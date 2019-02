How to Increase Hemoglobin: 7 नेचुरल तरीके जिनसे आप बढ़ा सकते हैं हीमोग्लोबिन, जानें खून की कमी को कैसे दूर करें

How to Increase Hemoglobin: यहां है 7 ऐसे नेचुरल तरीके जिनसे आप दूर कर सकते हैं खून की कमी...

खास बातें हीमोग्लोबिन खून की कोशिकाओं में मौजूद आयरन या लौह युक्त प्रोटीन है. अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन ही करता है. यह कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ों से सांस के साथ बाहर कर देता है.

How to Increase Hemoglobin: हीमोग्लोबिन क्या है? असल में हीमोग्लोबिन खून की कोशिकाओं में मौजूद आयरन या लौह युक्त प्रोटीन है. मानव शरीर के अलग-अलग अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन ही करता है. यह प्रक्रिया पूरे शरीर के संचालन के लिए बहुत अहम है. असल में हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर इसे खून के जरिए पूरे शरीर के हर भाग तक पहुंचाता है. हीमोग्लोबिन क्या काम करता है और हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है (What is hemoglobin and how does it work?), इन बातों के जवाब मिलने के बाद आप यकीनन समझ सकते हैं कि आयरन आपके आहार में कितना अहम रोल निभाता है. इसे साथ ही यह कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ों से सांस के साथ बाहर कर देता है. अगर आपका शरीर जरूरत के अनुसार लौह तत्व यानी आयरन नहीं ले रहा है तो यह आपकी पूरी सेहत पर असर डालता है. आपके शरीर को नियमित रूप से मिनरल्स की जरूरत होती है. इन्हीं जरूरी मिनरल्स में से एक है लौह तत्व यानी आयरन (Iron). शरीर को आयरन की जरूरत हीमोग्लोबिन (Haemoglobin) बनाने में होती है. इससे एनिमिया (Anaemia) की शिकायत हो सकती है. एनिमिया के लक्षणों (Anaemia Symptoms) में आलस, चक्कर आना, सिरदर्द रहना वगैरह शामिल हैं. तो अब बात यह आती है कि आयरन की कमी को कैसे दूर किया जाएं? (How to cope with iron deficiency?) तो हम बताते हैं आपको ऐसे आहारों के बारे में, जिन्हें अपनी डाइट में शामिल कर आप आयरन की कमी (Iron Deficiency) को दूर कर सकते हैं.



Who Needs More Iron? : आपका शरीर सही तरह से काम कर सके इसके लिए यह जरूरी है कि हीमोग्लोबिन के सामान्य लेवल को बरकरार रखा जाए. अब आप सोच रहे होंगे कि हीमोग्लोबिन का नोर्मल लेवल क्या होता है (Normal levels of hemoglobin). तो व्यस्क पुरुषों के लिए हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर है 14 से 18 g/dl और महिलाओं के लिए यह 12 से 16 g/dl. जब भी हीमोग्लोबिन का स्तर गिरता है, तो यह कमजोरी, चक्कर आना, सिरदर्द जैसी समस्याओं को पैदा कर सकता है.

हीमोग्लोबिन बढाने के 7 उपाय, खून की कमी के कारण (7 Natural Ways to Increase Hemoglobin)



1. आयरन से भरपूर आहार लें (Eat Iron-Rich Foods):



खून की कमी को कैसे दूर करें: कोशिश करें कि आप अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें. इनमें ब्रॉकली, पालक, केल, टर्पिन ग्रीन्स, कॉलर्ड, एसपारागर, मशरूम, आलू को छिलके के साथ खाएं. ये सभी आयरन बढ़ाने के लिए मदद कर सकते हैं. अगर आप आयरन की कमी (Iron deficiency) से जूझ रहे हैं, तो अपने आहार में फलों को जगह दें. इसके साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स को अभी अपनी डाइट में शामिल करें. इनमें खजूर, एप्रिकॉट्स, बेरी, तरबूज, अनार, किशमिश और ब्लेकबेरीज शामिल हैं.

