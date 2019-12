बीवी ने कहा 'लहसुन छीलो', तो सर्जन पति ने खोजा लहसुन छीलने का ये गजब तरीका...

How To Peel Garlic: लहसुन आपके खाने में स्वाद और जायका भर सकता है, लेकिन इसे छीलने में लगने वाला समय और हाथों में देर तक रहने वाली इसकी गंध परेशान कर सकती है. अलग-अलग सब्जियों और फलों को छीलने के तरीके भी अलग-अलग होते हैं. अक्सर लोग सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोज को खूब देखते हैं जिनमें कि सब्जियों और फलों को छीलना सिखाया जा रहा हो. इन्हीं वीडियोज में अनार को छीलना के आसान तरीके या फिर अनानास को छीलने के सरल तरीके खूब देखे और तलाशे जाते हैं. आजकल सोशली मीडिया का एक और प्लेटफॉर्म खूब पसंद किया जा रहा है, वह है टिकटॉक. हाल ही में टिकटॉक पर एक वीडियो खूब पसंद किया गया और इसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर साझा किया गया. इस वीडियो में लहसुन को छीलने का ऐसा तरीका है, जो आपका टाइम बचाए या न बचाए आपको हंसाएगा जरूर...

जानिए अनार को छीलने के बेहद आसान तरीके

लहसुन से कैसे कंट्रोल करें ब्लड शुगर या डायबिटीज? लहसुन के फायदे और नुकसान

यह वीडियो धूम मचा रहा है, इसमें लहसुन को छीलने का अनोखा तरीका देखने को मिलेगा. अभी तक आपने लहसुन को छीलने के बहुत से तरीके से देखें होंगे. लहसुन छीलने के तरीकों में कांच के जार में लहसुन की कलियां डालकर उसे हिलाना या फिर चाकू की मदद से सीधा 25 सेकेंड में लहसुन की कली को बाहर निकाल लेना. लेकिन यह तरीका आपको हैरान कर सकता है...!



इस वायरल वीडियो में आप लहसुन छिलने का एक नायाब तरीका देखे सकते हैं. असल में इस वीडियो को कैप्शन दिया गया है. इस कैप्शन में लिखा है '' जब बीवी ने डॉक्टर (सर्जन) से कहा कि लहसुन छील दो''. बस इस कैप्शन के बाद आप वीडियो को देखकर हंसने से खुद को रोक नहीं पाएंगे.





इससे पहले भी लहसुन छीलने के कई आसान तरीके सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं. हम सभी लहसुन को छीलने के अपने-अपने तरीके निकाले चुके हैं, लेकिन यह तरीका बहुत से लोगों ने यकीनन अपनाया होगा. इस तरीके में लहसुन छीलने जैसा मुश्किल काम को महज कुछ सेकेंड्स में खत्म हो जाता है.

As someone who makes a lot of Korean food, this is the best method for getting garlic peeled!

???? pic.twitter.com/14GGJDQhRj