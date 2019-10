Lose Weight: वजन घटाने में मदद करेगी यह पेपर चिकन रेसिपी! देखें रेसिपी वीडियो

खास बातें इस चिकन रेसिपी से घटाएं वजन! एक्सरसाइज के साथ-साथ वजन घटाने वाली डाइट को करें फॉलो कम फैट और कैलोरी होने से यह रेसिपी वजन घटाने में कर सकती है मदद

Weight Loss Tips: अगर आपको वजन घटाना है तो आपको ढृढ संकल्प करने की जरूरत है कि आप ज्यादा फैट वाली चीजों का सेवन नहीं करेंगे. लोग वजन तो घटाना चाहते हैं लेकिन उन्हें वजन घटाने के तरीके (Ways To Lose Weight) नहीं पता होते हैं. वजन कम करने के लिए भोजन क्या होना चाहिए (What Should Be The Food To Lose Weight) न ही ये पता होता है. वजन कम करने के लिए घरेलू उपाय (Home Remedies To Lose Weight) क्या होते हैं इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि वजन घटाना सिर्फ आपके हाथ में और यह सिर्फ और सिर्फ वजन घटाने की डाइट और वजन घटाने की एक्सरसाइज (Weight Loss Exercise) से ही मुमकिन हो सकता है. अगर वजन घटाने के लिए तरीकों के बारे में जानना चाहेत हैं तो वजन कम करने के आसान तरीके हम यहां आपको बताने जा रहे हैं. मोटापा कम करने के लिए सुबह नाश्ते में क्या खाना चाहिए इसको लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं. वजन कम करने वाले आहार क्या-क्या होते हैं. जिनका पेट बाहर निकला होता है वह लोग अक्सर किसी पार्टी या फैमिली फंक्शन में लोगों को फिट देखकर शर्मिदो होते हैं ऐसे लोगों को पेट कम करने के लिए क्या खाना चाहिए और वजन कम करने वाला खाना क्या होता है इन सब के लिए आपको क्या करना हम यहां आपको बताएंगे. मोटापा कम करने के लिए डाइट के बारे में जानने के लिए लोग आपको कई तरह के टिप्स के बारे में बताएंगे लेकिन क्या आपको फायदो होता है अगर नहीं तो हम आपको बताएंगे ऐसी स्वादिष्ट रेसिपी जिससे आपको न सिर्फ वजन घटाने में मदद मिलेगी बल्कि आप हेल्दी भी रहेंगे. वजन घटाने के लिए एक्सरसाइज के साथ-साथ आपकी डाइट भी जरूरी होती है.

वजन कम करना कोई आसान बात नहीं है, कई हेल्थ एक्सपर्ट्स और डाइटीशियन का कहना है कि कई ऐसे इंडियन फूड्स है जो आपके वजन कम करने इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद कर सकता है. जिस रेसिपी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें न तो फैट है और न ही कैलोरी. आप इसे अपनी वजन घटाने वाली डाइट में शामिल कर सकते हैं. ज्यादातर इंडियन रेसिपी अलग होती होती हैं. जो आपको ब्लड सर्कुलेशन और एसिडीटी की समस्या को भी दूर कर सकती हैं. ऐसे अविश्वसनीय इंडियन मसालों में से एक है काली मिर्च, काली मिर्च सबसे आम और लोकप्रिय मसालों में से एक है जो किसी के भी घर में आसानी से मिल सकती है. इसको कड़ी, रायता, सब्ज़ी, पुलाव और बिरयानी में इस्तेमाल किया जाता है.

काली मिर्च में पिपेरिन नामक एक यौगिक होता है, जो पाचन और मेटाबोलिज्म को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे हमारे शरीर में वसा जमा नहीं होती है. रोजाना काली मिर्च के सेवन से वजन घटाने में मदद मिल सकती है.

वजन घटाने के लिए देखिए पेपर चिकन रेसिपी वीडियो

Weight Loss: कम फैट वाली पेपर चिकन रेसिपी

यह रेसिपी एक नुस्खे की तरह है जिसमें काली सिर्फ एक सामग्री की इस्तेमाल की जाती है. चिकन, हल्दी पाउडर, हरी मिर्च की तरह इसे भी रेसिपी में डाला जाता है. इस नुस्खा से शरीर में वसा और कैलोरी का जमाव कम होता है जिससे वजन घटाने में मदद मिल सकती है. जब भी आप नींबू चिकन या मलाई चिकन खाने के लिए तरसते हैं इस कम फैट वाली रेसिपी को ट्राई करें.