Food Type Name शाकाहारी पालक, टोफू, शतावरी, ब्रोकली, हरी मटर, टमाटर, बेल मिर्च, फूलगोभी, आलू, मेथी के पत्ते, बीन्स. फल चुकंदर, अनार, तरबूज, सेब, खुबानी, संतरा, स्ट्रॉबेरी, पपीता, अंगूर फल, केला, आड़ू, ख़रबूज़े, शहतूत, अमरूद, लीची, कीवी. मांसाहारी संपूर्ण अंडा, चिकन यकृत, oysters, मांस, समुद्री भोजन, लीन मांस अन्य आहार खजूर, बादाम, आंवला, किशमिश, प्रॉन्स, कद्दू के बीज, सूखे बीन्स, गेहू, अंकुरित मूंगफली, कोलोकैसिया के पत्ते, सोयाबीन, फलियां (सोया नट्स, लाल सेम, छोला, काली आंखों वाले मटर, काली बीन्स), दाल, फवा बीन्स, स्टार्च और अनाज, ब्राउन राइस, डार्क चॉकलेट, साबुत अनाज, दही, दाल, राजमा, तिल.



1. एक दिन में कितने आयरन की जरूरत होती है? (How much iron does a person need daily?)

व्यस्क पुरुषों के लिए हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर है 14 से 18 g/dl और महिलाओं के लिए यह 12 से 16 g/dl. जब भी हीमोग्लोबिन का स्तर गिरता है, तो यह कमजोरी, चक्कर आना, सिरदर्द जैसी समस्याओं को पैदा कर सकता है.

2. विटामिन सी का इनटेक (Increase Vitamin C Intake)

यह जरूरी है कि आप विटामिन सी को सही मात्रा में लें. यह अच्छा है अगर आप विटामिन सी और आयरन को साथ-साथ लेते हैं.



यह अच्छा है अगर आप विटामिन सी और आयरन को साथ-साथ लेते हैं.



3. फोलिक एसिड लें (Increase Folic Acid Intake)



जब शरीर में फोलिक एसिड की कमी होती है तो शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर गिरने लगता है. इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हीमोग्लोबिन का स्तर सही बना रहे तो आपको खाने में ऐसे आहारों को शामिल करना होगा जो फोलिक एसिड से भरपूर हों. इनमें आप दाल, बंदगोभी, ब्रोकली, बादाम, मटर और केले को शामिल कर सकते हैं.



4. एक सेब या अनार रोज खाएं

अगर आप आयरन डेफिशियेंसी से जूझ रहे हैं, तो यह जरूरी हो जाता है कि आप अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट कराएं. अपने हीमोग्लोबिन को सही स्तर पर लाने के लिए अपने आहार में आयरन से भरपूर फलों को शामिल करें. अगर आप रोज एक सेब या एक अनार अपने आहार में शामिल करते हैं तो यह हीमोग्लोबिन के स्तर को ठीक करने में मदद कर सकता है.

5. नेटल या कंडाली की चाय पीएं



नेटल, कंडाली या सिसौण कई गुणों से भरपूर होती है. इसमें विटामिन बी, आयरन, विटामिन सी होते हैं जो हीमोग्लोबिन के स्तर को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकता है. आप कंडाली की चाय बनाने के लिए 2 चम्मच सूखी कंडाली के पत्तों को एक कप पानी में उबालकर पी सकते हैं.

नेटल, कंडाली या सिसौण कई गुणों से भरपूर होती है.

6. आयरन को नष्ट करने वाले आहार से बचें



ऐसे कई आहार होते हैं जो आयरन को नष्ट कर सकते हैं या ब्लॉक कर सकते हैं. ऐसे आयरन और कैल्शियम को कभी भी एकसाथ नहीं खाना चाहिए. इसके अलावा ज्यादा कॉफी, चाय, कोला, सोडा, वाइन, बीयर वगैरह को भी नियंत्रण में ही पीएं.

कॉफी, चाय, कोला, सोडा, वाइन, बीयर वगैरह को भी नियंत्रण में ही पीएं. कॉफी, चाय, कोला, सोडा, वाइन, बीयर वगैरह को भी नियंत्रण में ही पीएं.

7. व्यायाम करें (Exercise)

खुद को व्यायाम के लिए भी समय दें. अगर आप व्यायाम करेंगे तो शरीर में ऑक्सिजन का संचालन सही तरह से होगा.





सही और संतुलित आहार लेकर आप हीमोग्लोबिन के स्तर को सही कर सकते हैं. लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आहार में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

