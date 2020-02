Banana With Milk: दूध के साथ केला खाने से फायदे ही नहीं, होते हैं गंभीर नुकसान, जानें किन लोगों को हो सकता है ज्यादा नुकसान!

खास बातें दूध और केले का एक साथ सेवन करने से हो सकेत हैं नुकसान. केला और दूध को साथ में लेने से फायदों के साथ होते हैं नुकसान भी. जानें क्या होते हैं दूध और केला साथ में लेने से नुकसान.

Banana With Milk: केला और दूध को साथ में सेवन करने से कई कमाल के फायदों के बारे में तो आपने सुना होगा लेकिन क्या आपको इसके नुकसान के बारे में पता है? जी हां! केला और दूध (Banana And Milk) को एक साथ खाने से स्वास्थ्य को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं. जो लोग हेल्दी बॉडी (Healthy Body) पाना चाहते हैं वह केला और दूध का सेवन (Banana And Milk Diet) करते हैं साथ ही इन दोनों को साथ में लेने से और भी कई लाभ हो सकते हैं. आयुर्वेद (Ayurveda) में भी केले और दूध को सेहत के लिए नुकसानदायक (Banana And Milk Harmful To Health) बताया गया है! इससे पाचन तंत्र (Digestive System) को नुकसान पहुंच सकता है. इससे आपको कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं और शरीर में विषाक्त पदार्थ पैदा हो सकते हैं. अस्थमा (Asthma) के मरीज अगर केले और दूध को एकसाथ लेते हैं तो उनको बलगम और सांस की दिक्कत पैदा हो सकती है. केले और दूध को एकसाथ लेने से आपको गैस की समस्या (Gas Problem) हो सकती है. अगर आप भी दूध और केले को मिलाकर खाते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है.

दूध और केले का एक साथ सेवन करने के नुकसान

1. शरीर में पैदा हो सकते हैं विषैले तत्व

आयुर्वेद के अनुसार केले और दूध का सेवन एकसाथ करने से शरीर में विषैले तत्व पैदा हो सकते हैं. इससे शरीर के अंगों और कार्यप्रणाली पर बुरा असर पड़ सकता है. केला और दूध खाने से शरीर भारी-भारी बना रह सकता है माना जाता है कि इससे दिमाग की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है.

2. अस्थमा में नुकसानदायक

अगर आपको अस्थमा की बीमारी है तो आपको इस कॉम्बिनेश को बिल्कुल ट्राई नहीं करना चाहिए. क्योंकि दूध और केले को एकसाथ खाने से कफ की समस्या बढ़ जाती है और यह कफ अस्थमा रोगी के लिए परेशानी बढ़ा सकता है.

Banana With Milk: अस्थमा के मरीजों को केला और दूध के एक साथ सेवन करने से बचना चाहिए!

3. केला-दूध साथ में लेने से हो सकती है एलर्जी

केला और दूध को एक साथ सेवन करने से शरीर में टॉक्सिन पैदा हो सकते हैं. जो हमारे शरीर में एलर्जी पैदा कर सकते हैं. ऐसे में जिन लोगों को साइनस की समस्या है उनको भी केला और दूध का सेवन नहीं करना चाहिए.

4. पाचन हो सकता है खराब

दूध के साथ केला खाना आपके नुकसानदायक हो सकता है. इससे आपके पाचन तंत्र पर असर हो सकता है. अगर आप दूध और केले का सेवन करना चाहते हैं तो पहले दूध पी लें. इसके कुछ समय बाज केला खाएं.

