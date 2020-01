Diabetes Diet: डायबिटीज में कैसे करें ब्लड शुगर को कंट्रोल? कैसे भिंडी का पानी कर सकता है कमाल...

खास बातें जानें डायबिटीज या मधुमेह क्‍या है, क‍िसे होता है, कैसे कंट्रोल करें. भ‍िंडी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स (Low Glycaemic Index)वाली सब्‍ज‍ी है. शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी होने पर डायबिटीज की समस्या बढ़ जाती है.

Diabetes Diet: डायबिटीज या मधुमेह क्‍या है, क‍िसे होता है और इसे कैसे कंट्रोल (How To Control Diabetes) किया जा सकता है. यह सवाल अक्‍सर पूछे जाते हैं. असल में मधुमेह या डायब‍िटीज उस स्थिति को कहा जाता है जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है. डायबि‍टीज (Diabetes) इस समय दुनियाभर में तेजी से फैल रही है. यह चयापचय से जुड़े विकारों यानी मेटाबॉ‍ल‍िज्‍म डि‍सऑर्डस (Metabolic Disorders) में से एक है. डायबिटीज या मधुमेह के रोगियों (Diabetic Patient) को एक चीज जो बहुत सुननी पड़ती है वह है सलाह, वह भी उनकी डाइट (Diabetes Diet)को लेकर. मधुमेह में डाइट के लि‍ए बेहद सजग रहने की जरूरत होती है. डायबि‍टीज में यह जरूरी हो जाता है क‍ि आप अपने आहार को संतुल‍ित रखें और डाइट में शुगर को न‍ियंत्र‍ित करें ताक‍ी ब्‍लड शुगर लेवल को कंट्रोल (Control Blood Sugar Level) में रखा जा सके. इसके साथ ही साथ नेचुरल एंटिबायोटिक्स लेने की भी सलाह दी जाती है. ऐसे कई फल और सब्जियां हैं, ज‍िनमें प्राकृतिक एंटीडायबिटिक गुण होते हैं. इन्‍हीं में से एक है ओकरा (Okra For Diabetes) यानी भिन्डी. डीके पब्लिशिंग हाउस की पुस्तक 'हीलिंग फूड्स' के अनुसार, "ओकरा में फाइबर, विटामिन बी 6 और फोलेट सहित कई पोषक तत्वों होते हैं. विटामिन बी डायबिटिक न्यूरोपैथी की प्रगति को धीमा कर देते हैं और होमोसेक्सुअलिन, एक जोखिम कारक के स्तर को कम करता है. वहीं सोल्यूबल फाइइब (घुलनशील फाइबर) भी शुगर को स्थिर करने में मदद करता है."

Sesame Seeds For Diabetes: ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेंगे तिल, जानें तिल के फायदे

What Is Okra : अक्‍सर लोग इस बात को लेकर दुवि‍धा में रहते हैं क‍ि ओकरा क्‍या है. असल में ओकरा एक ऐसी सब्जी है, जिसका भारत में खूब इस्तेमाल किया जाता है. इसे कई मसालों के साथ पकाया जाता है और चपातियों के साथ खाया जाता है. कौन जानता था कि यह हमें मधुमेह के लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है!

Nutrition and Health Benefits of Okra: ओकरा यानी भ‍िंडी एक ऐसी सब्जी है जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स (Low Glycaemic Index)वाली है. मधुमेह के रोगियों को आहार में उन चीजों को शाम‍िल करने की सलाह दी जाती है जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कम हों. अब आप सोच रहे होंगे क‍ि ग्लाइसेमिक इंडेक्स या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स (Low Glycaemic Index) क्‍या है, तो आपको बता दें क‍ि यह एक रेंकिंग होती है, ज‍िससे खाने के आपके ब्लड शुगर पर होने वाले असर के अनुसार मापा जाता है. लो जीएल फूड (Low Glycaemic Index Food) ब्लड शुगर (Blood Sugar) को स्टेबल रखते हैं और जो शुगर रिलीज करता है उसे आराम से पचाने में मदद करता है. क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि 100 ग्राम भिण्डी में सिर्फ 7.45 ग्राम कार्बस होते हैं. यही वजह है कि भिंडी को डायबिटीज के लिए सुरक्षित माना जाता है.

Manage Diabetes Naturally: ये हैं वो 4 असरदार ड्रिंक्स जो Blood Sugar को करेंगे कंट्रोल में...

क्‍यों होती है डायबिटीज

शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी होने पर डायबिटीज की समस्या बढ़ जाती है. यह बीटा सेल्स को बेहतर बनाने में मददगार है और शरीर में इंसुलिन हार्मोन की संख्या बढ़ाने का काम करती है. भिंडी में प्रोटीन, वसा, फाइबर, कार्बोहाइट्रेड, कैल्शियम, फास्‍फोरस, आयरन, मैग्‍नीशियम और पोटेशियम होते हैं. जो इसे डायबिटीज रोगियों के लिए एक अच्छा आहार बनाते हैं. भिंडी में काफी मात्रा में फाइबर होता है जो पाचन क्रिया दुरूस्त करने में मददगार है. इतना ही नहीं यह आंतो में जमी गंदगी करता है. भिंडी का पानी डायबिटीज में काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. भिंडी का पानी या 'ओकरा वाटर' पीने से आप डायबिटीज जैसी समस्या पर कंट्रोल कर सकते हैं.

Diabetes: डायब‍िटीज से जुड़े 8 झूठ, जि‍न्हें सच मानते आए हैं आप

Benefits of Okra for Diabetes: यह बीटा सेल्स को बेहतर बनाने में मददगार है

Diabetes Management: जानें कि कैसे प्याज करेगा ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल

ऐसे बनाएं ओकरा वॉटर या भिंडी का रस (How To Make Okra Water For Diabetes)

1. पांच भिंडी की फलियां लें.

2. फलियां मध्यम आकार की हों तो ठीक रहेगा. इन्हें अच्छी तरह धो लें.

3. डंठल वाले हिस्से को काट लें और भिंडी के दो टुकड़े करें.

4. एक जार में 3 कप पानी लें. इसमें भिंडी के टुकड़े ड़ालें.

5. अब इसे रातभर पानी में छोड़ दें.

6. सुबह सबसे पहले पानी से भिंडी को निकाल दें.

7. ओकरा वॉटर यानी भिंडी का पानी तैयार है.

एनडीटीवी फूड से और खबरों के लिए क्लिक करें.

किसने कहा रात में खाने से होते हैं मोटे, ये खाओगे तो शर्तिया कम होगा वजन...

Diabetes Management: डायबिटीज है? तो आपके किचन में हर वक्त होनी चाहिए ये 5 चीजें...

सुपरफूड हैं हरी सब्जियां, ये 6 फायदे सुनकर हो जाएंगे हैरान...

Health Benefits of Fasting: बीमारियों से बचना है तो करें उपवास...

Weight Loss: मलाइका अरोड़ा की कॉफी है वेट लॉट और कीटोजेनिक फ्रेंडली!