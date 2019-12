अंडा खाने से नहीं बढ़ता दिल की बीमारियों का खतरा: स्टडी

Eating Eggs Do Not Up Risk Of Heart Ailments: अंडे खाने से दिल के रोगों का खतरा बढ़ता है! यह एक ऐसा मिथ है जो लंबे समय से चला आ रहा है. यही वजह है कि दिल के रोगियों को अंडा न खाने की सलाह दी जाती है. लेकिन इस बारे में विज्ञान क्या कहता है, यह शायद ही किसी ने जानने की कोशिश की हो. अगर आपको अंडे पसंद हैं, लेकिन आप इन्हें अपनी डाइट में इसलिए शामिल नहीं कर पाते क्योंकि यह कार्डियोवस्कुलर डिजीज (Cardiovascular Disease (CVD) या दिल के रोगों के लिए अच्छे नहीं, तो यह खबर आपको खुश कर सकती है.

दिल के रोगी क्यों नहीं खा सकते अंडे (Are Eggs Risky For Heart Health?)

असल में अंडे की जर्दी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफी अधिक होती है, लेकिन अगर हालिया एडवाइजरी को मानें तो आप इस तरह से अंडे को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं. एक उच्च कोलेस्ट्रॉल आहार आपके हृदय स्वास्थ्य पर कहर बरपा सकता है. रक्त में अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल से धमनियों में मोटी और सख्त क्लॉट बन सकते हैंख् जो बाद में स्ट्रोक का कारण बन जाते हैं. इसलिए दिल के रोगियों को अंडे न खाने की सलाह दी जाती है. लेकिन हालिया स्टडी के अनुसार अगर संतुलित मात्रा में अंडे का सेवन किया जाए तो यह दिल के रोगियों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है.

एक दिन में कितन अंडे खाने चाहिए (How Many Eggs Should A Heart Patient Eat?)

अब जब यह बात साफ हो गई कि दिल के रोगी अंडे का सेवन कर सकते हैं, तो दूसरी बात यह उठती है कि वह एक दिन में कितन अंडे खा सकते हैं. तो जनरल सरकुलेशन में छपे इस शोध में कहा गया कि एक दिन में एक अंडा खाने से हृदय रोग या सीवीडी (Cardiovascular Disease (CVD) का खतरा नहीं होता है. पॉलीअनसेचुरेटेड वसा से भरपूर हृदय-स्वस्थ आहार पर ध्यान केंद्रित करने और आहार कोलेस्ट्रॉल को कम करने से आपकी धमनियों को स्वस्थ रखने और क्लॉगिंग को रोकने की सलाह दी जाती है.

दिल की सेहत के लिए कैसा होना चाहिए आहार (Incredibly Heart-Healthy Foods)

"संतृप्त वसा, जोकि ज्यादातर एनिमल प्रोडक्टस जैसे कि मांस और पूर्ण वसा वाले डेयरी के साथ ही ट्रोपिकल तेलों में पाया जाता है, को पॉलीअनसेचुरेटेड वसा जैसे कि मकई, कैनोला या सोयाबीन तेलों से बदला जाना चाहिए," अमेरिका में यूटी साउथवेस्टर्न मेडिकल सेंटर से जो एन एस कार्सन ने कहा.

कार्सन ने कहा कि 'सोडियम और शुगर से भरपूर आहार को नियंत्रित मात्रा में ही लिया जाना चाहिए.' (इनपुट आईएएनएस)

