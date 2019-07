Anulom Vilom, Steps And Benefits: क्या हैं अनुलोम विलोम प्राणयाम के फायदे, कैसे करें प्राणायाम स्टेप बाई स्टेप

Anulom Vilom Pranayam: योग के फायदे जान कर लोग अब इसकी तरफ बढ़ रहे हैं. कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जिम छोड़कर योगा को अपना रहे हैं. लोगों का मानना है कि जिम से शरीर के किसी खास अंग की ही एक्सरसाइज हो पाती है, लेकिन योग से बॉडी के सारे पार्ट्स की एक्सरसाइज हो जाती है. इस कारण जिम में पसीना बहाने से बेहतर है कि आप घर बैठे अपना समय भी बचाए और बिना किसी तकलीफ के बेहतर शरीर भी पा सकें. इन्हीं में से एक है अनुलोम विलोम प्रणायाम (Anulom Vilom in Hindi) . अनुलोम विलोम कई रोगों से लड़ने में कारगर माना जाता है. अस्थमा पीडि़त इस आसन से लाभ पा सकते हैं. तो चलिए आज आपको बताते हैं अनुलोम विलोम के फायदों (Anulom Vilom Benefits) के बारे में और इसे करने के सही तरीके की जानकारी देते हैं. योग करने से आपके शरीर का डाइजेशन भी सही रहता है और शरीर तभी फिट रह सकता है जब आपकी बॉडी का डाइजेशन सही हो. योग करने से आपको समय पर भूख लगती है और समय पर खाना खाने आपका डाइजेशन भी बेहतर बना रहता है. अपने आपको फिट रखने के लिए आप कई तरह के योगासन कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि प्राणायाम के ढ़ेरों फायदे हैं. प्राणायाम करने से दमा, एलर्जी, साइनोसाइटिस,पुराना नजला, जुकाम आदि रोगों से निजात पाया जा सकता है. तो चलिए आज आपको बताते हैं योग के फायदों के बारे में-

