High-Protein Breakfast: मूंगलेट से कैसे घटाएं वजन? वजन कम करने के लिए नाश्ते में खाएं ये वेजिटेरियन आमलेट

High-Protein Breakfast, Moonglet: मूंग की दाल हमारे किचन पेंट्री का एक अहम हिस्सा है. आप तकरीबन हर दूसरे दिन इसे किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करते ही होंगे. मानसून में पकोड़े (Pakoras) हों या हलवा (halwas) बनाना हो या फिर सूप पीने का मन हो. मूंग दाल का नाम सबसे पहले शामिल होता है. मूंग दाल (Moong dal) किसी भी चीज में रिच फ्लेवर जोड़ सकती है. मूंग दाल के फायदे तो आपको पता ही होंगे. हर दाल की तरह यह भी प्रोटीन से भरपूर है. मूंग की दाल एंटीऑक्सिडेंट (antioxidants) से भरी होती है. यह पौधों पर आधारित प्रोटीन (plant-based protein) का भी समृद्ध स्रोत है. शाकाहारी और वेगन (vegans) अक्सर पर्याप्त प्रोटीन के स्रोत के (High-Protein Sources) लिए खुद को मुश्किल में पाते हैं. लेकिन अगर आप अपने किचन कैबिनेट को एक बार फिर से देखेंगे, तो आपको ऐसी बहुत सी चीजें दिखेंगी जो प्रोटीन की कमी को पूरा करने में आपकी मदद कर सकती हैं. मूंग दाल उनमें से एक है. मूंग दाल से बना यह आमलेट आपके वजन कम करने के लक्ष्यों में भी मदद कर सकता है. वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज (weight loss exercise) करना जरूरी है. लेकिन मोटापा घटाने के लिए व्यायाम के साथ ही साथ वजन कम करने के लिए भोजन (Weight Loss Diet) पर भी ध्यान देना होगा. अक्सर लोग वजन कम करने के लिए दवा लेते हैं. यह आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं. अगर आप जल्दी या तेजी से वजन कम करना चाहते हैं तो वजन घटाने वाले फूड (weight loss foods) को अपने आहार में शामिल करें. मोटापा के लक्षण समझ कर उसके अनुसार ही डाइट में बदलाव करें. मोटापा के कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी यह समझना है कि आप मोटापा कैसे कम करें. मोटापा कम करने की विधि तो कोई नहीं होती, लेकिन अगर आप एक बार यह समझ गए कि डाइट और एक्सरसाइज से मोटापा कैसे घटाएं तो आपको पीछे मुडने की जरूरत नहीं होगी.

Why do you need protein: आपको प्रोटीन की जरूरत क्यों है. इस सवाल का जवाब भी तलाशना जरूरी है. प्रोटीन आपकी मसल्स को बनाने में मदद करता है. और इसके साथ ही साथ यह मासपेशियों की मरम्मत और ग्रोध में भी मददगार है. प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है, और उनकी वृद्धि और रखरखाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसके साथ ही प्रोटीन शरीर में कुछ अहम जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में सहायता करता है और यहां तक कि स्वस्थ वजन प्रबंधन (healthy weight loss) को भी बढ़ावा देता है. जी हां, आपने हमें सुना! अगर आप वजन कम करने के लिए भोजन पर ध्यान देना चाहते हैं तो आपको वजन कम करने के लिए डाइट (Weight Loss Diet) पर खास ध्यान देना होगा. और यकीनन आप वेट लॉस डाइट भी अपना रहे होंगे. इसमें पर्याप्त प्रोटीन लेना जरूरी है. प्रोटीन आपके पाचन को बढ़ाने में मदद करता है. प्रोटीन को पचने में थोड़ा समय लगता है. चूंकि यह पचने में अपेक्षाकृत अधिक समय लेता है, इसलिए यह लंबे समय तक आपके पेट में रहता है, जो पेट के भरे होने की भावना देता है. अगर आप पेट भरा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आप अतिरिक्त वसा या कैलोरी नहीं लेंगे. विशेषज्ञों के अनुसार, प्रोटीन भूख हार्मोन घ्रेलिन को विनियमित करने में भी एक भूमिका निभाता है, जो आपकी क्रेविंग को कंट्रोल करता है.

High-Protein Breakfast: ब्रेकफास्ट आपका दिन का पहला आहार है, जो आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी देने का काम करता है.

ऐसा कहा जाता है कि नाश्ते के दौरान प्रोटीन का सेवन करना सबसे अच्छा है. नाश्ता आपके दिन का पहला भोजन है यह आपको ऊर्जावान बनाता है और आने वाले दिन के लिए आपको एनर्जी देता है. नाश्ते को छोड़ने से बाद में उबकाई आ सकती है, जो आपकी वजन घटाने की योजना को प्रभावित कर सकती है. अपने नाश्ते में प्रोटीन शामिल करना आपको दोपहर के भोजन तक भूख का अहसास नहीं कराता.

कैसे बनाएं मूंगलेट | How to Make Moonglet

'मूंग दाल आमलेट' या मूंगलेट आपके दिन की शुरुआत प्रोटीन से भरे नोट पर करने का एक अच्छा तरीका है. मूंग दाल के अलावा, मूंगलेट प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च के गुणों से भरपूर है. इस रेसिपी को बनाने से कुछ घंटे पहले दाल को भिगोना सही रहता है. यहां देखें रेसिपी -

मूंगलेट की सामग्री

200 ग्राम मूंग की दाल

पानी (भिगोने के लिए)

नमक स्वादानुसार

4 हरी मिर्च

बेकिंग सोडा (अगर चाहें तो)

1/2 चम्मच तेल (एक पैनकेक के लिए)

1 बड़ा प्याज

1 टमाटर

1 शिमला मिर्च

2 बड़ा चम्मच ताजा धनिया

कैसे बनाएं मूंगलेट (How to Make Moonglet)

1. मूंग की दाल को 30 मिनट के लिए पानी में भिगो दें.

2. अब दाल से पानी निकाल दें और दाल को 150 मिलीलीटर पानी, नमक और 1 हरी मिर्च के साथ पीस लें. इसका एक चिकना पेस्ट बनाएं.

3. एक पैन में ½ चम्मच तेल लें.

4. इसमें बेटर डालें और इसे समान रूप से फैलाएं. सुनिश्चित करें कि यह ज्यादा पतला न हो.

5. जब बुलबुले दिखाई देने लगें तो कटा प्याज, टमाटर, कटा हुआ मिर्च, कटा हुआ शिमला मिर्च और ताजा धनिया डालें.

6. टॉपिंग को बेटर पर धीरे से दबाएं.

7. दोनों तरफ तकरीबन 4-4 मिनट तक सेकें.

8. साइड से पकने दें और दूसरी तरफ भी मध्यम आंच पर पकाएं.

9. स्वादिष्ट और सुपर स्वस्थ मूंगलेट तैयार है.

Diabetes Diet: क्या है हाई-प्रोटीन मैनकई डकवीड्स, काई जैसे सुपरफूड Duckweed से करें डायबि‍टीज कंट्रोल व वजन कम



