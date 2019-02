Is Ghee Healthy For Diabetics? डायबिटीज के मरीजों को घी खाना चाहिए या नहीं? यहां है जवाब...

Best Foods to Control Diabetes: जिन लोगों को डायबिटीज है यानी जो डायबिटीक (Diabetics) हैं, उन्हें अपने आहार से जुड़ी चीजों का खास ध्यान रखना होता है. डायबिटीज से पीड़ित लोग जो भी खाते हैं उसका सीधा प्रभाव उनकी सेहत पर देखने को मिल जाता है. डायबिटीज में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं इस पर खूब चर्चा की जाती है. डायबिटीज के लिए डाइट चार्ट बनाए जाते हैं. यह ऐसे डाइट चार्ट होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं. डायबिटीज के मरीजों के मन में अक्सर डायबिटीज कंट्रोल, डायबिटीज लेवल, डायबिटीज क्या है, डायबिटीज डाइट, डायबिटीज की दवा, डायबिटीज लेवल, टाइप 2 डायबिटीज, डायबिटीज आहार, डायबिटीज के लक्षण, डायबिटीज में परहेज, डायबिटीज डाइट चार्ट वेजीटेरियन, डायबिटीज का घरेलू उपचार से जुड़े कई सवाल होते हैं. वे अक्सर ऐसी डाइट फॉलो करते हैं जो उनके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित कर सके. मधुमेह में आपकी डाइट यानी आहार सही होना बहुत जरूरी है. कई बार डाइबिटीज के पेशंट आहार से संबंधी भूल भी बड़ा नुकसान कर सकती है. तो जरूरी है कि डायबिटीज के शिकार लोग अपने आहार में हर चीज का ध्यान रखें. आहार में एक बहुत ही अहम चीज होती है घी या तेल. तेल या घी से जुडा एक सवाल भी खूब पूछा जाता है कि क्या डायबिटीज मरीजों को घी खाना चाहिए. असल में हेल्दी कुकिंग ऑयल के ऑप्शन सेहत को फायदा पहुंचाने से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं. तो क्या इसके विकल्प के तौर पर घी को इस्तेमाल किया जा सकता है. कई विशेषज्ञों के अनुसार घी सेहत के लिए अच्छा होता है. घी को कई औषधियों में भी इस्तेमाल किया जाता है. तो ऐसा क्या है जो घी को डायबिटीज रोगियों के लिए अच्छा बनाता है? चलिए जानते हैं-

डायबिटीज को कंट्रोल करने में ये तीन टिप्‍स कर सकते हैं आपकी मदद

मैक्रोबायोटिक न्यूट्रिनिस्ट और हेल्थ कोच शिल्पा अरोड़ा के अनुसार -''घी डायबिटीज के लिए किसी दवा जैसा है. घी में मौजूद फैटी ऐसिड मेटाबॉलिजिंग में मददगार होते हैं और हाई ब्लड शुगर को मैनेज करने में मददगार होते हैं. अगर घी को चावलों के साथ खाया जाए तो यह चावलों में मौजूद शुगर को पचाने में मदद करता है. इस बात का ध्यान रखें कि आप खाने में वैदिक घी का इस्तेमाल करें. यह घी गाय का होना चाहिए.''



Diabetes Diet: हर डायबिटीज मरीज को जरूर खाने चाहिए ये 5 फल...

घी डायबिटीज के लिए किसी दवा जैसा है

क्यों डायबिटीज के लिए अच्छा है घी (Here are a few reasons to add ghee in your daily diet)

- देसी घी या क्लेरिफाइड बटर स्वस्थ वसा यानी हेल्दी फैट का स्रोत है, जो आपके द्वारा खाए जा रहे भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है. यह प्रक्रिया ब्लड शुगर यानी रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है, जिससे डायबिटीज मैनेजमेंट यानी मधुमेह प्रबंधन सुनिश्चित होता है.

- घी पाचन तंत्र के सुचारू कामकाज को नियंत्रित करने के लिए जाना जाता है. अपनी रेगुलर डाइट में घी की सही मात्रा शामिल करना कब्ज (Management of constipation) से भी राहत दिला सकता है.

- घी में लिनोलेइक एसिड (Linoleic acid) मौजूद होता है. जो कई तरह के हृदय रोगों की संभावनाओं को कम करने में मदद करता है. डायबिटीज या मधुमेह होने पर दिल के रोगों की संभावना अधिक होती है. ऐसे में घी को आहार में शामिल करने से आप दिल के रोगों के खतरे को कुछ हद तक कम कर सकते हैं.

- असल में शरीर में जमा वसा को घी के सही सेवन से पिघलाया जा सकता है. इसकी मदद से डायबिटीज के मरीज प्रभावी तरीके वजन कम करने में घी की मदद ले सकत हैं.

Diabetes: डायब‍िटीज से जुड़े 8 झूठ, जि‍न्हें सच मानते आए हैं आप

- घी खाने से गट हारमोन (gut hormone) की फंग्शनिंग को बेहतर बनाता है. यह हारमोन इंसुलिन हारमोन को बेहतर करता है, जो डाइबिटीज में मददगार साबित होता है.

- घी में विटामिन के मौजूद होता है और इसके साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो इम्यूनिटी बूस्ट करने में मददगार है. आम तौर पर इम्यूनिटी कमजोर होने पर ही डायबिटीज होती है.

- ऑरगेनिक घी (organic ghee) को इस्तेमाल करने से आप केलेस्ट्रॉल लेवल (cholesterol levels) को भी ठीक रख सकते हैं.

नोट: इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप अपने आहार में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही डाइट में बदलाव करें.



