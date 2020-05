Healthy Liver Diet: लीवर को हेल्दी और मजबूत रखने के लिए आज से ही खाना शुरू करें ये 5 चीजें!

Strong Liver Diet: लीवर हमारे शरीर में कई कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार होता है

खास बातें लीवर कमजोर होने पर शरीर की कई क्रियाएं रुक जाएंगी.

लीवर खराब होने से हम बीमार हो सकते हैं.

लीवर को मजबूत और हेल्दी रखने के लिए इन चीजों का करें सेवन.

How To Get Strong Liver: हमारे शरीर में लीवर एक महत्वपूर्ण अंग है. यह हमारे शरीर में कई प्रकार के कार्य करता है. हमारे स्वस्थ रहने के लिए जो फंक्शन बॉडी में होते हैं, उनमें से अधिकतर फंक्शन लीवर (Liver) के द्वारा ही चलते हैं. इसलिए लीवर की समस्या होने पर कई तरह के रोग हो सकते हैं जिनमें फैटी लिवर, लिवर इंफेक्शन, हेपेटाइटिस, प्रमुख हैं. लीवर को मजबूत करने के लिए फूड्स (Food For Strong Liver) या स्ट्रॉन्ग लीवर के लिए डाइट (Strong Liver Diet) काफी मायने रखती है. लीवर शरीर की कई कार्यप्रणालियों को बेहतरीन तरीके से चलाता है. लीवर के कमजोर पड़ जाने पर हमारे शरीर के कई कार्य रुक जाएंगे, जो गंभीर बीमारियां भी उत्पन्न कर सकते हैं. लीवर हमारे शरीर में जरूरी पोषक तत्वों को शरीर के अलग-अलग भागों में भेजता है.