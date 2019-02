Valentine's Day 2019: आज वैलेंटाइन डे है! जानें क्या है वैलेंटाइन डे की कहानी और पढ़ें Valentine Day से जुड़े फेक्ट...

खास बातें वैलेंटाइन डे 14 फरवरी (14th February, Valentine's Day) को होता है. वैलेंटाइन वीक में अलग-अलग कार्यक्रम (Valentine's Day Events) कि‍ए जाते है वैलेंटाइन से जुड़े 5 मजेदार फैक्ट्स (Valentine's Day - Fun facts)...

Happy Valentine Day Quotes Images: आज वैलेंटाइन डे है! किसी ने ठीक ही कहा है, "प्यार के लिए, और प्यार करने के से बेहतर दवा कोई नहीं है." पूरे वैलेंटाइन वीक में प्यार करने वालों के लि‍ए अगर कुछ मायने रखता है तो वह है एक दूसरे का साथ और प्यार. आज 14 फरवरी का दिन प्यार करने वालों के लिए बहुत ही खास है. क्यों? अभी पता चल जाएगा. अगर आप सोच रहे हैं कि वैलेंटाइन डे कब है, तो आपको बता दें कि वैलेंटाइन वीक (Valentine Week) रोज डे से शुरू होता है और वैलेंटाइन डे (Valentine's Day) के साथ खत्म होता है वैलेंटाइन डे 14 फरवरी (14th February, Valentine's Day) को होता है यानी वैलेंटाइन डे आज है जनाब... लेकि‍न इससे पहले पूरे हफ्ते इसके आने के लि‍ए प्यार का जश्न (Celebration Of Love) मनाया जाता है. इस वैलेंटाइन वीक (Valentine Week 2019) में पूरे सात दिन प्यार के नाम होते हैं, इन्हें वैलेंटाइन लव डेज (Valentine's Love Days) भी कहते हैं. इन सातों दि‍न (Valentine Week days list) प्यार करने वाले अलग-अलग तरीकों और चीज़ों से अपने प्यार का इज़हार करते है. वैलेंटाइन वीक में अलग-अलग तरह के कार्यक्रम (Valentine's Day Events) कि‍ए जाते हैं.

Valentine Week Days List 2019: 7 फरवरी को Rose Day पर साथी को दें यह तोहफा...

2019 Happy Valentines Day Messages, SMS: प्रेमी युगल अपने इस खास दिन को मनाने के लिए (Ways to Celebrate Valentine's Day) अनोखे तरीके अपनाते हैं. इस मौके पर दोस्त एक दूसरे को वैलेंटाइन डे मैसेज (2019 Happy Valentines Day Messages, SMS for WhatsApp), लव मैसेज (Love messages) और रोमांटिक वैलेंटाइन डे कोट्स और सेईंग (Romantic Valentine's Day quotes and sayings) शेयर करते हैं. कुछ लोग अपने वैलेंटाइन को ग्रीटिंग कार्ड (Valentine Greeting Card) देना भी पसंद करते हैं. तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि वैलेंटाइन ग्रीटिंग में क्या लिखें (What to Write in a Valentine's Day Greeting Card). तो हम आपको सलाह देंगे कि आप ऐसे वैलेंटाइन गिफ्ट या कार्ड खरीदें जो उनकी पसंद के अनुरूप हो.

7 फरवरी से शुरू होने वाले वैलेंटाइन वीक का पहला दि‍न आज है, जोक‍ि रोज़ डे (Rose Day) है. कल यानी 8 फरवरी को प्रपोज़ डे (Propose Day), 9 फरवरी को चॉकलेट डे (Chocolate Day), 10 फरवरी को टेडी डे (Teddy Day), 11 फरवरी को प्रॉमिस डे (Promise Day), 12 फरवरी को हग डे (Hug Day), 13 फरवरी को किस डे (Kiss Day) और 14 फरवरी को वैलेंटाइन्स डे (Valentine's Day) होगा.

इस मौके पर दोस्त एक दूसरे को वैलेंटाइन मैसेज (Valentine Messages), लव मैसेज (Love messages) और रोमांटिक वैलेंटाइन डे कोट्स और सेईंग (Romantic Valentine's Day quotes and sayings) शेयर करते हैं

लेक‍िन क्या वैलेंटाइन डे या वैलेंटाइन वीक (Valentine Week) सिर्फ रोमांस, प्रेम और प्यार-भरे कैंडी दिलों के बारे में है? लेकि‍न वैलेंटाइन वीक और खासकर वैलेंटाइन डे के बारे में शायद अब भी आप बहुत कुछ नहीं जानते. तो चलि‍ए आपको बताते हैं वैलेंटाइन से जुड़े 5 मजेदार फैक्ट्स (Valentine's Day - Fun facts) के बारे में.

