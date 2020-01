खास बातें पोंगल 15 जनवरी यानी बुधवार से शुरू होकर 18 जनवरी तक मनाया जाएगा इस महीने में लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, कालाष्टमी त्‍योहार आते हैं. तमिल में पोंगल का अर्थ (Pongal Meaning) होता है उफान.

Happy Pongal 2020: 15 जनवरी यानी बुधवार से शुरू होकर 18 जनवरी तक मनाया जाएगा. पोंगल (Pongal 2020) का त्योहार दक्षिण भारत में मनाया जाता है. यह मकर संक्रांति (Makar Sankranti) और लोहड़ी की तरह ही मनाया जाता है. पोंगल का त्योहार प्राकृत‍ि का शुक्र‍िया अदा करने के तौर पर मनाया जाता है. यह त्‍योहार मकर संक्रांत‍ि (Makar Sankranti 2020) और लोहड़ी की तरह फसल और किसानों से जुड़ा है. पोंगल एक तमिल शब्द है. तमिल में पोंगल का अर्थ (Pongal Meaning) होता है उफान. पोंगल का त्‍योहार (Pongal Festival) चार दिनों तक चलने वाला पर्व है. अब अगर आप सोच रहे हैं क‍ि पोंगल कब मनाया जाता है तो आपको बता दें क‍ि तमिल महीने 'तइ' की पहली तारीख से पोंगल (Pongal 2020) शुरू होता है. इसे तमिल का नववर्ष (Tamil New Year) भी माना जाता है. ह‍िंदू कैलेंडर (Hindu Calendar 2020) के अनुसार इस समय माघ मास चल रहा है. माघ मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है. तो वहीं अंग्रेजी कैलेंडर के हि‍साब से जनवरी महीने का तीसरा हफ्ता. इस महीने में लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, कालाष्टमी, षटतिला एकादशी व्रत जैसे व्रत त्‍योहार आते हैं.

Makar Sankranti 2020: क्‍यों मनाते हैं मकर संक्रांत‍ि, कब है, जानें त‍िथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और फूड...

पोंगल के मौके पर क‍िचन में क्‍या खास पकता है और क्‍या बनाएं प्रसाद में?

पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला फसलों का उत्सव है. पोंगल के जश्न में चावल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. पोंगल के त्योहार के जश्न में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है चावल को एक बर्तन में पकाने का. उसे तब तक उबलने दिया जाता है जब तक कि वो बर्तन से बाहर न निकलने लगे. ये आने वाले साल में धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है.

इस चावल को परिवार के लोग इस अवसर पर खाते हैं. पोंगल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में एक लोकप्रिय नाश्ते के तौर पर भी मशहूर है. इस त्योहार के दौरान तैयार किए गए पोंगल में सबसे लोकप्रिय किस्म के दो पोंगल हैं, जिसमें एक वेन पोंगल और दूसरा शक्कराई पोंगल है.

शक्कर पोंगल एक मीठा व्यंजन है. पोंगल इस दौरान मंदिरों में प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है. चावल, मूंग, नारियल के साथ बनाया चाकरा पोंगल आप नहीं भूल सकते हैं.

Lohdi 2020: इस बार इन रेसिपीज के साथ मनाएं लोहड़ी और मकर संक्राति का त्योहार!



पोंगल 2020: कब है पोंगल, शुभ मुहूर्त, पूजा व‍िध‍ि और महत्‍व ( Pongal 2020 Date: When Pongal Festival 2020, Puja Vidhi, Significance)



कब मनाते हैं पोंगल और शुभ मुहूर्त (When Is Pongal 2020 and Shubh Muhurt)

पोंगल त्यौहार तमिल माह 'तइ' की पहली तारीख से शुरू होता है जो आम तौर पर 14 या 15 जनवरी को होती है. हर साल की तरह इस साल भी 15 जनवरी के दिन ही पोंगल मनाया जा रहा है. साल 2020 में पोंगल ये त्यौहार 15 जनवरी यानी बुधवार से शुरू होकर 18 जनवरी तक मनाया जाएगा. इस साल थाई पोंगल का शुभ मुहूर्त 15 जनवरी रात्रि 2 बजकर 22 मिनट पर है.



