Happy New Year 2019: न्यू ईयर इवनिंग पर खाएंगे ये चीजें, तो नए साल में पक्का खुलेगी किस्मत!

Happy New Year 2019: साल 2018 गुजरा रहा है और नया साल दरवाजे पर दस्तक दे चुका है. बस कुछ ही घंटों की बात है कि 'Happy New Year 2019' के शोर के साथ आप साल 2018 (Year 2018) को अलविदा कह देंगे और नए साल 2019 को गले से लगा लेंगे. नए साल का जश्न (New Year's celebrations) शुरू हो चुका है. 31 दिसंबर की रात (New Year's Eve, 31st December, 2018) यानी नए साल की पूर्व संध्या को पूरी दुनिया जश्न के माहौल में डूब जाती है. नए साल पर लोग नए साल के गाने, नए साल की शायरी, नए साल का कैलेंडर, नए साल की इमेज और नए साल पर दोस्तों को भेजने के लिए व्हट्सअप और फेसबुक मेसेज (Happy New Year 2019: Wishes, Quotes, Messages, WhatsApp Status) तलाशते हैं. इसके साथ ही साथ नए साल के लिए अपने कुछ लक्ष्य (new year resolution 2019) तय करते हैं. पर क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गुजरते साल में कुछ ऐसा करते हैं जो आने वाले साल को शुभ बना देता है. जी हां, खाने से जुड़ी परंपराओं (food traditions) के अनुसार अगर आप नए साल की पूर्व संध्या पर कुद खास खाते हैं तो आने वाला साल शुभ और खुशियों से भरा होता है. तो सोचना क्या चलिए हम आपको बताते हैं ऐसे आहार के बारे में जो अगर आप साल 2018 की रात में (New Year's Eve 2018) खाएंगे, तो वह साल 2019 में आपके लिए लाएगा खुशियां ही खुशियां...

यहां है वह लिस्ट जो बनाएगी आपके नए साल को मुबारक - Here are some of these foods that are said to bring luck in the New Year

1. नए साल की पूर्व संध्या पर खाएं मसूर की दाल (Lentils on New Year's Eve)

हो सकता है कि आपको मसूर की दाल सुनकर अजीब लगे. क्योंकि भारतीय त्योहारों में इसे उतनी अहमियत नहीं दी जाती. लेकिन इटली में मान्यता है कि अगर नए साल की पूर्व संध्या पर मसूर की दाल खाई जाए तो यह नए साल में आर्थिक लाभ देती है.

2. नए साल से पहली रात को खाएं वासिलोपिटा- केक या ब्रेड विद कॉइन (Vasilopita- Cake or Bread With Coins)

ग्रीस में नए साल की पूर्व संध्या पर पारंपरिक केक और ब्रेड वासिलोपिटा (Traditional New Year's Eve cake or bread) खाया जाता है. यह बनाते समय इसमें एक सिक्का या इसी तरक का ट्रिंकेट छिपा दिया जाता है. यह माना जाता है कि जिसके हिस्से में वह सिक्का आता है उसका नया साल बेहद शुभ होता है.

3. अचारी या मसालेदार हेरिंग मछली (Pickled Herring Fish on New Year's Eve)

यूरोप के कुछ हिस्सों में अचारी या मसालेदार हेरिंग मछली (Pickled Herring Fish on New Year's Eve) को गुजरते साल की शाम को खाना शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि रात को 12 बजे इसे खाना शुभ माना जाता है.

4. नए साल की पूर्व संध्या पर खाएं अंगूर (Grapes on New Year's Eve)

Happy New Year 2019: कई जगह की मान्यता है कि अंगूर खाने से नए साल में लक अच्छा होता है. यूरोप और अमेरिका में मान्यता है कि नए साल की पूर्व संध्या (New Year's Eve) पर 12 अंगूर खाने से आने वाला साल शुभ होता है. इसमें हर एक अंगूर साल के हर महीने का प्रतीक है.

5. नूडल्स (Noodles)

चीन और जापान में नए साल की पूर्व संध्या पर नूडल्स खाने का रिवाज है. वहां इसे शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इस रात (New Year's Eve) नूडल्स को बिना काटे पूरा का पूरा खाना चाहिए. इसके अलावा एक बार जब नूडल आपके मुंह में चला जाए तो इसे बिना चबाए पूरा निगल लेना होता है. ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां मान्यता है कि यह नए साल को खुशहाल बनाएगा.

6. पोर्क (Pork)

क्यूबा में नए साल की पूर्व संध्या पर पोर्क खाना शुभ माना जाता है. इसके अलावा वहां लोग जानवरों के आकार की कुकीज और बेक्ड आहार खाते हैं.

7. नए साल में किस्मत के दरवाजे खोलेंगे फल (Fruits)

चीन और कई अन्य देशों में गोल्डन और येलो फ्रूड जैसे संतरा और कीनू खाने को शुभ माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि नए साल के आसपास ऐसे फल खाने से आर्थिक सुधार होता है और खुशहाल आती है.

इसके साथ ही साथ यह भी माना जाता है कि अगर बीज वाले फल खाए जाएं तो यह और अच्छा होता है. कई जगहों पर सेब भी खाया जाता है जो जीवन में प्यार और खुशहाली लाता है.

Happy New Year 2019!