Remedies For Acidity and Gas: पेट की गैस या एसिडिटी में मददगार हो सकते हैं ये घरेलू नुस्खे, अपच और पेट दर्द होगा दूर... How can I get rid of gas quickly: त्योहारों का सीजन है. ऐसे में चटपटा और तलाभुना बहुत खाया जाता है. जहां तक स्वाद की बात है तो यह सीजन यकीनन हर फूडी को पसंद होगा.