत होगी. तो आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? चलिए देखते हैं

आटा गूंथने का आसान तरीका | कैसे बेहद मुलायम नरम आटा गुंथे बिना मेहनत (Recipe Video: How To Make Soft Atta In One Minute)

