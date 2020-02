Weight Loss: 10 दिन में वजन कैसे घटाएं? एक्सपर्ट ने तेजी से वजन घटाने के लिए बताए टिप्स और 10 दिनों का Diet Plan!

How To Lose Weight: वजन घटाने के लिए 10 दिन तक करें ये डाइट प्लान.

खास बातें यहां जानें वजन घटाने के लिए डाइट और फिटनेस टिप्स. 10 दिनों तक करें ये डाइट प्लान, जान लें किस दिन क्या खाएं. 10 दिन में वजन घटाने किए अपनाएं ये टिप्स और डाइट प्लान.

How To Lose Weight Quickly: सर्दियों की शुरूआत से ही अगर आप वजन घटाने (Weight Loss) के बारे में सोच रहे हैं और सर्दियां खत्म होने तक वजन घटाने के बारे में सोचने के अलावा कुछ कर नहीं पाएं तो अब ठान लीजिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता है! गर्मियां शुरू होने वाली हैं और अगर आप गर्मियों के पुराने कपड़ों में खुद को फिट देखना चाहते हैं तो आपको वजन घटाने के लिए भोजन (Weight Loss Food), वजन घटाने के लिए आहार (Weight Loss Diet), और वजन घटाने के लिए व्यायाम (Weight Loss Exercise) पर फोकस करने की जरूरत है. हालांकि कुछ लोग अपने वजन घटाने के लक्ष्यों को पूरा करने में सफल रहे हैं, ऐसे लोगों ने संघर्ष किया और एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी. कुछ चीजों को अनदेखा कर अक्‍सर हम वजन बढ़ा लेते हैं और इसके बाद पेट पर जमी चर्बी को कम (Lose Belly Fat) करने के उपाय तलाशते रहते हैं. बेहतर तो यही है क‍ि आप अपने आहार (Weight Loss Diet) को ही ऐसा रखें जो वजन को संतुलित रखे. आप डाइट और फिटनेस टिप्स (Diet And Fitness Tips) के बारे में सोचते होंगे लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप 10 दिन में कैसे वजन कम कर सकते हैं. (How To Lose Weight In 10 Days) जी हां! यहां हम ऐसे डाइट और 10 दिन के रुटीन के बारे में बता रहें जो 10 दिन में आपका वजन घटा सकते हैं. 10 दिन का डाइट प्लान (10-Day Diet Plan) फॉलो कर आप तेजी से वजन को कट्रोल करने में सफल हो सकते हैं.

वजन कम करने के लिए भोजन को संतुलित करना जितना जरूरी है उतना ही यह भी कि आप वजन कम करने के लिए योग या व्‍यायाम (Weight Loss Exercise Or Yoga) करें. कई आपके जैसे कई लोग वजन कम करने की दवा, वजन कम करने के लिए घरेलू उपाय (Remedies For Weight Loss) ढूंढ़ते हैं लेकिन, आपको वजन कम करने के लिए भोजन को सही लेना जरूरी उसके बाद ही आप वजन कम करने के सबसे उत्तम उपाय (Best Remedy For Weight Loss) को तलाशें. लगातारा वजन घटाने के लिए डाइट प्लान (Weight Loss Diet Plan) करके भी लोग परेशान हो जाते हैं ऐसे में एक्सपर्ट ने सिर्फ 10 दिन का डाइट प्लान तैयार किया है जो न सिर्फ आपका वजन तेजी से कम करेगा बल्कि आपको हमेशा हेल्दी और फिट भी रखेगा. ये टॉप 10 रहस्य हैं जो आपको इस अपना लक्ष्य वजन घटाने के लिए हैं.

10 दिन में वजन कैसे कम कर सकते हैं? | How Can I Lose Weight In 10 Days?

1. अपने दिन की शुरुआत एक वर्कआउट से करें

सबसे पहले अपने सुबह उठने के समय र वर्कआउट प्लान को शेड्यूल करें. कई अध्य्यन बताते हैं कि जो लगो दिन में या इसके बाद व्यायाम करते हैं उनकी अपेक्षा सुबह व्यायाम करने वाले लोग पतले और स्वस्थ होते हैं. सुबह व्यायाम करने से पूरे दिन अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं और हम खुद को एनर्जेटिक महसूस करते हैं.

