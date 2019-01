Kumbh 2019: प्रयागराज के 6 मशहूर फूड अड्डे, जहां जाना तो बनता है...

Kumbh 2019: एक चीज जो आजकल खबरों में है वह है 'अर्द्धकुंभ'. कल यानी मंगलवार को 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति के मौके पर पहला शाही स्नान हुआ. अंतिम शाही स्नान महाशिवरात्री (Maha Shivaratri 2019) के दिन होगा. अब अगर आप सोच रहे हैं कि महाशिवरात्री कब है (Maha Shivratri 2019 - When is Shivaratri), तो हम आपको बता दें कि यह 4 मार्च को है. महाशिवरात्री 2019 के दिन ही कुंभ मेले का समापण किया जाएगा. खबरों के अनुसार अनुमान है कि इस साल करीब 15 करोड़ लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य कमाएंगे. बता दें कि इस बार किन्नर अखाड़े को भी मान्यता मिली है जिसके बाद शाही स्नान में इस बार आम लोगों के साथ साथ 14 अखाड़ों के साधु संतों ने हिस्सा लिया. इसके पहले 13 अखाड़े थे. बहरहाल इन अच्छी और सकारात्मक खबरों के साथ ही हम आपको देते हैं वह जानकारी जो एक फूडी और फूड लवर होने के नाते आप अब तक तलाश रहे थे. खुद कुंभ मेले की आधिकारिक वेबसाइट पर यह जानकारी दी गई है कि प्रयागराज आकर आप किन-किन चीजों (Famous foods and places in Allahabad) का स्वाद चख सकते हैं. तो चलिए हम आपको बताते हैं इसने बारे में पूरी डीटेल से...

Carrot Juice Benefits: सर्दियों में गाजर का जूस देगा सेहत को इतने सारे फायदे, यहां पढ़ें...

सर्दी-जुकाम और गले के दर्द से राहत दिलाएगा बेसन का शीरा, पढ़ें रेसिपी...

Boost Your Liver Health: ये 1 गि‍लास जूस बनाएगा लीवर को हेल्दी, लीवर कभी नहीं होगा खराब!

प्रयागराज (इलाहाबाद) जाकर जरूर खाएं इन 6 जगहों पर ये चीजें (What are famous foods and places in Allahabad)



1. देहाती रसगुल्ला (Dehati Rasgullah, Alopibagh, Prayagraj)

इलाहाबाद कुंभ मेला 2019 जा रहे हैं तो याद रखें कि प्रयागराज के अलोपीबाग में एक बेहद ही मशहूर मिठाई की दुकान है. सालों से लोगों की जुबान को स्वाद की ऐसी आदत डाली कि प्रयागराज आने वाला हर फूडी यहां जरूर आता है. यहां मिलेगा आपको देहाती रसगुल्ला, यह रसगुल्ला जहां एक ओर आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा उतना ही पेट को भी हल्का रखेगा. देहाती रसगुल्ला (Dehati Rasgulla) एक बेहद ही आम सी दिखने वाली जगह पर मिलेगा. यह रेलवे क्रॉसिंग के पास है जो केपी इंटर कॉलेज (KP Inter College) से कुछ ही दूरी पर है. फूड लवर्स के बीच कहा जाता है कि प्रयागराज (इलाहाबाद) जाना तभी पूरा माना जाएगा जब आप देहाती रसगुल्ला खाएंगे.

Ghee For Weight Loss: वजन घटाने और बैली फैट कम करने में मददगार है देसी घी, जानें इसके फायदे

Natural Home Remedies: लहसुन, प्याज का लें मजा, मुंह की बदबू दूर करने के उपाय हैं यहां...

Weight Loss: सर्दियों में ये 3 लो कैलोरी जूस करेंगे मोटापा कम

2. नेतराम कचौड़ी (Netram Kachaudi, Katra Road, Netram Chauraha)

कुंभ मेले की आधिकारिक वेबसाइट पर जिस दूसरी चीज का जिक्र है वह है नेतराम की कचौड़ी. इस जगह को प्रयागराज की शान तक कहा जाता है. नेतराम की कचौड़ी अगर आपने अभी तक नहीं चखी है और आपको कचौड़ी बेहद पसंद भी हो, तो इसे मुंह में लेते ही आपको ऐसा लगेगा मानों मुंह में जन्नत उतर आई हो... यह कचौड़ी मुंह में लेते ही घुल जाएगी और आपको दे जाएगी न भूल सकने वाला स्वाद. ये दुकान कटरा रोड, नेतराम चौराहा पर है. तो कुंभ में जाएं तो स्नान के बाद दूसरा काम यही करें कि सीधे पहुंच जाएं नेतराम की कचौड़ी का स्वाद चखने.

3. जयसवाल की डोसे (Jaiswal Ke Dhose, Medical Chauraha)

साउथ इंडियन का नाम सुनते ही मुंह में पानी आता है, तो प्रयागराज के मेडिकल चौराहा पर जा पहुंचे. यहां आपके स्वाद की तृप्ति करने के लिए आपका इंतजार कर रहा है जयसवाल का मशहूर डोसा. प्रयागराज आएं तो जयसवाल के डोसे जरूर खाएं. 'डोसा ऐसा भी हो सकता है!' यह ख्याल आपको जरूर आएगा. ये दुकान मेडिकल चौराहे पर है.

Food Care: बांझपन का खतरा बढ़ा देती है शरीर में आयोडीन की कमी, जानें कैसे बचें

4. हरीराम स्वीट्स एंड नमकीन (Hari Ram Sweets & Namkeen, Chowk)

हरीराम स्वीट्स एंड नमकीन नाम की यह दुकान प्रयागराज के मशहूर फूड कार्नर्स में से एक है. यहां मिठाई और नमकीन की ऐसी-ऐसी किस्में मिलेंगी कि आप समझ नहीं पाएंगे पहले किसे ट्राई करें. और जिसे चखेंगे उसका अपना अलग ही मजा होगा. तो जरा अपनी जुबां के स्वाद को नई ऊंचाईयों तक ले जाएं और प्रयागराज जाकर शहर के चौक पर मौजूद इस दुकान का एक चक्कर जरूर लगाएं.

Cuisine of Jharkhand: झारखंड के जायके को नया तड़का, मेन्यू में हैं बेहद खास व्यंजन

विराट कोहली ने जमकर खाया मीठा, आलिया और प्रियंका ने भी यूं मनाया क्रिसमस, देखें तस्वीरें...

5. शिवा चाट भण्डार (Shiva Chat Bhandar, New Bairhana)

चाट के शौकीन लोगों के लिए प्रयागराज के न्यू बैरहना स्थित यह दुकान स्वाद के नए चटकारे दिलाने वाली साबित हो सकती है. पूरे प्रयागराज में शिवा की चाट मशहूर है.

सर्दी में भी दिल्ली में सामने आ रहे डेंगू के मामले, यहां हैं बचाव के घरेलू उपाय

6. पंडित चाट भण्डार: (Pandit Chat Bhandar, Indian Press chauraha. Colonelganj)

प्रयागराज के कॉर्नेलगंज में इंडियन प्रेस चौराहे पर जाकर आप यहां का असली स्वाद चख सकते हैं. यहां पंडित चाट भण्डार की चाट आपको यकीनन मजेदार लगेगी.



तो सोचना क्या अगर आप प्रयागराज में हैं या यहां जाने का प्लान है, तो यहां जरूर जाएं और अपने स्वाद को नए जायकों से रुबरु कराएं.



और खबरों के लिए क्लिक करें.