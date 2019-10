Diabetes and Weight Loss: डायबिटीज का वजन पर पड़ रहा है असर? यहां हैं कंट्रोल करने के टिप्स

खास बातें हर किसी में वजन कम होने की वजह अलग-अलग हो सकती हैं. लोग डायबिटीज डाइट चार्ट वेजीटेरियन (Diabetes Diet Chart) में पूछते हैं. डायबिटीज में वजन (Diabetes and Weight) से जुड़े बदलाव कैसे करें

How can a diabetic lose weight? डायबिटीज एक ऐसा रोग है, जो आपको कई और रोग दे सकते हैं. डायबिटीज क्या है, डायबिटीज डाइट, डायबिटीज कंट्रोल या डायबिटीज की दवा की दवा से जुड़ी जानकारी के लिए आप यहां लेख पढ़ सकते हैं. डायबिटीज के लक्षण (Diabetes Symptoms) को समझ कर समय रहते इसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए. कुछ लोग डायबिटीज का घरेलू उपचार (Remedies For Diabetes) तलाशते हैं, लेकिन कोई भी दवा या नुस्खा बिना डॉक्टरी सलाह के अपनाना खतरनाक साबित हो सकता है. अक्सर लोग डायबिटीज डाइट चार्ट वेजीटेरियन (Diabetes Diet Chart) में पूछते हैं. इससे यह तो पता चलता है कि आप अपने आहार को कंट्रोल कर या संतुलित कर डायबिटीज को कंट्रोल (How To Control Diabetes) कर सकते हैं. लेकिन एक और बात जो अक्सर लोगों को परेशान करती है वह यह कि डायबिटीज वाले लोग वजन कैसे बढ़ाये (Weight Gain) या डायबिटीज में वजन घटना (Weight Loss) हो तो क्या करें. यानी डायबिटीज में वजन (Diabetes and Weight) से जुड़े बदलाव कैसे करें. अगर आप भी इस बात का जवाब तलाश रहे हैं कि मधुमेह रोगी वजन कैसे बढ़ाये या मधुमेह के रोगियों में क्यों वजन घटाने की जरूरत होती है तो हम आपको बताते हैं इसके तरीके. असल में शुगर की बीमारी में वजन कम क्यों होता है यह आप अपने डॉक्टर से जरूर पूछें. क्योंकि हर किसी में वजन कम होने की वजह अलग-अलग हो सकती हैं. शुगर में वजन कम होना अगर आपकी भी समस्या है या शुगर में आप वजन को कम करना या बढ़ाना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं डाइट से जुड़े कुछ उपाय -

क्या डायबिटीज या मधुमेह में होता है वजन कम, कैसे करें वजन को कंट्रोल | Can diabetes cause you to gain weight and How can we control weight?

1. पाचन को बेहतर बनाएं - अगर आपको शुगर हो गई है या आप डायबिटीज के मरीज हैं तो अपने आहार को ऐसा बनाएं जो आपके पाचन को बेहतर करे. इसके लिए आहार में फाइबर शामिल करें. अगर आपको खाना खाने के बाद सुस्ती का अहसास होता है तो सैर पर जाएं. इससे सुस्ती भी नहीं होगी और आप खाने को बेहतर तरीके से पचा पाएंगे.

2. नींद है बहुत जरूरी - डायबिटीज होने पर आपको इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि आपके शरीर को पूरा आराम मिले. इसलिए अपनी नींद का पूरा ख्याल रखें. सही नींद आपको सही वजन और सेहतमंद जीवन की ओर ले जा सकती है.

3. रखें कैलोरी का ध्यान - डायबिटीज के मरीज को अपने वजन पर नियंत्रण रखने के लिए कैलोरी इंटेक का ध्यान रखना चाहिए. सामन्य तौर पर 5 फुट 4 इंच के व्यक्ति का वजन 55 किलो होना चाहिए. ऐसे व्यक्ति को अगर बिना व्यायाम के अपना कैलोरी कांउट देखना है तो उसे 2400 से ज्यादा कैलोरी नहीं लेनी चाहिए. बहरहाल हर किसी का कैलोरी इनटेक अलग-अलग हो सकता है. इसके लिए आप अपने डॉक्टर से बात करें.

Diabetes and Weight Loss: डायबिटीज होने पर आपको इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि आपके शरीर को पूरा आराम मिले.

4. मेटाबॉलिज्म को बनाएं स्ट्रॉन्ग - शुगर या डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आपको मेटाबॉलिज्म को मजबूत करना होगा. असल में अगर आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर है, तो आप कम बीमार या वजन से जुड़ी समस्याओं का सामना करेंगे. तो डायबिटीज में अगर आप अपने वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो मेटाबॉलिज्म को बेहतर करना होगा. इसके लिए आहार में सेहतमंद चीजें शमिल करें. जूस पीएं और हां जंक फूड या तले भूने से खुद को दूर रखें.

