Acidity: पेट की गैस इन घरेलू उपायों से होगी छू मंतर, कब्ज की समस्या भी होगी दूर, जानें एसिडिटी के कारण और लक्षण

Home Remedies For Acidity:हमारा खान-पान और जीवन शैली ऐसी हो गई है कि पेट में गैस (Stomach Gas) बनना, एसिडिटी (Acidity) जैसी परेशानियां आम हो गई हैं. खासतौर पर हम तरह-तरह की ताली भुनी चीजें खाते रहते हैं जिनसे एसिडिटी के रूपे में पेट में, सीने में या कई बार तो सिर में भी तेज़ दर्द होता है. आपके खाने में कैलोरी लोड के अलावा, चिकना खाद्य पदार्थ आपके पाचन (Digestion) स्वास्थ्य पर भी भारी पड़ सकता है. अम्लता यानी एसिडिटी (Acidity),पेट फूलना (Flatulence), पेट फूलना (Bloating) पाचन संबंधी कुछ समस्याएं हैं जो इस तरह के खाद्य पदार्थों के कारण उत्पन्न हो सकती हैं. पेट की गैस (Acidity) को जड़ से खत्म करने के घरेलू उपाय (Home Remedies) आप जानना चाहते हैं या इसके लिए आप गैस की टेबलेट (Gas Tablet) लेते हैं, तो आपको गैस भगाने के घरेलू उपाय (Home Remedies For Gas Escape) करने की जरूरत है. पेट की गैस को गैस जड़ से खत्म करने के लिए अंग्रेजी दवा या पेट में गैस बनने की दवा लेने के बजाए अपनाएं कुछ घरेलू नुस्खे... रसोई में मौजूद कई चीजें ऐसी होती है जिनको खाने से पाचन तंत्र (Digestive System) को स्वस्थ रखा जा सकता है. जानिए पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपकी रासोई में मौजूद इन चीजों के बारे में... अगर आप गैस व पेट फूलने की शिकायत से परेशान होते हैं तो पेट फूलने के कारण (Causes Of Flatulence) और दवा के बारे में जरूर सर्च कर रहे होंगे. पेट फूलना या गैस बनना ऐसी समस्या है जिससे बहुत लोग प्रभावि‍त होते हैं. पेट फूलना और इसके लक्षण (Flatulence And Symptoms) पेट फूलना ट्रीटमेंट (Flatulence Treatment), पेट फूलने पर क्या करना चाहिए, पेट फूलने के लक्षण, बच्चों का पेट फूलना और खाना खाने के बाद पेट में भारीपन ऐसी समस्याएं हैं जिनके लि‍ए अक्सर लोग डॉक्टर से दवा लेने के बाद भी राहत महसूस नहीं करते. जरूरी है की आप गैस के लक्षण समझें और गैस जड़ से खत्म करने के लि‍ए घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करें.

पेट में गैस के लक्षण | Symptoms Of Stomach Gas

1. अगर बिना खाए भी आपका पेट भरा हुआ लग रहा है या भूख नहीं लग रही है तो आपको एसिडिटी हो सकती है.

2. खाने का हजम न होना भी एसिडिटी का लक्षण हो सकता है. साथ ही उल्दी और दस्त भी हो सकते हैं.

3. आपकी सांस में बदबू आना भी इसका लक्षण हो सकता है.

4. अगर आपको पेट फूला हुआ लग रहा है तो आपको एसिडिटी हो सकती है.

Acidity: Symptoms, Treatment And Home Remedies: पेट की गैस के घरेलू उपाय मौजूद हैं. आप पेट की गैस के लिए योग भी कर सकते हैं. लेकि‍न अगर आपके पास योगा का समय नहीं है और आप पेट की गैस की अचूक दवा, पेट की गैस का तुरंत इलाज, पेट की गैस का रामबाण इलाज, पेट की गैस की दवा या पेट की गैस कैसे खत्म करें जैसे सवालों से घि‍रे हैं तो हम बता रहे हैं आपको पेट की गैस के घरेलू उपचार (Acidity Home Remedy).

