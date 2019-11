Winter Healthy Superfood: ठंड के मौसम खाएं ये 5 फल, बीमारियां रहेंगी दूर, रहेंगे फिट...

Foods You Should Eat This Winter: सर्दी का मौसम एक ओर जहां हवा बदलने से मन को सुकून देता है वहीं दूसरी ओर बदलता मौसम सेहत से जुड़ी कई परेशानियां भी दस्तकत दे सकती हैं. भले ही सर्दियों में हवा नम हो, लेकिन फिर भी इस मौसम में शरीर में कई बार पानी की कमी हो सकती है. इसकी वजह है कि इस मौसम में कम पानी पीने की आदत. असल में इस मौसम में प्यास कम लगती है और इसी के चलते पानी कम पिया जाता है. ऐसे में आप अपने आहार में कुछ ऐसे बदला कर सकते हैं जो सर्दियों के मौसम में आपके शरीर को सेहतमंद और फिर बनाए रखेंगे. तो चलिए जानते हैं सर्दियों के मौसम में आने वाले 5 फलों के बारे में जो इस मौसम में आपको रखेंगे बीमारियों से दूर-

Winter Superfoods: ये खाओ और सर्दियों की समस्याओं को दूर भगाओ... ये हैं 'सुपर फूड्स'...

सर्दियों में आने वाले ये 5 मौसमी फल दूर करेंगे बीमारियों (5 Healthy Winter Fruits That Should Be Part of Your Diet)

1. बीमारियों से दूर रखेगा आंवला

आंवला के फायदे तो हम आपको कई बार बता चुके हैं. आंवला को वंडर फूड माना जाता है. आंवला में विटामिन C, विटामिन AB कॉम्‍प्‍लेक्‍स, पोटैशियम, कैलशियम, मैग्‍नीशियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और डाययूरेटिक एसिड पाए जाते हैं. आंवला को अमृत की तरह माना जाता है. आंवला को कई घरेलू नुस्खों में (Amla Remedies) इस्तेमाल किया जाता है. सर्दियों में अगर आपने आहार में आंवला शामिल करते हैं तो यह शरीर की इम्‍यूनिटी बढ़ाने और सर्दी-जुकाम जैसे संक्रमणों से लड़ने मे मददगार होता है. आंवला डायबिटीज में भी फायदेमंद होता है. आंवला इंसुलिन हारमोंस को मजबूत कर खून में शुगर लेवल (Blood Sugar Control) को कंट्रोल करते हैं.

2. सर्दियों में संतरा खाने से दूर रहेंगे रोग

सर्दियों के मौसम में आने वाले फलों में से एक है संतरा. संतरा विटामिन सी से भरपूर होता है, जो सर्दियों के मौसम में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार होता.

3. ठंड के मौसम में अंजीर रखेगी सेहत को बेहतर

सर्दियों में अंजीर इम्यूनिटी पॉवर को बढ़ाने के लिए अंजीर का सेवन है फायदेमंद. अंजीर में पोटेशियम होता है. पोटेशियम सोडियम के बुरे प्रभावों को कम करने में मददगार है. ज्यादा सोडियम नसों की तहों पर बहुत ज्यादा दबाव बना देता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. अंजीर खाने से आप अपने शरीर में फ्लूड्स का स्तर, हार्ट रेट और जल स्तर को संतुलन में रखता है. फिग्स या अंजीर हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक अच्छा आहार है.

4. सर्दी के मौसम में खाएं कीवी

वैसे तो आजकल कीवी हर मौसम में मिल जाते हैं. लेकिन अगर आप इन्हें सर्दी के मौसम में लेते है तो यह सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है. सर्दियों में यकीनन घी का इनटेक बढ़ जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप रोजाना कीवी खाते हैं तो यह जमे हुए फैट को कम करने में मददगार होता है. इसके साथ ही साथ यह सर्दियों में संक्रमण से लड़ने की ताकत को भी बढ़ाता है.

Foods You Should Eat This Winter: सीताफल में बहुत से मिनरल और विटामिन्स होते हैं.

5. सर्दियों में आहार में शामिल करें शरीफा

सीताफल या शरीफा (Sitaphal or custard apple) एक ऐसा फल है जिसका बहुत से लोग इंतजार करते हैं. कितने ही लोगों को तो सर्दियां पसंद ही इसलिए हैं, क्योंकि इसी मौसम में शरीफा भी आता है. सीताफल में बहुत से मिनरल और विटामिन्स होते हैं. सीताफल में विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, पोटेशियम, मैग्नेशियम और कॉपर जैसे अहम पोषक तत्व होते हैं. सीताफल में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है. विटामिन सी में शरीर की रोगों से लड़ने वाली शक्ति यानी इम्युन सिस्टम को बढ़ाने की क्षमता होती है तो हर दिन एक बार सीताफल खाइए और भगाइए दूर बीमारियों को.

