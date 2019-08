खास बातें क्या शुगर या डायबिटीज को जड़ से खत्म क‍िया जा सकता है? यह जान लेना भी जरूरी है क‍ि शुगर क्यों बढ़ती है (diabetes causes). जान‍िए डायबिटीज क्या है और डायबिटीज डाइट के बारे में सबकुछ.

Diabetes Diet In Hindi : डायबिटीज के मरीजों के लिए सबसे अहम है ब्‍लड शुगर लेवल (Blood Sugar Levels) को बनाए रखना. मधुमेह के रोगि‍यों के लिए रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना एक कठ‍िन काम है. यही वजह है क‍ि अक्सर मधुमेह से पीडि‍त लोगों को डॉक्टर ब्लड शुगर लेवल चार्ट बनाने की सलाह देते हैं. ऐसा इसल‍िए ताक‍ी आप समझ सकें क‍ि रैंडम ब्लड शुगर लेवल क्या हो या ब्लड शुगर पैरामीटर्स क्या हैं. इन सब सवालों के जवाब पाने के ल‍िए आपको अपने डॉक्टर के संपर्क में रहने की जरूरत है. तभी आप समझ पाएंगे क‍ि शुगर लेवल आफ्टर फ़ूड (Blood Sugar Levels after food), नॉर्मल शुगर लेवल कितना होना चाहिए, शुगर घटना क्या है, लो शुगर इफेक्ट्स क्या होते हैं और ब्लड शुगर बढ़ने के लक्षण क्या हैं. अगर आप सोच रहे हैं क‍ि शुगर क्यों बढ़ती है? तो इसके पीछे कोई एक वजह बता पाना मुश्क‍िल है. क्योंक‍ि शुगर के कई कारण हो सकते हैं. इसके ल‍िए जरूरी है क‍ि आप शुगर के लक्षण (Diabetes symptom) समझें और शुगर खत्म करने (diabetes treatment) का उपाय तलाश करें. लेक‍िन अब सवाल यह उठता है क‍ि क्या शुगर या डायबिटीज को जड़ से खत्म क‍िया जा सकता है. असल में शुगर के लक्षण और इलाज को समझना जरूरी है. लेकि‍न लोग शुगर तुरंत कम करने के उपाय तलाशने लगते हैं. आपको जिस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है वह यह क‍ि शुगर में परहेज क‍िन चीजों से करें. शुगर को जड़ से खत्म करने के उपाय अपनाने के फेर में कहीं आप शुगर को बढ़ा न बैठें. तो यह जान लेना भी जरूरी है क‍ि शुगर क्यों बढ़ती है (diabetes causes). तो चल‍िए जानते हैं डायबिटीज लेवल, डायबिटीज कंट्रोल, डायबिटीज आहार, डायबिटीज की दवा, डायबिटीज क्या है और डायबिटीज डाइट के बारे में सबकुछ-

How To Control Diabetes: कैसे करें डायबिटीज कंट्रोल, ये 5 देसी चीजें करेंगी कंट्रोल करेंगी Blood Sugar Levels

क्या होता है टाइप 2 डायबिटीज- (Type 2 diabetes)

टाइप 2 मधुमेह (Type 2 diabetes) वाले व्यक्ति में, शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता है और इस स्थिति को इंसुलिन प्रतिरोध कहा जाता है. अग्न्याशय या पेंक्रियास पहले इसके लिए अतिरिक्त इंसुलिन बनाता है. हालांकि, समय के साथ, यह रक्त शर्करा को सामान्य स्तर पर रखने के लिए पर्याप्त नहीं बना पाता है. हालांकि इस स्थिति के लिए सटीक ट्रिगर ज्ञात नहीं है, टाइप 2 मधुमेह कारकों (Type 2 Diabetes Causes) के संयोजन का एक परिणाम हो सकता है. कुछ ट्रिगर आनुवंशिक रूप से इस स्थिति के लिए पूर्वनिर्धारित हो सकते हैं.

Improve Sex Life: सेक्स पावर बढ़ाएंगे ये 10 फूड, आज ही करें ट्राई...