2. रोजाना वजन न तौलें

अगर आफ रोजाना अपना वजन तौलते हैं तो ऐसा न करें कभी-कभी यह आपको बेवजह ही परेशान कर सकता है. इसके अलावा, स्केल धोखा भी दे सकता है क्योंकि यह इस तथ्य की अनदेखी करता है कि आप मांसपेशियों का वजन जोड़ रहे हैं. हफ्ते में एक बार और सुबह अपना वजन करना सही रहेगा.

3. जहां जाएं नाश्ता साथ रखें

जब मैं क्लाइंट से बात करता हूं तो मैंने महसूस किया कि जो लोग वजन घटाना चाहते हैं वह अपना बाहर का खाना तो बंद कर देते हैं लेकिन बाहर के स्नैक्स को खा लेते हैं. स्नैक्स ही एक ऐसी चीज है जिन्हें आप बेवजह ही खा लेते हैं. इससे आपका वजन घटाने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है. अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ खुद के घर पर बनाए हुए स्नैक्स को रखें जैसे नट्स और सीड्स, फल, सादे दही, चाट, स्प्राउट्स, डार्क चॉकलेट, चीला, पनीर या पनीर.

4. एक सेब खाएं

यह मेरा पसंदीदा है, और मैं अपने अधिकांश ग्राहकों से कहती हूं "एक रोजाना एक सेब खाएं. अगर आपका सेब खाने का मन नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको सेब की भूख नहीं हैं, बल्कि आप ऊब गए हैं!" इसके लिए आप मज़ेदार गतिविधियों या शौक में व्यस्त रहें जैसे गाने, पढ़ना या जो भी आपको पसंद हो. हर समय अपने वजन घटाने के भोजन के बारे में सोचना आपको परेशान कर सकता है.

5. घर पर भोजन करने की कोशिश करें

अगले 10 दिनों तक कोशिश करें कि जो भी खाना खाएं वह घर का बना ही खाएं. यह आपको चीनी, वसा, तेल और नमक जैसी से दूर रखने में मदद कर सकता है. आप हैरान हो सकते हैं कि आप सिर्फ मात्र इतना भर करने से मोटापा दूर कर सकते हैं.

6. जितना हो सके पानी पिएं

ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें. हर मौसम में पानी से भरे कई तरह के पौष्टिक फल मार्केट में आ जाते हैं. गर्मियों में आपके पास तरबूज जैसे फल होते हैं, सर्दियों के महीनों में आंवला-पानी नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं. एक अध्ययन से पता चला कि कैसे 14 पुरुष और महिलाओं ने रोजाना पानी का सेवन बढ़ाकर की मात्रा बढ़ाकर अपनी चयापचय दर को 30% तक बढ़ाया.



7. धीरे-धीरे खाएं

अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन तेजी से कम हो तो खाना आराम से खाएं. इस बात को व्यवहार में लाना जरूरी है. आपको आश्चर्य होगा कि आपका वजन धीरे-धीरे कम होने लगेगा! बेहतर पाचन के लिए आराम से और बैठकर खाना खाएं.

8. प्रोटीन का सेवन करें

अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं क्योंकि यह वसा को बर्न करने और मांसपेशियों के निर्माण में मदद कर सकता है. पनीर, अंडे, स्प्राउट्स, दाल चिकन, मछली या मांस का सेवन करें. इसके अलावा, प्रोटीन आपको पूर्ण रखता है क्योंकि आपके शरीर को प्रोटीन को पचाने में समय लगता है, इसलिए आप तृप्त होते हैं और बार-बार खाने से बच जाते हैं.

9. घर पर अनहेल्दी खाने को स्टॉक न करें

घर पर कोई भी ऐसी चीज न रखे जो अपके लिए अनहेल्दी हो या जो आपका वजन बढ़ाए. एक बार जब मोटापा बढने लगता है तो उसे कम करना पाना काफी मुश्‍किल हो जाता है। ऐसे में जरुरी है कि आप देंखे कि आप अपनी डाइट में क्‍या गलती कर रहे हैं.

