Fruitology: आपका पसंदीदा फल खोलेगा राज, बताएगा कैसा है आपका नेचर और पर्सनालिटी!

What fruit personality are you? वो कहते हैं न 'जैसा खाए अन्न, वैसा होए मन' लेकिन यह बात सिर्फ अन्न यानी अनाज तक सीमित नहीं. यह नियम काफी हद तक फल पर भी लागू होता है. वैसे तो हम किसी भी तरह की लॉजी यानी एस्ट्रॉलाजी या न्यूमरोलॉजी वगैरह में यकीन नहीं करते, न ही करने की सलाह देते, लेकिन हमें हाल ही में एक नया शब्द सुनने को मिला तो हमनें सोचा फन के तौर पर ही क्यों न सही इसे आपसे साझा किया जाए. हम बात कर रहे हैं फ्रूटोलॉजी की. जी हां, फ्रूटोलॉजी (Fruitology) में हम लोगों के मनपसंद फल से उनके व्यवहार का अंदाजा लगाते हैं. यह सटीक है या नहीं या इसकी प्रासंगिकता पर हम बात नहीं करते, लेकिन चलिए हमारे फूडी पाठकों के लिए आज यह बस यूं ही एक ट्राई तो बनता है.

तो तैयार हो जाईए, क्योंकि फ्रूटोलॉजी के अनुसार व्यक्ति के खाने पीने की आदतों से भी आप उनकी पर्सनालिटी का पता लगा सकते हैं. फ्रूटोलॉजी को मानने वाले दावा करते हैं कि इस तरीके से आप आसानी से उन लोगों के स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं जिनके बारे में आप जानना तो चाहते हैं लेकिन जान नहीं पाते हैं. आपको बस उसका मनपसंद फल पूछना है.

आपकी परस्नेलिटी के बारे में क्या बताता है आपका मनपसंद फल (What Your Favorite Fruits Reveal About Your Personality?)



सेब

माना जाता है कि जिन्हें सेब पसंद होते हैं वे लोग बेहद खर्चीले, आवेगशील, प्रेरक और खरा बोलने वाले होते हैं. लेकिन क्योंकि ये खरा बोलते हैं और कड़क बोलते है तो इनकी ज्यादातर बातें गुस्से में होती हैं. फ्रूटोलॉजी के अनुसार ये लोग बेहतरीन आर्गनाइजर तो नहीं होते मगर बढ़िया टीम-लीडर होते हैं. इन्हें घूमना-फिरना बेहद पसंद होता है. ये अपने साथी के साथ बेहद लॉयल रहने वाले और प्यार करने वाले होते हैं.

केला

जिन लोगों का फेवरेट फल केला होता है वे बेहद ही नर्म दिल होते हैं. ये व्यक्ति प्यारे, नाजुक और दयावान होते हैं. अक्सर लोग इनके भोले व्यवहार के चलते इनका फायदा उठा लेते हैं. अपने पार्टनर को पूरी तरह पसंद करने वाले इन लोगो का रिश्ता इनके व्यवहार के कारण मेल मिलाप से चलता रहेगा.

Which Fruit Matches Your Personality

आम

आम को पसंद करने वाले लोग फिक्स आइडिया वाले होते हैं और इनको किसी बात के लिए राजी करवा पाना काफी मुश्किल काम होता है. अपनी पसंद या नापसंद को लेकर बहुत ज्यादा अतिवादी ये लोग स्थितियों को अपने हाथ में रखना चाहते हैं. इन्हें दिमागी चैलेंज बहुत पसंद होता है. ये अपने खुद को अपने प्यार के अनुकूल बनाने का प्रयास करतें हैं.

संतरा

जिनको संतरा पसंद होता है वह संयम और इच्छाशक्ति वाले होते हैं. भले ही ये किसी काम को धीरे करें मगर पूरी मेहनत के साथ खत्म करते हैं. संतरा पसंद करने वाले लोग थोड़े शर्मिले स्वभाव के होते हैं. अपने पार्टनर को दिल से प्यार करते हैं और उसे छोड़ने के लिए उसके साथ नहीं होते.

अनानास

अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें अनानास पसंद होता है. ये निर्णय लेने में तेज होते हैं उससे भी तेज उसे अमल करने में होते हैं. फ्रूटोलॉजी के अनुसार ये लोग आत्मनिर्भर और बेहतरीन आर्गनाइजर होते हैं. काम चाहे कितना भी कठिन क्यों हो ये उसे खत्म करके ही दम लेते हैं. रिश्तों में पूरी वफदारी निभाने वाले ये लोग दोस्ती करने में देर लगाते हैं. मगर एक बार दोस्त बनाने के बाद उसका साथ हमेशा निभाते हैं. ये लोग कम रोमांटिक होते हैं इनका पार्टनर इनकी खूबियों से तो प्रभावित होता है.

चैरी

इन लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में जरा उथल-पुथल रहती है. चैरी पसंद करने वाले ये लोग सोच बड़ी रखते हैं और किसी बड़ी खोज में लगे रहते हैं. ये लोग वफादार पार्टनर होते हैं. चैरी पसंद करने वाले लोगों को मन की बात कहने में जरा परेशानी होती है, ये शर्मिले भी हो सकते हैं. दूसरों को खुशी देने में इन्हें बेहद खुशी मिलती है.

फ्रूटोलॉजी के अनुसार चैरी पसंद करने वाले लोग बेहद सरल होते हैं.

नाशपाती

अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका मनपसंद फल होती है नाशपाती. ऐसे लोग जिद के पक्के होते हैं और कोई चीज ठान लें, तो उसे पूरा करके ही मानते हैं. ये लोग नतीजे के लिए बेताब रहते हैं और बड़ी जल्दी उत्साहित हो जाते हैं.