Plant-Based Diabetes Superfoods: डाइट में करें ये बदलाव और संतुलित करें Blood Sugar Levels



कैसे डायब‍िटीज में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकता है प्याज

Blood Sugar Levels: अक्सर डायबिटीज से बचने के उपाय काम कर जाते हैं, लेक‍िन यह हर केस में हो यह जरूरी नहीं. आपको यह समझने की जरूरत है क‍ि डायबिटीज के लिए सही आहार क्या है. आप अपनी पसंद के अनुसार ही डायबिटीज डाइट चार्ट तैयार करें. यह वेजीटेरियन या नॉनवेजीटेरयिन हो सकता है. लेक‍िन सबसे पहले जरूरत है डायबिटीज के लक्षण और उपाय को सही तरह समझने की. डायबिटीज में आपकी डाइट और परहेज का ध्यान रखना जरूरी है. लेकि‍न क्या हो अगर हम आपको बताएं क‍ि आपके किचन में ही एक ऐसी चीज मौजूद है जो आपको इस रोग से बचा सकती है और उस चीज का नाम है प्याज. जी हां, प्याज ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है. कैसे, यह हम आपको बताते हैं.

Type 2 Diabetes हो सकती है जानलेवा! कलौंजी से कंट्रोल करें टाइप 2 डायबिटीज, जानें कैसे...

Diabetes diet chart vegetarian: अक्सर शाकाहारी लोग मधुमेह के ल‍िए डाइट चार्ट तलाशते हैं.

डायब‍िटीज मरीजों का आहार कैसा हो, लो-ग्लाइसेमिक :

प्याज, डायबिटीज से लड़ने में मदद कर सकता है. कई रिसर्च में यह बात साबि‍त होती है क‍ि लाल प्याज बढ़े हुए ब्‍लड शुगर के स्‍तर को कम कर सकता है. एक अच्छी बात यह क‍ि लाल प्याज टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज दोनों ही में फायदेमंद है. डॉक्टर स्वात‍ि भारद्वाज के अनुसार 'बेहतर ब्लड शुगर लेवल के लिए डायबीटीज के मरीजों को कच्चा प्याज आहार में शामि‍ल करना चाहिए. असल में प्याज एक लो-ग्लाइसेमिक आहार है. ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड या कार्बस की वेल्यू है. इससे पता चलता है कि कितनी तेजी से या धीमे वह ब्लड ग्लूकोज लेवल को प्रभावित करेगी. प्याज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 10 है, जो इसे एक अच्छा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बनाता है.

Diabetes Diet: 5 ऐसे ब्रेकफास्ट जो डायबिटीज के मरीजों के लिए एकदम परफेक्ट हैं

कैसा हो डायबिटीज डाइट चार्ट वेजीटेरियन

क्योंक‍ि हम बात प्याज की कर रहे हैं, जो वेजीटेर‍ियन है, तो आप इसे अपने आहार में शाम‍िल कर सकते हैं. असल में प्याज में बहुत कम कार्ब्स होते हैं, जो मधुमेह रोगियों के लिए अच्छा है. ज्यादा कार्ब्स का सेवन ब्लड शुगर लेवल के लिए अच्छा नहीं होता. ज्यादा कार्ब्स से टाइप-2 डायबीटीज का खतरा बढ़ जाता है.

Diabetes: ये तीन चीजें करेंगी ब्लड शुगर लेवल को कम, यहां है आयुर्वेदिक नुस्खे...

फाइबर में अधिक

प्याज, खासकर लाल प्याज, फाइबर से भरपूर होते हैं. कच्चा प्याज या हरा प्याज (Spring onions) फाइबर से भरपूर होता है. असल में फाइबर टूटने में और पचने में समय लेते हैं. इससे ब्लडस्ट्रीम में शुगर धीमी गति से बनता है. इसके साथ ही साथ फाइबर मल को भी गाढ़ा करता है, जो कब्ज से राहत दिलाता है, जोकि डायबिटीज के मरीजों में एक आम समस्या है.

Fenugreek Water For Diabetes: कैसे करें मेथी दाना से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल

डायबिटीज के लिए डाइट में कैसे करें प्याज को शामिल - How to Include Onions In a Diabetes Diet

- डायबिटीज के रोगी प्याज को सूज, सलाद, सेंडविच में डालकर खा सकते हैं.

- इस बात का ध्यान रखें कि आप इसे सीमा में रहकर ही आहार में शामिल करें. वो कहते हैं न कि अति किसी भी चीज की बुरी होती है.

(यह लेख बीएचएमएस डॉक्टर स्वात‍ि भारद्वाज से बातचीत पर आधार‍ित है.)

डायबिटीज से जुड़ी और खबरों के लिए क्लिक करें.

Diabetes Treatments : 4 मसाले जो करेंगे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल

कैसे होती है शुगर की बीमारी? कैसे डायबिटीज कंट्रोल करेगा आंवला? पढ़ें आंवला के फायदे

Tulsi Leaves For Diabetes: ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में कैसे काम आती है तुलसी

Improve Sex Life: सेक्स पावर बढ़ाएंगे ये 10 फूड, आज ही करें ट्राई