वैलेंटाइन से जुड़े फन फैक्ट्स - Valentine's Day - Fun facts you didn't know

क्या है वैलेंटाइन डे का इति‍हास और कौन थे वैलेंटाइन (Valentine's Day History in Hindi, Who was Saint Valentine?)

इतिहासकार बताते हैं कि वेलेंटाइन डे की शुरुआत (Valentine's Day History in Hindi) रोम में तीसरी शताब्दी के दौरान हुई थी. लोकप्रिय कहानी के अनुसार, सम्राट क्लॉडियस II (Emperor Claudius II) ने युवा पुरुषों के लिए विवाह को अवैध ठहराया था, क्योंकि उनका मानना था कि एकल पुरुषों ने बेहतर सैनिक बनाए. हालाँकि, उनके विचारों का खंडन करने के लिए, वेलेंटाइन नामक एक युवा पुजारी ने चुपके से युवा प्रेमियों के लिए विवाह करना जारी रखा. सम्राट क्लॉडियस को जब यह पता चला तो उसने वेलेंटाइन को मौत सुनाई. इस दौरान जेल में बंद होने पर उन्हें जेलर की बेटी से प्यार हो गया. इससे पहले कि उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता, वैलेंटाइन ने अपनी प्रिय को अपना अंतिम प्रेम पत्र दिया और लि‍खा "फ्रॉम योर वैलेंटाइन". इसे आज भी लि‍खा जाता है. बाद में, वैलेंटाइन को सम्मानित करने के लिए 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे रूप में मनाया जाने लगा.

2. अपने जीवनसाथी का सपना!

वैलेंटाइन डे पर मध्ययुगीन समय में, लड़कियां अपने भविष्य के जीवनसाथी का सपना देखने के लिए कुछ खास खाद्य पदार्थ खाती थीं. एक और दिलचस्प पारंपरिक कहानी कहती है क‍ि वैलेंटाइन डे के दि‍न महिला को जिस तरह का पक्षी सबसे पहले दिखता है वहै वैसे ही पुरष से शादी करती है. माना जाता है क‍ि अगर आपने एक गिलहरी को देखा, तो आप एक कंजूस व्यक्ति से शादी करेंगे और अगर आपने एक सुनहरी मछली देखी, तो आप एक अमीर व्यक्ति से शादी करेंगे.

3. एक परफेक्ट गुलाब (One Perfect Rose)

लाल गुलाब को प्यार का फूल माना जाता है क्योंकि 'गुलाब' शब्द के अक्षरों को टटोलने से 'ईआरओएस' (EROS) बनता है, जो प्यार के देवता हैं.

4) हेलो हनी, हैप्पी वेलेंटाइन डे! (Hello honey, Happy Valentine's Day!)

आप वैलेंटाइन डे पर फोन पर शेयर की जाने वाली वैलेंटाइन डे व‍िश‍िज के लि‍ए टेलीफोनिक इच्छाओं के लिए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल (Alexander Graham Bell) को धन्यवाद कह सकते हैं. क्या आप जानते हैं कि वह 1876 में वेलेंटाइन डे का ही मौका था, जब उन्होंने टेलीफोन के लिए पेटेंट के लिए आवेदन किया था. मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, यह शायद एक कोइंसि‍डेंट ही था... क्यों!

5. हार्ट-शेप्ड बॉक्स Heart-Shaped Box

रिचर्ड कैडबरी (Richard Cadbury) ने 1822 में विक्टोरियन युग के दौरान दुनिया के पहले दिल के आकार के वैलेंटाइन डे चॉकलेट बॉक्स का नि‍र्माण किया था. आंकड़ों के मुताबिक, हर साल वैलेंटाइन डे पर 35 मिलियन से अधिक दिल के आकार के बॉक्स बेचे जाते हैं.



तो क्यों न इस वैलेंटाइन डे पर आप अपने वैलेंटाइन से शेयर करें ये फैक्टर और उन्हें करें इम्प्रेस...



Happy Valentine Day 2019!



