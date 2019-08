Home Remedies For Cold: सर्दी-जुकाम से बचाव के उपाय, रसोई में ही मि‍लेंगे ये घरेलू नुस्खे How To Treat Common Cold At Home: आयुर्वेद (Ayurved) के अनुसार सर्दी बुखार और खांसी से बचने के लिए कई घरेलू नुस्खे (Common Cold Remedies) भी अपनाए जा सकते हैं. ठंड लगने पर लौंग, तुलसी, काली मिर्च और अदरक से बनी चाय खांसी, सर्दी, जुकाम के लिए 'रामबाण' का काम करती है. तो चलि‍ए एक नजर देखते हैं सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार के घरेलू नुस्खों को -