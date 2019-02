Happy Chocolate Day 2019: चॉकलेट डे पर देंगे ये तोहफा, तो प्रोमिस डे (Promise Day) पर मिलेगा प्यार का वादा...

खास बातें 8 फरवरी को प्रपोज डे के बाद 9 फरवरी को चॉकलेट डे (Chocolate Day) है. प्रोपोज़ डे (Propose Day) के अलगे दिन चॉकलेट डे (Chocolate Day) मनाते हैं 14 फरवरी को वैलेंटाइन्स डे है.

Happy Chocolate Day 2019: वैलेंटाइन वीक (Valentine Week) रोज डे (Rose Day) के साथ 7 फरवरी से शुरू हो चुका है. 8 फरवरी को प्रपोज डे के बाद 9 फरवरी को चॉकलेट डे (Chocolate Day) है. प्रोपोज़ डे (Propose Day) के अलगे ही दिन चॉकलेट डे (Chocolate Day) मनाया जाता है और चॉकलेट डे (Chocolate Day) के ठीक बाद 11 फरवरी को प्रॉमिस डे (Promise Day) होता है. वैलेंटाइन वीक (Valentine Week) में सात दिनों का सेलेब्रेश है. इसे प्यार का जश्न कहा जाता है. देखा जाए तो रोज देने के बाद जब आपने अपने प्यार को प्रपोज कर दिया है और आपको उनकी हां मिल गई है, तो अब वक्त है जश्न और पार्टी का. इसके लिए ही शायद बनाया गया है चॉकलेट डे (Chocolate Day). इस दिन आप अपने साथी को चॉकलेट (Chocolate) गिफ्ट करते हैं. और चॉकलेट खिला कर मुंह मीठा करने के बाद गिफ्ट देना तो बनता है, इसलिए मनाया जाता है 10 फरवरी को टेडी डे (Teddy Day). टेडी के के बाद 11 फरवरी को प्रॉमिस डे (Promise Day) 11, 12 फरवरी को हग डे (Hug Day), 13 फरवरी को किस डे (Kiss Day) और अंत में 14 फरवरी को वैलेंटाइन्स डे (Valentine Day) मनाया जाता है. इस पूरे हफ्ते प्यार करने वाले एक-दूसरे को प्यार भरी शायरी, मैसेज (Valentine's Day Shayari, Valentine Messages, Love messages) भेजते हैं और आजकल तो फेसबुक मैसेज (Valentines Day SMS, Facebook, Whatsapp status, Instagram, quotes) के साथ ही साथ व्हट्सअप स्टेटस भी लगाए जाते हैं.

वैलेंटाइन वीक (Valentine Week) रोज डे (Rose Day) के साथ 7 फरवरी से शुरू हो चुका है. 8 फरवरी को प्रपोज डे के आद 9 फरवरी को चॉकलेट डे (Chocolate Day) है.

Gift Home made Chocolates on Chocolate Day: रोमांस के इस मौके पर लोग अपने वैलेंटाइन को रोमांटिक वैलेंटाइन मैसेज (Romantic Valentine's Day quotes) शेयर कर अपने प्यार का इजहार (How to Express Love) करते हैं. यह एक ऐसा मौका होता है जब आप अपने दिल की बात अपने प्यार को बता सकते हैं. तो अगर प्रपोज डे निकल चुका है और आप अभी तक यह सोच रहे हैं कि उस खास इंसान को अपने दिल की बात कैसे करें (How to propose) तो इसके कई तरीके हैं. आप अपने साथी को वैलेंटाइन पर गिफ्ट दे सकते हैं. और अगर चॉकलेट डे (Chocolate Day 2019) पर अपने हाथों से बनी चॉकलेट के साथ आप उन्हें अपने दिल की बात बताएंगे और अपने हाथों से बनी चॉकलेट के साथ उन्हें कहेंगे - 'मुझे तुमसे प्यार है' (I Love You) करते हैं, तो जवाब यकीनन हां होगा. अब क्या सोच रहे हैं आप कि आपको चॉकलेट बनाना नहीं आता, घर पर आसानी से चॉकलेट कैसे बनाएं (How to make chocolate at home easily), तो हम आपको बताते हैं कि आप कैसे घर पर ही बना सकते हैं चॉकलेट...

वैलेंटाइन डे 2019: चॉकलेट डे पर गिफ्ट करें अपने हाथ से बनी चॉकलेट (Valentine's Day 2019: Gift Home made Chocolates on Chocolate Day)

घर पर कैसे बनाएं चॉकलेट - How to Make Chocolate at Home

होममेड चॉकलेट को बनाने के लिए सामग्री: इसे बनाना काफी आसान है, 30 मिनट में तैयार होने वाली इस चॉकलेट को बनाने के लिए आपको सेमी स्वीट चॉकलेट, वनीला, दूध और नट्स की जरूरत होती है.

होममेड चॉकलेट की सामग्री

160 ग्राम सेमी स्वीट चॉकलेट

2 टेबल स्पून दूध

1/2 कप नट्स, टुकड़ों में कटा हुआ

1 टी स्पून वनीला/आमंड एसेंस

ग्रीस प्लेट चॉकलेट रखने के लिए

होममेड चॉकलेट बनाने की वि​धि/चॉकलेट रेसिपी : Healthy Homemade Chocolate Recipe

1. एक पैन में चॉकलेट और दूध डालें.

2. एक बड़े पैन में पानी उबाल लें और आंच को बंद कर दें.

3. तुंरत चॉकलेट वाले पैन को इस गर्म पानी के ऊपर रख दें और धीरे-धीरे इसे चलाएं जल्दी ही चॉकलेट पिघलने लगेगी.

4. जब यह मिश्रण अच्छे से मिल जाए तो पैन को हटा लें.

5. इसमें वनीला एसेंस मिलाएं.

6. इसमें नट्स मिलाएं और चम्मच भरकर इस मिश्रण को ग्रीस प्लेट में डाले और इसे सेट होने दें.



तो अपने हाथ से बना चॉकलेट अपने वैलेंटाइन को करें गिफ्ट और उन्हें बना लें अपना दीवाना...

Happy Chocolate Day 2019!