10. आप कैसी बॉडी पाना चाहते हैं उसके बारे में सोचे

आपका जैसी बॉडी या फिगर चाहते हैं उसके बारे में सोचे और अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते रहें. ऐसे कपड़े पहनने की कल्पना करें जिसका आपने सपना देखा है, और अपने आप को पतला देखें. अस्तित्व में सब कुछ सही सोच के साथ शुरू हुआ है. सकारात्मक रहें और खुद को बताएं "मैं 10 दिनों में xyz वजन घटाउंगा करूंगा. अपने विचार पर संदेह न करें. इसे सही ऊर्जा दें, और अपने आप को खुश और दुबला न केवल विचार में बल्कि वास्तविकता में देखें.

10 दिनों के लिए ऐसे बनाएं डाइट चार्ट

आप जो खाते हैं वह आपकी वजन घटाने की कोशिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यहाँ मेरा चार्ट है -

पहला दिन:

- सुबह 7 बजे: मेथी का पानी या चाय और 8 बादाम

- सुबह 9 बजे: नाश्ते के लिए, 1 कटोरी पोहा

- 12 दोपहर: नाश्ते के लिए, एक गिलास छाछ

- 1: 30-3 PM: दोपहर के भोजन के लिए, 1 रोटी + 1 कटोरी सब्जी + 1 कटोरी दाल + ककड़ी का सलाद

- 4-6 बजे: नाश्ते के लिए, 1 कप तरबूज

- 7-9 बजे: रात के खाने के लिए, 1 कटोरी घीया रायता

दूसरा दिन:

- सुबह 7 बजे: मेथी का पानी या चाय और 4 अखरोट

- सुबह 9 बजे: नाश्ते के लिए, 1 कटोरी सब्जी, दलिया

- दोपहर 12: नाश्ते के लिए, एक कटोरी अंगूर

- 1: 30-3 PM: दोपहर के भोजन के लिए, 1 रोटी + 1 कटोरी सब्जी + 1 कटोरी दाल + ककड़ी का सलाद

- 4-6 बजे: नाश्ते के लिए, 1 कप तरबूज

- 7-9 बजे: रात के खाने के लिए, 1 कटोरी घीया रायता

तीसरा दिन:

- 7 AM: ग्रीन टी + 8 बादाम

- 9 AM: नाश्ते के लिए, 1 मूंग दाल चीला + दही

- दोपहर 12: नाश्ते के लिए, 1 कटोरी पपीता

- 1:30-3 PM: दोपहर के भोजन के लिए, 1 रोटी + हरी सब्जी + ककड़ी रायता

- 4-6 बजे: नाश्ते के लिए, 1 कटोरी अंकुरित सलाद

- 7-9 PM- रात के खाने के लिए, 200 ग्राम पनीर भुर्जी (वेजी डालें) या फिर तली हुई पीली और हरी तोरी + पुदीने का रायता

दिन 4:

7 AM: ACV+ पानी, 4 अखरोट + 4 बादाम

सुबह 9 बजे: नाश्ते के लिए, 2 इडली + चाट

दोपहर 12: नाश्ते के लिए, आम के 2 स्लाइस

1: 30-3 PM: दोपहर के भोजन के लिए, उबला हुआ चना सलाद

4-6 PM: स्नैक, कोल्ड कॉफी या 1 केला

7-9 PM- रात के खाने के लिए, 1 ओट्स चिल्ला / मूंग दाल चीला + ककड़ी का सलाद

दिन 5:

सुबह 7 बजे: एसीवी+ पानी, नट

सुबह 9 बजे: नाश्ते के लिए, 1 कटोरी पपीता

12 दोपहर: नाश्ते के लिए, सलाद को अंकुरित रखें

1: 30-3 PM: दोपहर के भोजन के लिए, 1 रोटी + सब्जी + प्याज और टमाटर का रायता

4-6 PM: नाश्ते के लिए, चाय + 70% डार्क चॉकलेट (छोटा टुकड़ा)

7-9 बजे- रात के खाने के लिए, 2 अंडे आमलेट के साथ

दिन 6:

