Dahi Ke Sholay: दही से बने ये डीप फ्राइड स्नैक्स आजकल हर किसी के फेवरेट हैं!

Hung Curd Delight Is Sure To Get Your Drooling: क्या आप चाए के साथ समोसे और ब्रेड पकोड़े खा-खाकर अक चुके हैं? तो क्यों न यह नई चीज ट्राई की जाए? यह बनी है फ्राइड ब्रेड, जिसके अंदर है दही... क्यों मुंह में पानी आ गया क्या! अब आप सोच रहे होंगे आखिर ह चीज क्या है... तो हम आपको बताते हैं. इस चीज का नाम है दही के शोले (Dahi ke sholay). दही के शोले आजकल दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) में खूब पसंद किए जा रहे हैं. यह डीप फ्राईड स्वादिष्ट स्नैक्स आपके मुंह में नया स्वाद घोल देंगे. यह काफी हद तक ब्रेड रोल जैसे होते हैं, जो कि पूरे भारत में खूब पसंद किए जाते हैं. ब्रेड रोल और दही कबाब में यही फर्क है कि इनमें आलू की जगह दही की फिलिंग होती है. दही के शोले अगर खट्टी-मीठी चटनी के साथ खाए जाएं तो अगर ही स्वाद आता है. तो अगर आप स्ट्रीट फूड लवर हैं तो इसे ट्राई करना तो बनता है. यह ज्यादा महंगे भी नहीं मिलते. तकरीबन 20 रुपये की एक प्लेट की कीमत वाले दही के शोले आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ेंगे और स्वाद भी गजब का देंगे...



A post shared by #travelerwithfeetandstories (@travelerwithfeetandstories) on Jan 28, 2016 at 10:12pm PST





कैसे बनते हैं दही के शोले या दही कबाब (How Is It Made?)

यह स्नैक्स पंडित राम शर्मा के एक छोटे से आउटलेट पर मिलते हैं. जोकि आईएनए मार्केट में है. जैसे ही आप इस आउटलेट में जाते हैं मसालों की सुगंध और तले जा रहे दही के शोले की खुश्बू आपको अपनी ओर खींच लेती है. हालांकि इन्हें समोसा, कचौडी, ब्रैड पकोड़ा की ही तरह बनाया जाता है और इस स्टॉल पर आप ये सब भी मिल जाएंगे, लेकिन दही के शोले यहां की स्पेशलिटी है. यह ब्रैड और गाढ़ी दही से बनते हैं.

A post shared by Food Whisperer (@food_whisperer_) on Jan 30, 2016 at 6:46am PST

यहां बनाए जाने वाले दही के शोले में इस्तेमाल हंग कर्ड घर पर ही तैयार की जाती है. जिसमें मसालों को एड किया जाता है. इसके बाद इसे ब्रैड के बीच में लगाया जाता है. इसके बाद इनके रोल बना कर इन्हें डीप फ्राई किया जाता है. इसके बाद इसे तब तक तला जाता है जबतक कि यह पक न जाए. प्लेट तक जाने से पहले ही दही शोले आपके मुंह में पानी ला देंगे. इसके अलावा आप यहां पर पनीर शोले भी ट्राई कर सकते हैं. पनीर के शोले की कीमत 30 रुपये प्लेट है.

तो अगर आप आईएनए मार्केट जा रहे हैं या जाने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार इस स्टॉल पर जरूर जाएं.