पोंगल का महत्व (Pongal Significance)

जनवरी के महीने तक तमिलनाडु में गन्ना और धान की फसल पक जाती है. ऐसे में प्रकृति को आभार देने के लि‍ए क‍िसान इस त्‍योहार को मनाते हैं. इस त्‍योहार को चार द‍िन तक मनाया जाता है, ज‍िसमें इंद्र देव, सूर्य देव, पशु धन की पूजा की जाती है. पोंगल के त्‍योहार पर लोग अपने घरों में सफाई करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं. माना जाता है क‍ि इन द‍िनों में अपने मन को सही द‍िशा में लगाना चाह‍िए और बुरी आदतों का त्‍याग करना चाहिए.

इन चीजों को खाने से होते हैं चेहरे पर पिंपल, ये घरेलू नुस्खे मुंहासे और पिंपल से दिलाएंगे राहत!



क्‍या होता है पोंगल का अर्थ (Meaning Of Pongal)

पोंगल तमिल भाषा का एक शब्‍द है, जो पोंगा शब्द से बना है. इसका मतलब होता है उफान या उबलना. इसल‍िए ही पोंगल त्‍योहार पर नये चावल को पकाकर खाया जाता है. माना जाता है क‍ि ऐसा करने से आने वाली फलस बेहतर होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है.

कब्ज, गैस, पेट दर्द के साथ हार्ट, स्किन और बालों के लिए रामबाण हैं ये 3 मुरब्बे! और भी कई फायदे

ये सुपरफूड है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का अचूक उपाय! जानें इस फल के गजब फायदे

पोंगल पर दोस्‍तों को भेजें ये खास संदेश (Happy Pongal 2020: Happy Pongal Festival Wishes, Messages, Greetings, Wallpapers, Quotes)

Happy Pongal 2020: पोंगल के त्‍योहार पर गाय की पूजा भी की जाती है.



आया पोंगल का त्‍योहार,

लाया जीवन में नया संचार,

बना रहे हम सबका आपस में,

यूं ही अटूट प्रेम और प्‍यार.

Wish you and your family a Happy Pongal!

पोंगल के मौके पर आओ प्रकृत‍ि से म‍िलें

मीठे और स्‍वाद‍िष्‍ट चावलों के साथ हर दिल ख‍िले.

Happy Pongal 2020!

Happy Pongal 2020: पोंगल के त्‍योहार पर चावल का प्रसाद बनाया जाता है.



चलों बालों को कहें शुक्रिया,

धरती को क्‍यों न झुक कर चूम लें जरा,

पोंगल का मौका है, तो जान लें

इसी प्रकृत‍ि ने है हमें सबकुछ दिया

Wish you and your family a Happy Pongal!



तो यह थी पोंगल से जुड़ी तमाम जानकारी. आप भी पोंगल के मौके पर बनाएं खास रेस‍िपी और हमसे करें शेयर.

Happy Pongal 2020!

और खबरों के लिए क्लिक करें

ट्विंकल खन्ना ने शेयर की चुकंदर टिक्की की हेल्दी रेसिपी, लिखा.. अक्षय कुमार, मलाइका अरोड़ा और सोनाली बेंद्रे के...

मलाइका अरोड़ा की फिटनेस का खुला राज... Viral हुआ वीडियो, फिटनेस को लेकर कही ये बात...

पथरी से राहत दिलाने में कमाल हैं ये 4 घरेलू नुस्खे, इन चीजों का करें सेवन किडनी स्टोन से पाएं छुटकारा!

तेजी से वजन घटाने और पेट अंदर करने के लिए ये 5 टिप्स हैं सबसे आसान और फायदेमंद!

दूध को इन 5 चीजों के साथ पीने से होंगे कमाल के फायदे! ऐसे करें डाइट में शामिल

10 सेकेंड में अंडा छीलने का ये तरीका, हो रहा है वायरल, 30 लाख से ज्‍यादा बार देखा गया Video