7 AM: मेथी पानी, नट

9 AM: नाश्ते के लिए, 1 बेसन चिल्ला

12 दोपहर: स्नैक्स, छांछ

1: 30-3 PM: दोपहर के भोजन के लिए, दाल + 1 कप चावल + सब्जी + सलाद

4-6 बजे: नाश्ते के लिए, 1 कप अंगूर + नारियल पानी

7-9 बजे: रात के खाने के लिए, चिकन टिक्का (5-6 पीसी) + सलाद या पनीर टिक्का (120 ग्राम) + सलाद

दिन 7:

सुबह 7 बजे: मेथी पानी

सुबह 9 बजे: नाश्ते के लिए, वेज पोहा

दोपहर 12: नाश्ते के लिए, 1 कप तरबूज

1: 30-3 PM: दोपहर के भोजन के लिए, 1 रोटी + सब्जी + दही

4-6 PM: नाश्ते के लिए, चाय + 1/2 कटोरी मूंगफली

7-9 बजे: रात के खाने के लिए 2 अंडे भुर्जी या पनीर भुर्जी (120 ग्राम)

दिन 8:

सुबह 7 बजे: मेथी पानी

9 AM: नाश्ते के लिए, 1 टोस्ट + 1 अंडा

12 दोपहर: नाश्ते के लिए, छांछ

1: 30-3 PM: दोपहर के भोजन के लिए, 1 कटोरी सब्जी दलिया

4-6 बजे: नाश्ते के लिए, 1 कटोरी तरबूज

7-9 बजे: रात के खाने के लिए, 1 कटोरी घीया रायता या 1 मूंग दाल चीला

दिन 9:

7 AM: मेथी का पानी या चाय और नट्स

सुबह 9 बजे: नाश्ते के लिए, 1 कटोरी दलिया

दोपहर 12: नाश्ते के लिए, 1 कटोरी पपीता

1: 30-3 PM: दोपहर के भोजन के लिए, 1 वेज स्टफ्ड रोटी + दही

4-6 बजे: नाश्ते के लिए, 1 कप चाय + 1/2 कटोरी मूंगफली

7-9 PM: रात के खाने के लिए, 1 ग्रिल्ड फिश + 1 कप स्टीम्ड सब्जियां या 1 कप स्प्राउट्स सलाद

दिन 10:

7 AM: मेथी का पानी या चाय और नट्स

सुबह 9 बजे: नाश्ते के लिए, 1 कटोरी पोहा

12 दोपहर: नाश्ते के लिए, एक गिलास छाछ

1: 30-3 PM: दोपहर के भोजन के लिए, 1 रोटी + 1 कटोरी सब्जी + 1 कटोरी दाल + सलाद

4-6 बजे: नाश्ते के लिए, 1 कप अंगूर या 1 कप चाय और 2-3 क्यूब्स 70% डार्क चॉकलेट

7-9 बजे: रात के खाने के लिए, 5-6 टुकड़े चिकन / फिश टिक्का + सलाद या 1 मूंग दाल चीला + दही

लेखक के बारे में:

शिल्पा अरोड़ा एनडी एक प्रसिद्ध स्वास्थ्य व्यवसायी, पोषण विशेषज्ञ और प्रमाणित मैक्रोबायोटिक स्वास्थ्य कोच हैं. उन्हें नैचुरल मेडिसिन में डॉक्टरेट करने का श्रेय है. वह वर्तमान में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में स्थित हैं, व्यक्तिगत परामर्श के साथ अपने पोषण स्टूडियो को सफलतापूर्वक चला रही हैं, जो सबसे अधिक नैदानिक अनुसंधान द्वारा समर्थित जीवन शैली कार्यक्रमों की पेशकश कर रहा है.

अस्वीकरण: इस लेख के भीतर बताई की गई राय लेखक की निजी राय है. NDTV इस लेख की किसी भी जानकारी की सटीकता, पूर्णता, उपयुक्तता, या वैधता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. लेख में दिखाई देने वाली जानकारी, तथ्य या राय NDTV के विचारों को नहीं दर्शाती हैं और NDTV उसके लिए कोई ज़िम्मेदारी या दायित्व नहीं मानता है.