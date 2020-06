International Yoga Day 2020: योग करने से पहले और बाद क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? जानें क्या खाने से मिलेगा फायदा!

International Yoga Day 2020: इस विश्व योग दिवस पर जानें योग करने से पहले और बाद में क्या खाना चाहिए?

खास बातें योग करने के पहले और बाद में खाएं ये चीजें.

जानें योग करने से पहले और बाद क्या नहीं खाना चाहिए.

योग करने के बाद इस समय पिएं पानी.

International Yoga Day 2020: 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस खास दिन योग का महत्व (Significance Of Yoga) और जरूरत के बारे में जागरुकता बढ़ाई जाती है. योग हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रामबाण हो सकता है. इंटरनेशनल योग दिवस (International Yoga Day) की चर्चा हर कहीं है लेकिन योग या एक्सरसाइज करने के साथ हमारी डाइट (Diet) भी काफी मायने रखती है. योग करने के बाद क्या खाना चाहिए (What To Eat After Yoga) और योग करन से पहले क्या खाना चाहिए, इसको लेकर काफी संशय रहता है. योगा प्री और पोस्ट डाइट (Pre And Post Diet For Yoga) का ध्यान रख कर इसके फायदों को दोगुना किया जा सकता है. किसी भी एक्सरसाइज के फायदे उसे करने के बाद और पहले की डाइट (Diet) पर काफी हद तक निर्भर करते हैं.