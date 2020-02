Flour For Diabetes: डायबिटीज में कौन सा आटा खाएं? ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए ये 4 आटे हैं लाजवाब!

खास बातें डायबिटीज में खानपान का खास ध्यान रखना है जरूरी. ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए खाएं ये 4 आटे. डाइट में शामिल करें ये 4 तरह के आटे कंट्रोल होगा डायबिटी.

Best Atta For Diabetics: डायबिटीज को कंट्रोल करने को लेकर कई सारी बातें कही जाती है कि ये खाने से ब्लड शुगर लेवल (Blood Sugar Level) कंट्रोल होगा वगैरह-वगैरह! डायबिटीज (Diabetes) एक ऐसी बीमारी है जिसमें हर अहतियात बरतनी पड़ती है. एक भी गलती आपके लिए खतरनाक हो सकती है. कई लोग जानना चाहते हैं कि डायबिटीज में कौन सा आटा खाएं? (What Flour To Eat In Diabetes) ब्लड शुगर (Blood Sugar) को कंट्रोल में रखने के लिए कई चीजों को खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन क्या आपने कभी आटे से बनने वाली रोटियों के बारे में सोचा है. वैसे तो हम डायबिटीज डाइट (Diabetes Diet) में कई सारी चीजें लेते ही हैं साथ या कई चीजों से परहेज करते हैं लेकिन 4 तरह के आटे (Flour) डायबिटीज के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. खानपान औऱ गलत दिनचर्या से आज डायबिटीज एक सामान्‍य बन गई है. ब्लड शुगर कंट्रोल (control Blood Sugar) में रहे इसके लिए डायबिटीज रोगियों (Diabetes Patients) को अपनी डाइट में प्रोटीन, फाइबर के साथ कुछ जरूरी पोषक तत्व शामिल करने चाहिए. हम यहां 4 चीजों के आटे के बारे में बात कर रहे हैं जो डायबिटीज के लिए कमाल हो सकते हैं. हो सकता है आपके घर का समान्य सा आटा आपकी डायबिटीज के लिए ठीक न हो. ऐसे में इन चार तरह के आटे को चुनकर आप ब्लड शुगर से राहत पा सकते हैं. आमतौर पर डायबिटीज रोगियों को गेहूं की रोटी (Wheat Bread To Diabetes Patients) या चपाती का सेवन करने की सलाह दी जाती है, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे फाइबर से भरपूर आटे हैं डायबिटीज रोगियों के लिए रामबाण हो सकते हैं.

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने इस शानदार अंदाज में दी Daughter समिशा के लिए पार्टी, सामने आईं Photos

गोखरू ब्लड शुगर कंट्रोल करने, किडनी रोगों से राहत पाने, यौन क्षमता बढ़ाने के साथ PCOS में कमाल है यह आयुर्वेदिक औषधी!

Diabetes: डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए डाइट में शामिल करें ये आटे Diabetes: डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए डाइट में शामिल करें ये आटे

सॉफ्ट और चमकदार स्किन के लिए मूली का बनाएं पेस्ट, Hair Fall होगा कम, मिलेंगे सिल्की बाल और बेदाग त्वचा!

ये चार आटे कंट्रोल करेंगे डायबिटीज | These Four Flours Will Control Diabetes

1. जौ का आटा

जौ का आटा न सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है बल्कि यह आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में भी फायदेमंद हो सकता है. जौ का आटा आपके मेटाबॉलिज्‍म बेहतर करने और संक्रमण से बचाने में भी आपकी मदद कर सकता है. जौ के आटे को आप ओट्स, दलिया या पराठा बनाकर भी सेवन कर सकते हैं.

प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए क्या खाएं और क्या नहीं, कैसे करें बीपी को कंट्रोल?

2. राजगिरा का आटा

राजगिरा के आटे को भी सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. राजगिरा का आटा पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जिसे डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद माना जाता है. राजगिरा के आटे में हाई प्रोटीन, खनिज, विटामिन और कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इसे स्पेशियल बनाते हैं, लेकिन राजगिरा के आटे को गेहूं के आटे के साथ मिलाकर किया जाना चाहिए क्योंकि राजगिरा आटे में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्‍स होता है.

तेजी से वजन कम करना है, तो ये हैं सबसे आसान Weight Loss Tips! गायब हो जाएगी पेट की चर्बी!

Best Atta For Diabetics: राजगिरा का आटा ब्लड शुगर को कर सकता है कंट्रोल Best Atta For Diabetics: राजगिरा का आटा ब्लड शुगर को कर सकता है कंट्रोल

3. रागी का आटा

रोगी के आटे में काफी मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो डायबिटीज में काफी फायदेमंद माना जाता है. अगर आप रोजाना चावल या किसी और चीज के आटे का सेवन करते हैं तो आपको इससे बेहतर रागी के आटे का सेवन करना चाहिए. इसमें फाइबर होने से यह आपको लंबे समय तक अंदर से भरा हुआ महससू कराता है. इससे आप गलत खानपान से बच जाते हैं और आपका पाचन भी ठीक रहता है.

बासी रोटी खाने के हैं गजब फायदे, ब्लड प्रेशर को करेगी कंट्रोल, Diabetes में है फायदेमंद, एसिडिटी, अपच से भी दिलाएगी छुटकारा!

जामुन है डायबिटीज के लिए गजब का Superfood, ब्लड शुगर लेवल को आसानी से करता है कंट्रोल!

4. कुट्टू का आटा

डायबिटीज रोगियों के लिए कुट्टू का आटा सबसे अच्चा विकल्प हो सकता है. यह ब्‍लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए फायदेमंद हो सकता है. कई अध्ययनों में भी सामने आ चुका है कि कुट्टू का आटा डायबिटीज को कंट्रोल कर सकता है. कुट्टू का आटा आपके हार्ट और वजन घटाने में भी मददगार हो सकता है. आप इस आटे से कई तरह के व्यंजन बना सकते हैं.

और खबरों के लिए क्लिक करें

ये दो कमाल के सुपरफूड हैं Blood Sugar और डायबिटीज के लिए शानदार, डाइट में शामिल कर मिलेंगे कई और भी फायदे!

आसानी से वजन घटाने के लिए बनाएं हाई प्रोटीन डाइट चार्ट, तेजी से होगा Weight Loss, अंदर होगा पेट!

हरी मूंग तेजी से वजन घटाने, Body Fat कम करने के साथ ब्लड शुगर को भी करती है कंट्रोल! और भी कई फायदे

क्या रात में चावल खाने से बढ़ता है मोटापा? जानें चावल खाने से जुड़े 5 मिथ्स!

सुबह खाएंगे लहसुन तो रात तक मिलेंगे कई फायदे! जानें Garlic के 5 जबरदस्त स्वास्थ्य लाभ

हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए Masoor Dal से बनाएं फेसपैक, रोजाना लगाने से ये घरेलू नुस्खा करेगा कमाल!