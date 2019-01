Diabetes Management: ये 3 लो कैलोरी ड्रिंक करेंगे मधुमेह को कंट्रोल, ब्लड शुगर लेवल भी होगा सामान्य

Diabetes home Remedies in Hindi: आज लोगों की जीवनशैली इतनी बदल चुकी है कि इसके चलते कई तरह के रोग पनपने लगे हैं. इन्हीं में से एक है डायबिटीज (Diabetes). Diabetes के मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है. डाइबिटिज मेलिटस जिसे केवल डाइबिटिज के नाम से ज्यादा जाना जाता है भारतीय लोगों के बीच अब काफी आम रोग हो गया है. विश्व स्वास्थय संगठन (WHO) के अनुसार भारत में 31,705,000 डायबिटीज के मरीज हैं और 2030 तक इनकी संख्या 100 फीसदी की दर से बढ़कर 79,441,000 तक पहुंच सकती है. डायब‍िटीज (Diabetes) आज एक आम (common disease) रोग बन गई है. अगर आप डायब‍िटीक (diabetic) हैं, तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना की जरूरत है. ऐसे में आपको बहुत सी सलाह भी मि‍लती होंगी जैसे शुगर से बचें (Avoid sugar), बहुत ज्यादा आलू (Diabetes: Potatoes, Good or Bad) न खाएं, वजन कम करें (Lose weight), चीनी की जगह अन्य चीजों का इस्तेमाल करें या ऐसी ही और सलाहें हर डायबि‍टीक (diabetic) को सुनने को मि‍लती होंगी. तो अब सोचने वाली बता यह होती है क‍ि कौन सी सलाह मानी जाए और कौन सी नहीं... अगर आप यह जानना चाहते हैं क‍ि डायबि‍टीज या मुधमेह क्या है. तो हम आपको बता दें क‍ि डायबि‍टीज में पेनक्रियाज इंसुलि‍न (insulin) बनाना या तो बहुत कम कर देता है या फिर बंद ही कर देता है.

Manage Diabetes Naturally: ये हैं वो 4 असरदार ड्रिंक्स जो Blood Sugar को करेंगे कंट्रोल में...

Diabetes - Symptoms and causes: मधुमेह या डायबिटीज (Diabetes) मेटाबोलिक बीमारियों का एक समूह है, जिसमें खून में ग्लूकोज या ब्लड शुगर (Blood sugar level) का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है. ऐसा तब होता है, जब शरीर में इंसुलिन (Insulin) ठीक से न बने या शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन (Insulin) के लिए ठीक से प्रतिक्रिया न दें. जिन मरीजों का ब्लड शुगर (Blood Sugar Level) सामान्य से अधिक होता है वे अक्सर पॉलीयूरिया (बार बार पेशाब आना) से परेशान रहते हैं. उन्हें प्यास (पॉलीडिप्सिया) और भूख (पॉलिफेजिया) ज्यादा लगती है. दुनिया भर में लाखों लोगों आज हाई बीपी (High BP)और हाइपरटेंशन (Hypertension) की समस्‍या का सामना कर रहे हैं. डाइट आपके ब्‍लड प्रेशर के लेवल को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. भारत में लगभग 7.2 करोड़ मधुमेह (Diabetes)रोगी हैं, जिनके 2025 तक 13.4 करोड़ तक होने की आशंका है. मधुमेह वाले लोगों के लिए रक्तचाप (Blood Pressure) के आवश्यक लेवल को बनाए रखने के लिए नियमित अंतराल पर कुछ खाते रहना जरूरी है.

Diabetes: यह तीन चाय करेंगी Blood Sugar को कंट्रोल, डायबिटीज़ होगी दूर...

ज्यादातर लोग अब हाई कैलोरी वाला खाना खाते हैं और व्यायाम या शारीरिक तौर पर बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं होते. लोग ऐसी दिनचर्या से जुड़ चुके हैं, जिसमें शारीरिक सक्रियता है ही नहीं. लेकिन हमारी डायट में थोड़ा सा बदलाव हमें इस स्थिति से उबार सकता है. खाने के अलावा हमें उन पीने वाले पदार्थों पर भी जोर देना चाहिए जो हमारा ब्लड शुगर लेवल सामान्य रखने में हमारी मदद करें. वैसे तो ब्लड शुगर लेवल सामान्य रखने के लिए पानी सबसे बेहतरीन तरीका है, लेकिन और भी कुछ ड्रिंक्स हैं जोकि इस काम में आपकी मदद कर सकती हैं. तो चल‍िए आपको बताते हैं ऐसे तीन ड्रिंक्स के बारे में जो मधुमेह या डायबि‍टीज को कंट्रोल करने में मददगार सबि‍त होंगी.

