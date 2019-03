Food for Iron Deficiency Anemia : क्या है एनिमिया, आयरन की कमी को दूर करने के लिए क्या खाएं...

खास बातें आयरन एक प्रकार का खनिज है. एनीमिया कई तरह का होता है. एनिमिया के लक्षणों में आलस, चक्कर आना, सिरदर्द रहना वगैरह शामिल हैं.

Foods For Iron Deficiency Anemia or Anemia : आयरन की कमी या एनिमिया में पोषण संबंधी सबसे आम समस्‍या है. अगर आप सोच रहे हैं कि आयरन की कमी कैसे होती है और आयरन क्या है(What Is Iron Deficiency Anemia?), तो आपको बता दें कि आयरन एक प्रकार का खनिज है, जो हीमोग्‍लोबिन (Hemoglobin) के उत्पादन के लिए बहुत जरूरी होता है. यह प्रोटीन जो लाल रक्त कोशिकाओं (Hemoglobin of red blood cells) को शरीर के चारों ओर ऑक्सीजन प्रदान करने में भी मदद करता है. इसलिए, अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी (Low hemoglobin count) है, तो आपके शरीर की टिश्यू और मसल्‍स को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और शरीर कमजोर होने लगता है. इस स्थिति को एनीमिया कहा जाता (What is anemia) है. एनीमिया के प्रकार (Different types of anemia) के बारे में बात करें तो एनीमिया कई तरह का होता है. अगर आपका शरीर जरूरत के अनुसार लौह तत्व यानी आयरन नहीं ले रहा है तो यह आपकी पूरी सेहत पर असर डालता है. इससे एनिमिया (Anaemia) की शिकायत हो सकती है. एनिमिया के लक्षणों (Anaemia Symptoms) में आलस, चक्कर आना, सिरदर्द रहना वगैरह शामिल हैं. तो अब बात यह आती है कि आयरन की कमी को कैसे दूर किया जाएं? (How to cope with iron deficiency?) तो हम बताते हैं आपको ऐसे आहारों के बारे में, जिन्हें अपनी डाइट में शामिल कर आप आयरन की कमी (Iron Deficiency) को दूर कर सकते हैं.

Hemoglobin: What Are Low, High & Normal Levels: हमारे शरीर लोह तत्व की कुल मात्रा शरीर के वजन के हिसाब से 3 से 5 ग्राम होती है. जब यह कम हो जाती है, तो खून बनना कम हो जाता है. एक अंदाजे के अनुसार भारत में करीब 60 फीसदी लोगों में एनीमिया पाया जाता है और इसमें ज्यादातर औरतें ही होती हैं. अब बात करते हैं कि कैसे आयरन की कमी को दूर किया जा सकता है. तो इसके लिए सबसे आसान और अच्छा उपाय है सही और आयरन से भरपूर आहार.



कैसे दूर करें आयरन की कमी, क्या खाएं कि शरीर में न हो आयरन की कमी | Dietary Tips To Prevent Iron Deficiency | Foods For Iron Deficiency



यहां हैं ऐसे खाद्य पदार्थों की सूची जो आयरन की कमी को दूर करने में मददगार साबित होंगे.

1. एनीमिया के खतरे को कम करेंगे मेवे और बीज (Nuts and seeds): मेवे और बीज अपने आहार में शामिल कर आप आयरन की कमी से जूझ सकते हैं. इसके लिए मूंगफली, काजू, सूरजमुखी के फूल, कद्दू के बीज, अखरोट, बादाम, अलसी के बीज, शीया सीड वगैरह को अपने आहार में शामिल करें और आयरन की कमी (Iron deficiency) को दूर करें.

2. एनीमिया से लड़ने के लिए खाएं ज्यादा से ज्याद अनाज (Grains to prevent iron deficiency): आयरन की कमी (Iron deficiency) को दूर करने के लिए अपने खाने में फाइबर को शामिल करें. और अनाज में बहुत फाइबर होता है. तो अपने आहार में अनाज जरूर शामिल करें.

Tips To Prevent Iron Deficiency: जानें कि कैसे दूर कर सकते हैं आयरन की कमी और क्या खाएं कि शरीर में न हो खून की कमी.

3. आयरन की कमी दूर करने के लिए खाएं फल (Fruits to prevent iron deficiency): अगर आप आयरन की कमी (Iron deficiency) से जूझ रहे हैं, तो अपने आहार में फलों को जगह दें. इसके साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स को अभी अपनी डाइट में शामिल करें. इनमें खजूर, एप्रिकॉट्स, बेरी, तरबूज, अनार, किशमिश और ब्लेकबेरीज शामिल हैं.

4. आयरन की कमी दूर करने के लिए खाएं हरी सब्जियां (Vegetables to Prevent Iron Deficiency): कोशिश करें कि आप अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें. इनमें ब्रॉकली, पालक, केल, टर्पिन ग्रीन्स, कॉलर्ड, एसपारागर, मशरूम, आलू को छिलके के साथ खाएं. ये सभी आयरन बढ़ाने के लिए मदद कर सकते हैं.

नोट: आहार में कोई भी बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

