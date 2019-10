Cough And Cold: खांसी-जुकाम में क्या खाएं और क्या नहीं, ये चीजें करेंगी फायदा

खास बातें यहां जानें खांसी जुकाम में क्या खाएं और क्या न खाएं. खांसी जुकाम में खा सकते हैं केले. खांसी जुकाम में क्या गर्म चीजों को खाना चाहिए?

Cough And Cold: मौसम बड़ी तेजी से बदला है. सर्दियों में जुकाम-खांसी आम है. खांसी के बारे में कहा जाता है कि यह अपने आपमें कोई रोग नहीं है, बल्कि दूसरे रोग का लक्षण होता है. जैसे सर्दी-जुकाम (Cough And Cold), निमोनिया, टीबी, दमा, एलर्जी, अस्थमा. खांसी अगर लंबे समय तक बनी रहे तो दूसरे कई रोग पैदा हो सकते हैं. इसलिए खांसी का इलाज जल्दी ही किया जाना चाहिए. कई लोग खांसी जुकाम के घरेलू नुस्खे (Home Remedies Cough And Cold) अपनाते हैं, तो कुछ सर्दी जुकाम और खांसी की टेबलेट लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने खानपान के बारे में सोचा कि हमें खांसी जुकाम में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं. अक्सर सर्दियों में खांसी जुकाम होने पर गर्म चीजें खानें की सलहा दी जाती है, लेकिन कई चीज़ों से तौबा कर ली जाती है. हर कोई सूप, साग, गरम पानी, गुड़, मसाला चाय जैसी गरम चीजों को लेने को कहते हैं, लेकिन क्या वाकई ये चीजें आपकी खांसी जुकाम को रोकेंती हैं तो यहां हम बता रहे हैं कि खांसी जुकाम में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं...

Cold And Cough Home Remedies: सर्दी, जुकाम और खांसी के घरेलू उपाय, यह पारंपरिक काढ़ा रेसिपी करेगी कमाल

खांसी जुकाम में खाएं ये चीजें

1. केला: कई लोग जुकाम-खांसी में केला खाना बंद कर देते हैं. उन्हें लगता है कि इससे शरीर में कफ बढ़ता है जिससे जुकाम देरी से ठीक होता है. लेकिन आपको बता दें कि केले में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है और ये शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है. एक केले में मौजूद 100 कैलोरी शरीर को ऊर्जा देती है. इसके साथ ही इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाते हैं. इसीलिए जुकाम-खांसी में केले का सेवन बंद ना करें.

Ginger Benefits: 'लाख दुखों की एक दवा है' अदरक, जानें अदरक वाली चाय के फायदे

2. दही: खाने को जल्दी पचाने के लिए लोग दही का सेवन करते हैं. क्योंकि इसमें मौजूद अच्छे बैक्टिरिया खाने को डाइजेस्ट करते हैं. जुकाम-खांसी आपको बार-बार होता है तो दही, चीज, पनीर जैसे फूड अवॉइड करें क्योंकि ये बलगम बनाने का काम करते हैं. लेकिन आपको सीज़नल जुकाम-खांसी है तो इसे खा सकते हैं. ऐसे पदार्थों को रात में खाना अवॉइड करें, क्योंकि ये आपके शरीर में कफ की मात्रा बढ़ा सकते हैं जिससे आपका जुकाम और भी देरी से खत्म होगा.

जानें वजन घटाने, स्किन प्रोब्लम और डायबिटीज के मरीजों के लिए क्यों फायदेमंद है हल्दी की चाय

Cough And Cold: अगर सीजनल हो तो आप दही का सेवन कर सकते हैं

3. विटामिन C: विटामिन C वाले सभी फल और सब्ज़ियां इम्यून सिस्टम मज़बूत बनाती हैं. साथ ही ये विटामिन शरीर को इंफेक्शन से बचाता है. विटामिन C हड्डियों, मांस-पेशियों और रक्त वाहिकाओं को हेल्दी रखता है. इसके साथ यह शरीर में आइरन को अबज़ॉर्ब करने में मदद करता है. इसीलिए कभी भी जुकाम-खांसी में इसका सेवन नहीं रोकना चाहिए. विटामिन C के लिए अपनी डाइट में संतरे, पपीता, टमाटर, अमरूद जैसे फल और सब्ज़ियां शामिल करें.

5 Best Poori Recipes: इस तरह पूरी को दे ट्विस्ट, ट्राई करें पूरी की ये पांच बेहतरीन रेसिपीज़

खांसी जुकाम में क्या न खाएं

1. दूध: एक स्टडी के मुताबिक सिर्फ कुछ ही लोगों को जुकाम-खांसी में दूध पीने से कफ की परेशानी होती है. सिर्फ दूध ही नहीं बाकि डेयरी प्रोडक्ट्स भी कफ बनाते हैं. इसके लिए दूध पीकर खुद ट्राय करके देखें अगर आप भी उनमें से हो जिन्हें दूध पीने से आराम नहीं बल्कि कफ बढ़ता है तो इसे अवॉइड करें. जुकाम-खांसी ठीक होने के बाद ही इसे पिएं.

बढ़ेगी इम्‍यूनिटी, नहीं होगा इंफेक्‍शन... अगर सर्दियों में खाने में शामिल करेंगे अदरक

2. फ्राई फूड और मैदा: जुकाम-खांसी में तला खाना जैसे फ्राइड पोटैटो, पकोड़े, रोल्स, परांठे अवॉइड करें. इसी के साथ मैदे से बनी चीज़े ब्रेड, पास्ता, मैगी, भटूरे, कुल्चे इन सब को भी जुकाम-खांसी ठीक होने से पहले ना खाएं.

सर्दी में भी दिल्ली में सामने आ रहे डेंगू के मामले, यहां हैं बचाव के घरेलू उपाय

और खबरों के लिए क्लिक करें

इन चीज़ों के इस्तेमाल से रहे सर्दियों में सेहतमंद

यह स्पेशल नींबू ड्रिंक आपको बचाएगा कई परेशानियों से, यहां है विधि

इस प्रकार हो सकता है आपको हाइपोथर्मिया का खतरा, जानें...

हाई ब्लड प्रेशर और दिल के रोगी दें ध्यान, ठंड से बचने के लिए न पीएं शराब

ड्राई फ्रूट्स का सेवन रखेगा सेहत को दुरुस्त, रोग भागेंगे दूर

सर्दियों में बढ़ जाता है ब्रेनस्ट्रोक और दिल के रोगों का खतरा, जानें उपाय

ठंड में बढ़ सकता है हाइपोथर्मिया का खतरा, यूं रखें ध्यान

ठंड के सीज़न में त्वचा की खुश्की को कहें बाय-बाय