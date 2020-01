Diet For Increasing Height: छोटे कद वाले न हों परेशान, ये 8 फूड हैं लंबाई बढ़ाने में कमाल, रोजाना सेवन कर तेजी से बढ़ेगी हाइट! 

खास बातें लंबाई बढ़ाने के लिए इन 8 चीजों का करें सेवन. क्या खाने से बढ़ेगी हाइट, यहां है उपाय. इन चीजों का करें सेवन छोटे कद से मिलेगा छुटकारा

How To Increase Height: क्या आप भी अपने छोटे कद की वजह से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदगी महसूस करते हैं. कई लोगों की लंबाई (Height) रुक जाने से वह छोटे कद के रह जाते हैं. कई कोशिश करने पर भी लंबाई नहीं बढ़ती है. लंबाई बढ़ाने के लिए डाइट (Diet For Increasing Height) काफी मायने रखती है. कद कम होने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं. ये जेनेटिक भी हो सकती हैं. कई लोग हाइट बढ़ाने के घरेलू उपाय (Home remedies To Increase Height) भी अपनाते हैं. आपके माता-पिता की लंबाई का असर बच्चों पर भी पड़ सकता है. साथ ही आपका खानपान भी आपकी छोटी लंबाई का कारण हो सकता है. अच्छी हाइट (Good Height) पाने के लिए अच्छे खान-पान का होना भी जरूरी है. कई लोग हमेशा अपनी लंबाई को लेकर परेशान रहते हैं, क्योंकि उसकी लंबाई बढ़ना अचानक रुक जाती है. अच्छी हाइट होने से आपकी पर्सनालिटी के लिए भी काफी मायने रखती है! हार्मोनल ग्रोथ (Hormonal Growth) का असंतुलन भी आपकी लंबाई को प्रभावित कर सकता है.

कई लोग सवाल करते हैं कि लंबाई बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए (What To Eat To Increase The Height), क्या सोयाबीन खाने से हाइट बढ़ती है, जो लोग इससे ज्यादा ही परेशान होते हैं वह एक हफ्ते में लंबाई बढ़ाने के उपाय (Ways To Increase The Height In A Week) तलाशते हैं साथ ही हाइट बढ़ाने के तरीके जैसे कई सवालों का जवाब ढूंढते हैं. अगर आप भी इनमें से किसी सवाल का जवाब तलाश रहे हैं तो यहां जानिए लंबाई बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए. कौन से फूड आपकी हाइट बढ़ाने में मदद कर सकते हैं.

Increase Height: लंबाई बढ़ाने के लिए अपनाएं ये तरीके

लंबाई बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं ये 8 चीजें

1. अश्वगंधा

अश्वगंधा का नाम आपने सुना ही होगा यह जड़ी बूटी आपकी हाइट बढ़ाने में काफी फायदेमंद हो सकती है. इसकी जड़ को डाइट में शामिल करने से कई स्वास्थ्य लाभ तो होते ही हैं साथ ही अश्वगंधा लंबाई बढ़ाने में भी आपकी मदद कर सकती है, लेकिन यह ध्यान रखें की इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लें.

2. ब्रोकली

आपने भी कई बार ब्रोकली का सेवन किया होगा लेकिन इसको अपनी रोजाना की डाइट में शामिल करने से आपको हाइट बढ़ाने में फायदा हो सकता है. शरीर में ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने में मदद करती है. ब्रोकली फाइबर, हेल्दी विटामिन और विटामिन सी और आयरन से भरपूर होती है. इसके अलावा इसमें एंटी कैंसर गुण भी होते हैं.

3. अंडा

अंडा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है. अंडे हाइट बढ़ाने के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं. प्रोटीन वाली डाइट हमारे शरीर की ग्रोथ करने में लाभदायक हो सकते हैं. प्रोटीन के साथ- साथ अंडे में विटामिन भी पाया जाता है. अंडे में रिबोफ्लेविन पाया जाता है जो हाइट बढ़ाने में मददगार माना जाता है.

Food For Increase Height: अंडे खाने से भड़ सकती है आपकी हाइट

4. सोयाबीन

कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या सोयाबीन से लंबाई बढ़ती है. अगर आप वेजिटेरियन है तो हाइट बढ़ाने के लिए यह एक अच्छा विकल्प सोयाबीन हो सकता है. सोयाबीन में काफी मात्रा में प्रोटीन होता है. सोयाबीन एनीमिया से लड़ने में भी फायदेमंद माना जाता है. सोयाबीन में फाइबर, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है.

5. आंवला

आंवल खाने के कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं. आंवला आपकी हाइट बढ़ाने में भी फायदेमंद माना जाता है. शरीर में हार्मोंस का संतुलन बनाने में आंवला को काफी असरदार माना जाता है! अगर आप लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो आंवला को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

6. बीन्स

बींस भी आपकी हाइट बढ़ाने में फायदेमंद हो सकती हैं. बींस फाइबर, फोलेट, प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती हैं. बींस के नियमित सेवन से लंबाई बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

Food For Increase Height: बींस खाने से भी लंबाई बढ़ सकती है

7. पानी

खूब पानी पीयें पानी का अधिक इस्तेमाल करने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती. ज्यादा पानी पीने से शरीर के विषैलें पदार्थ बाहर निकल जाते हैं. जिससे शरीर की ग्रोथ में कोई परेशानी नहीं होती. पानी का अधिक इस्तेमाल पेट गैस को भी कम करता है. जिससे शरीर के हार्मोंस को बढ़ने में मदद मिलती है.

8. केला

आपने देखा होगा, जिसे अपना वजन कम करना होता है, वे लोग केला खाने से परहेज करते हैं. क्योंकि केले में बहुत सारे ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो हाइट बढ़ाने में मदद करते हैं.