पेट की गैस या एसिडिटी के लिए घरेलू उपाय | Home Remedies For Stomach Gas Or Acidity



डाइजेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थों में सबसे पहला स्थान आता है अदरक का, जिससे पाचन क्रिया में मदद मिलती है और यह सूजन और सीने में जलन रोकता है. खाना खाने के बाद अदरक और नीबू की कुछ बूदों के मिश्रण का एक घूंट आपको कई परेशानियों से दूर रख सकता है.

What To Eat In Acidity: अदरक पेट की समस्याओं को दूर कर सकता है

सौंफ में मौजूद तत्व पेट की गैस कम करने और पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करते हैं. इसे चबाने से या चाय में डालकर लेने से पाचन क्रिया सक्रिय होती है, जिससे सीने में जलन, पेट और आंत की समस्याओं का निदान हो जाता है. अक्सर जब हम किसी रेस्तरां में खाना खाने जाते हैं तो खाने के बाद बस एक ही चीज के बारे में सोचते हैं. वह चीज है मुखवास या माउथ फ्रेशनर. रंग-बिरंगी सौंफ खाने के बाद जैसे ही मुंह में घुलती है, तो खाने का मजा आ जाता है. एक तरफ तो यह मुंह को फ्रेश करने का काम करता है, दूसरी तरफ यह पाचन में भी सहायक है.

जीरा का सेवन करने से आग्नाशय के विभिन्न तत्वों का स्राव होने लगता है. इसमें कई पोषक तत्व होते हैं. आप इसे तलकर दूध, दही, शिकंजी, सलाद या सूप में पीसकर भी ले सकते हैं.

प्रोबायोटिक ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कई बीमारियों को दूर करते हैं. इनका सेवन करने से पाचन तंत्र और प्रतिरोधी तंत्र मजबूत होता है. इन्हें लेने से मूत्राशय संक्रमण, त्वचा संबंधी रोग और सर्दी में का निदान होता है. हम लोग इन्हें दही, केफिर (दूध उत्पाद) और कोम्बुच (एक तरह की ब्लैक टी) के रूप में ले सकते हैं.

Acidity Problem: प्रोबायोटिक ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं पाचन में मदद कर सकते हैं

दूध से बने ज्यादातर उत्पादों के साथ पाचन संबंधी समस्या होने के बावजूद सामान्य दही इसके ठीक विपरीत प्रभाव डालता है. इसमें मौजूद प्रोबायोटिक पेट के विकार दूर करने में सहायक होता है. इससे पाचन और गैस संबंधी समस्याओं में आराम मिलता है.

दलिया घुलनशील और अघुलनशील फाइबरों का महत्वपूर्ण स्त्रोत है. पोषक तत्वों से भरपूर दलिया को आटा बनाने की प्रक्रिया में हटा दिया जाता है, जिससे स्वस्थ पाचन क्रियाओं के लिए जरूरी विटामिन, पोषक तत्व और फाइबर अलग हो जाते हैं. दलिया से भी पाचन क्रिया को सुचारु रूप से चलाने में सहायता मिलती है.

पपीता की गिनती डायरिया और पेट की अन्य समस्याओं का इलाज करने वाले फलों में होती है. इसे खाने से पाचन, खट्टी डकार और कब्ज में आराम मिलता है. इसका सेवन करने से पेट के विकार दूर होते हैं. केला एक ऐसा फल है, जो जल्दी पच जाता है और तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है. पपीता की तरह इसमें भी पेक्टीन होता है, जिससे पेट के विकार दूर होते हैं.

विटामिन-सी से भरपूर आंवला पेट के दर्द, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी में राहत देता है. आप इसके रोजाना सेवन करें. पेट में आराम के साथ-साथ इससे खूबसूरत बाल और स्किन में भी फायदा मिलेगा.