तीन लो कैलोरी ड्रिंक जो डायब‍िटीज डाइट में हो सकते हैं फायदेमंद - Here Are 3 Low-Calorie Beverages That You Can Include In Your Diabetes Diet:

1. डायब‍िटीज या मधुमेह के घरेलू नुस्खों में काम आएगा मेथी का पानी (Fenugreek Water In Your Diabetes Diet)

डायबिटीज की समस्या के प्राकृतिक उपचार के एक और नुस्खे में काम आता है मेथी दाना. एक स्टडी के अनुसार गरम पानी में सोक किए हुए दस ग्राम मेथी दाने का सेवन रोज करने से टॉइप-2 डायबिटीज पर नियंत्रण किया जा सकता है. मेथी दाने का पानी डायबिटिक लोगों के ब्लड शुगर लेवल को भी कम करने में मदद करता है. इसमें फाइबर की मात्रा होने की वजह से यह पाचन क्रिया को धीमा करता है, साथ ही कार्बोहाइड्रेट और शुगर के अवशोषण को भी काबू करता है.

Diabetes: ब्‍लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगी अदरक, जानें अदरक के फायदे

डायबिटीज की समस्या के प्राकृतिक उपचार के एक और नुस्खे में काम आता है मेथी दाना.

2. डायब‍िटीज या मधुमेह के घरेलू नुस्खों में काम आएगा दालचीनी का पानी (Cinnamon Water In Your Diabetes Diet)

कई ऐसे मसाले हैं जो औषधिय गुणों से भरपूर हैं. दालचीनी भी इन्हीं में से एक है. क्या आप जानते हैं कि दालचीनी डायबिटीज में मददगार साबित हो सकती है. डीके पब्लिशिंग हाउस की किताब 'हीलिंग फूड्स' के अुनसार दालचीनी पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में फायदेमंद है. इससे ग्लूकोज और ट्रेग्लासराड्स (triglycerides) जो कि एक तरह का फैट है, के स्तर को नियंत्रित करने में मददगार है. यह डायबिटीज और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है और साथ ही साथ दिल के रोगों के लिए भी बहुत बढ़िया है. डायबिटीज कम करने के लिए दालचीनी का इस्तेमाल कैसे करें. अगर आप यह सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि यह बेहद ही आसान है. आपको बस रोज सुबह पानी में दालचीनी डाल कर पी लें. इस बात का ध्यान रखें इसे नि‍यम‍ित और न‍ियंत्र‍ित मात्रा में ही लें, जरूरत से ज्यादा दालचीनी का पानी गैस या अन्य समस्याएं पैदा कर सकता है.

Cinnamon (Dalchini) for Diabetes: दालचीनी डायबिटीज में मददगार साबित हो सकती है.

3. डायब‍िटीज या मधुमेह के घरेलू नुस्खों में काम आएगा करेले का जूस (Karela Juice In Your Diabetes Diet)

डायबिटीज में करेले का जूस आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है. ये आपका ब्लड शुगर लेवल नियमित करने में काफी मददगार होता है.



ध्यान दें! सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं ऐसे फल और सब्जियां...

Diabetes Management: करेले का जूस आपके शरीर में इन्सूलिन को सक्रिय करता है

न्यूट्रीशनिस्ट डॉ. अंजू सूद बताती हैं कि करेले का जूस आपके शरीर में इन्सूलिन को सक्रिय करता है जिससे ब्लड में मौजूद शुगर फैट में नहीं बदल पाता और बॉडी उसका सही इस्तेमाल कर पाती है. शुगर के फैट में न बदलने के कारण वजन कम करने में भी मदद भी मिलती है. सुबह एक गिलास करेले के जूस के सेवन से ब्लड शुगर लेवल को संतुलित और नियमित करने में काफी सहायता मिलती है.



कोई भी घरेलू उपाय अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

एनडीटीवी फूड से और खबरों के लि‍ए क्ल‍ि‍क करें.

ये भी पढ़ें-

Health Benefits: हर दर्द में असरकारी है गुड़ और जीरे का सेवन!

सर्दी-जुकाम और गले के दर्द से राहत दिलाएगा बेसन का शीरा, पढ़ें रेसिपी...

Paneer Ke Phool For Diabetes: कभी सुना है 'पनीर के फूल' के बारे में, सेहत का खजाना छि‍पा है इसमें...

Tulsi Leaves For Diabetes: ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में कैसे काम आती है तुलसी...