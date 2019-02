पुश-अप करने से कम होता है हृदय रोगों का खतरा, आजमाएं ये जड़ी बूटियां भी...

जो पुरुष 40 से ज्यादा पुश-अप कर लेते हैं उनमें हृदय रोग, दिल के दौरे और स्ट्रोक होने का खतरा कम होता है. मध्यम आयु वर्ग के पुरुष जो एक बार में 40 से ज्यादा पुश-अप कर सकते हैं, उनमें 10 से कम करने में सक्षम लोगों की तुलना में हृदय रोग की घटनाओं का 96 फीसदी कम जोखिम था. जामा नेटवर्क ओपन नामक जर्नल में प्रकाशित इस शोध को प्रकाशित किया गया है. इसमें बताया गया है कि पुश-अप करने की क्षमता का हृदय के स्वास्थ्य से सीधा संबंध होता है.

शोधकर्ताओं ने 1,104 लोगों की वर्ष 2000 से 2010 के बीच निगरानी की और उनके सेहत संबंधी डाटा एकत्र कर उसका विश्लेषण किया. इन लोगों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखते हुए इनके पुश-अप करने की क्षमता को जांचा. इस दौरान ये भी देखा कि कितने पुश-अप करने वाले व्यक्ति को हृदय रोग होने का खतरा कितना होता है.

अमेरिका स्थित हार्वर्ड टीएच चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के जस्टिन यांग कहते हैं, हमारा अध्ययन बताता है कि पुश-अप एक ऐसा तरीका है, जिससे बिना किसी खर्च के दिल के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है. ये बेहद आसान तरीका है, जिससे पता चल सकता है कि व्यक्ति के हृदय संबंधी बीमारियों की चपेट में आने का खतरा कितना है. यांग कहते हैं कि अध्ययन के दौरान ट्रेडमिल टेस्ट की तुलना में पुशअप और हृदय संबंधी रोग में अधिक संबंध देखने को मिला. अध्ययन के मुताबिक, हमारी फिजिकल फिटनेस बताती है कि हमारे दिल का स्वास्थ्य कितना अच्छा है.

भारत में दिल की बीमारियों (Heart) के कारण होने वाली मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हाई कॉलेस्ट्रॉल, धूम्रपान एवं आनुवंशिक कारणों से दिल की बीमारियों की संभावना बढ़ रही है. दक्षिण-पूर्वी एशियाई आबादी में आनुवंशिक रूप से दिल की बीमारियों की संभावना अधिक होती है. नई दिल्ली स्थित इन्द्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स के कार्डियोलोजी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. राजीव राजपूत ने दिल को बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए सात तरीके सुझाए हैं, जिसे अपनाकर आप दिल की बीमारियों से दूर रह सकते हैं. संतुलित और सेहतमंद आहार का सेवन करने से शरीर को सही पोषण मिलता है. जंक फूड में फैट, नमक और चीनी बहुत अधिक मात्रा में होती है, जो समय के साथ हमारे दिल को बीमार बना देती है. अक्सर लोग बिना सोचे समझे प्रोसेस्ड फूड का सेवन करते हैं क्योंकि उन्हें यह बहुत आसान लगता है, लेकिन इस तरह का भोजन हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है. हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में कैलोरीज, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और लो सैचुरेटेड फैट होने चाहिए.

यहां हैं कुछ जड़ी बूटियां जिन्हें आप आहार में शामिल कर दिल को दे सकते हैं हेल्थ का तोहफा (Here are some herbs you can make part of your heart-healthy diet)

1. अश्वगंधा (Ashwagandha)

2. ब्राह्मी (Brahmi)

3. इलायची (Cardamom)

4. गुग्गल (Guggul)

5. गोटू कोला (Gotu Kola)

नोट: अपने आहार में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आहार में बदलाव करें. (इनपुट-आईएएनएस)

