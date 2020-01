India Tour of New Zealand 2020: हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचों की वनडे सीरीज में 3-1 से मात देने वाली भारतीय क्रिकेट टीम बुलंद हौंसलों के साथ मंगलवार को छह सप्ताह के न्यूजीलैंड दौरे (New Zealand vs India) के लिए आकलैंड पहुंची. 24 जनवरी यानी शुक्रवार से पांच मैचों की टी-20 इंटरनेशनल सीरीज (T20 International Series) का पहला मैच होगा. टी-20 सीरीज के अलावा भारतीय टीम (Team India) तीन वनडे और दो टेस्ट मैच (Test Match) भी खेलेगी. भारत को न्यूजीलैंड में पांच मैचों की टी-20 सीरीज (Five-Match Series) खेलनी है जिसकी शुरुआत 24 जनवरी से हो रही है. इसके बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज (One-Day series) खेली जाएगी. न्यूजीलैंड में भारत को दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) खेलनी हैं. सीरीज का पहला टेस्ट 21 से 25 फरवरी के बीच खेला जाएगा जबकि दूसरा मैच 29 से चार फरवरी के बीचे खेला जाएगा.

लेकिन खेल के मैदान पर जंग शुरू होने से पहले टीम इंड‍िया के कप्‍तान व‍िराट कोहली अपनी टीम के साथ ऑकलैंड में पहले जिम सेशन में वर्कआउट करने के बाद स्थानीय खाने का लुत्फ उठाते नजर आए.

इसकी एक तस्‍वीर खुद विराट कोहली ने साझा की है-

Top team gym session and a good meal out in beautiful Auckland @im_manishpandey@imjadeja@klrahul11pic.twitter.com/nAuA1ro58h — Virat Kohli (@imVkohli) January 22, 2020

मंगलवार को जब भारतीय टीम ऑकलैंड पहुंची, तो विराट कोहली ने बल्‍लेबाज श्रेयस अय्यर और तेज गेंदबाज शार्दूल ठाकुर के साथ एक तस्‍वीर साझा की. जिसका कैप्‍शन दिया ''टचवुड ऑकलैंड. चलो चलते हैं...''

हम सभी जानते हैं क‍ि बल्‍ले पर कमाल द‍िखाने वाले व‍िराट कोहली खाने के भी बहुत शौकीन हैं. अक्‍सर उन्‍हें खाने के प्रत‍ि क्रेव‍िंग जाह‍िर करते देखा गया है.

न्यूजीलैंड के ख‍िलाफ टीम :

टी-20 टीम : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उप-कप्तान), संजू सैमसन, लोकेश राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी, रवींद्र जडेजा, शार्दूल ठाकुर.

वनडे टीम : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उप-कप्तान), पृथ्वी शॉ, लोकेश राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी, शार्दूल ठाकुर, केदार जाधव.

