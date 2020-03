खाली पेट अंकुरित चने खाने से तंदरुस्त रहेगा शरीर, डायबिटीज और पाचन के लिए भी अचूक उपाय! जानें चने के फायदे और नुकसान

खास बातें सुबह खाली पेट अंकुरित चने खाने के जानें फायदे. अंकुरित चने खाने के स्वास्थ्य लाभों को न करें नजरअंदाज. अंकुरित चने खाने के होते जानें 8 फायदे और नुकसान.

Sprouted Gram For Weight Gain: सुबह खाली पेट भीगे हुए चने (Soaked Gram On Empty Stomach) खाने के फायदे तो आपने सुने ही होंगे लेकिन क्या आप अंकुरित चनों के स्वास्थ्य लाभ (Health Benefits Of Gram Sprouts) के बारे में जानते हैं नहीं न! खाली पेट अंकुरित चने (Gram Sprouts) खाने से कमाल के स्वास्थ्य लाभ होते हैं. काला चना (Black Gram) सेहत के नजरिए से बेहतरीन हो सकता है. चना में फाइबर, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स मात्रा में पाए जाते हैं. इसमें आयरन और फॉस्फोरस पाया जाता है, जो हीमोग्लोबीन लेवल को बढ़ा सकता है. इसे हर रोज खाने से खून की कमी और शरीर की कमजोरी (Body Weakness) दूर हो सकती है. खाली पेट अंकुरित चना का सेवन (Sprouted Gram On An Empty Stomach)करना काफी लाभदायक होता है इससे कई बीमारियों से बचा जा सकता है. अंकुरित चने खाने से आपको पेट संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है. इतना ही स्प्राउट किए गए चने ब्लड में शुगर लेवल (Blood Sugar Level) को कंट्रोल करने में फायदेमंद हो सकते हैं. खाली पेट अंकुरित चने डायबिटीज के लिए (Empty Stomach Sprouts For Diabetes) भी फायदेमंद हो सकते हैं. इससे शरीर में ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को भी कम करने में मदद मिल सकती है. डायबिटीज रोगियों (Diabetics) अंकुरित चना को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. यहां जानें अंकुरित चना खाने के फायदे और नुकसान...

ये होते हैं अंकुरित चना के 6 बड़े फायदे | Sprouted Gram Benefits

2. कब्ज के लिए है रामबाण

अगर आपको कब्ज, एसिडिटी या पेट फूलने की समस्या रहती है तो आप अंकुरित चनों का सेवन कर इस समस्या से राहत दिला सकते हैं. चने फाइबर से भरपूर होते हैं इसलिए यह आपके पेट के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं. चनों को भिगोकर खाने से भी कब्ज की समस्या से राहत पाई जा सकती है.

3. यूरीन की समस्या को करे दूर

अगर आपको यूरिन से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप अंकुरित चनों का सेवन कर सकते हैं. भीगे हुए चने खाने की सलाह डॉक्टर भी देते हैं इसके अलावा भी अंकुरित चने कई बीमारियों से छुटकारा दिला सकते हैं.

4. थकान को दूर करने में असरदार

अंकुरित चने को मूंग के साथ मिलाकर खाने से प्रोटीन की मात्रा बढ़ सकती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है. अंकुरित चना खाने से इसके पोषक तत्वों का दोगुना लाभ हो सकता है. अंकुरित चना के नियमित सेवन से थकान जैसी समस्या हमेशा के लिए दूर हो सकती हैं.

5. डायबिटीज में फायदेमंद है अंकुरित चना

खाली पेट चना खाने से शरीर में ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा बनने से बचा जा सकता है, ऐसे में आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और डायबिटीज से बचा जा सकता है. इसके लिए खाली पेट अंकुरित चनों को अपनी डाइट में शामिल करें.

Sprouted Gram For Diabetes: डायबिटीज के लिए भी फायदेमंद है स्प्राउट चने

6. तनाव से दिलाए छुटकारा

खाली पेट अंकुरित चना खाने से तनाव से छुटकारा मिल सकता है. अगर आपको अक्सर तनाव की समस्या रहती है तो आप सुबह खाली पेट अंकुरित चनों का सेवन कर सकते हैं.

7. पीलिया में भी कारगर

अगर आपको पीलिया हो गया है या आशंका लग रही है तो आपको सुबह खाली पेट अंकुरित चने खाने चाहिए. पीलिया के रोगियों के लिए चने का सेवन करते रहना चाहिए. इसके साथ अंकुरित चने आपको कई तरह के लाभ दे सकते हैं.

8. पाचन के लिए भी कमाल

पाचन स्वास्थ्य के लिए भी चने के फायदे बहुत हैं। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, इसलिए चना पेट संबंधी समस्याओं जैसे गैस, कब्ज, डायरिया के लिए फायदेमंद हो सकता है. पाचन के लिए अंकुरित चने के फायदे काफी होते हैं. इसके लिए आपको इसे रोजाना सुबह अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए.

Sprouted Gram For Digestion: पाचन के लिए कमाल हो सकते हैं अंकुरित चने

9. प्रोटीन के लिए लाभदायक

चना दूसरे पोषक तत्वों के साथ-साथ प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत माना जाता है. एक कप चने में लगभग 14.53 ग्राम प्रोटीन बताया जाता है. शरीर की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है. ऐसे में अंकुरित चने आपको प्रोटीन की कमी से बचा सकते हैं.

चने खाने के नुकसान | Disadvantages Of Eating Gram

चने खाने से कई तरह के स्वास्थ्य लाभ होते हैं लेकिन चने का सेवन करने पर कुछ दुष्‍प्रभाव भी हो सकते हैं. अगर कम मात्रा में इसका सेवन किया जाए तो यह फायदेमंद होता है, इसके पौधे में ओलिगोसाक्राइड्स होते हैं जिन्‍हें गैलेक्‍टन या जटिल शर्करा कहा जाता है. इन्‍हें शरीर पचा नहीं सकता है क्‍योंकि इसमें एंजाइम अल्‍फा-गैलेक्‍टसेसिडेज़ की कमी होती है. इन शर्करा को तोड़ने के लिए इस एंजाइम की आवश्‍कता होती है. नतीजनत चने जैसी फलियों की खपत कुछ लोगों को आंतों की गैस और असुविधा का कारण बन सकती है.

