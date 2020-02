Skin Care Routine: हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए Masoor Dal से बनाएं फेसपैक, रोजाना लगाने से ये घरेलू नुस्खा करेगा कमाल! 

खास बातें मसूद दाल का फेसपैक अपने स्किन केयर रुटीन में करें शामिल. हेल्दी स्किन के साथ मिलेगी सॉफ्ट और खिली-खिली त्वचा. इस तरीके से बनाएं मसूर दाल कै फेसपैक, रोजाना करें इस्तेमाल.

Easy Skin Care Routine: हर कोई चाहता है कि वह हमेशा जवां और यंग दिखे. हर कोई उसकी तरह आकर्षित हों, लेकिन आपको कोई सही उपाय नहीं मिल पाता है. स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग (Healthy And Glowing Skin) बनाने के लिए साथ स्किन पर टोन (Tone On Skin) लाने के लिए आप कई उपाय करते होंगे लेकिन इनका असर किस हद तक होता है ये आप सभी जानते हैं. क्या स्किन के लिए किसी नेचुरल चीज से बेहतर भला कुछ हो सकता है. मसूर की दाल स्किन के लिए (Masoor Dal For Skin) कमाल हो सकती है. स्किन के लिए मसूर की दाल का इस्तेमाल करने से आपको खुद ही रिजल्ट दिखने लगेगा. ऐसा नहीं है कि आपने स्किन के लिए नेचुरल तरीके (Natural Tips For Skin) आजमाई न हों आपके लिए हेल्दी स्किन (Healthy Skin) के लिए घरेलू नुस्खे (Home Remedies) भी आजमाए होंगे, लेकिन कुछ चीजों में ऐसे गुण होते हैं जो कुछ ही समय में आपको ज्यादा फायदा दे सकते हैं. मसूर की दाल सेहत के लिए (Masoor Dal For Health) तो फायदेमंद होती ही है साथ ही आपकी त्वचा के लिए भी फायदेमंद हो सकती है. आप मसूर की दाल का फेसपैक (Masoor Dal Facepack) और फेस स्क्रब भी तैयार कर सकते हैं.

त्वचा की देखभाल (Skin Care) के लिए मसूर की दाल एक ऐसा कमाल का नुस्खा हो सकती है जो आपको दूसरे से अलग बना सकती है. मसूर की दाल डेडस्किन (Lentil For Deadskin) को हटाकर झुर्रियों और डार्क सर्कल (Dark Circle) से राहत दिलाने में मदद कर सकती है. यहां जानें मसूर की दाल को स्किन पर लगाने के लिए कैसे तैयार करें और किस तरीके से लगाएं ताकि आपको एक हेल्दी, सॉफ्ट और ग्लोइंग स्किन मिल सके.

कैसे बनाएं मसूर की दाल का फेसपैक?

मसूर की दाल में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो स्किन के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं. मसूर की दाल में कैल्शियम, क्लोरीन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. मसूर की दाल स्किन के लिए नेचुरल नुस्खे की तरह की तरह काम करती हैं. मसूर की दाल स्किन पर लगाने से आपके चेहरे की खोई हुई रंगत वापस आ सकती है. मसूर दाल का फेसपैक को बनाने के लिए मसूर की दाल को रात में भिगोकर रखें.

सुबह भीगी हुई मसूर की दाल को पीस लें और इस पिसी हुई दाल में एक चम्मच कच्चा दूध, एक चम्मच बादाम का तेल थोड़ा सा शहद और एक चम्मच संतरे के छिलके का पाउडर मिला लें. इसको स्किन पर आधा घंटे के लिए छोड़ दें. रोजाना इस प्रोसेस को दोहराएं. अगर रोजाना नहीं कर पाते हैं तो एक दिन छोड़कर इस पैक को स्किन पर लगाएं. कुछ ही दिनों में रिजल्ट आपके सामने होगा.

मसूर की दाल और दूध करेंगे कमाल!



मसूर की दाल आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन इसका फायदा ज्यादा तब हो सकता है जब आप इसे दूध के साथ बनाएं. ये फेसपैक आपकी त्वचा से टोनिंग के लिए लाबकारी हो सकता है. दूध और मसूर दाल का पैक तैयार करने के लिए आप भिगी हुई दाल का पेस्ट बना लें और उसमें एक कप कच्चा दूध मिलाएं.



