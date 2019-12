दिन में इस समय कॉफी पीना हो सकता है खतरनाक! खाली पेट पीने से होंगे ये... नुकसान

खास बातें शाम के समय कॉफी पीने के हैं कई नुकसान! किस समय कॉफी पीने से होता है फायदा? जानें किस समय कॉफी पीना है खतरनाक?

Coffee: इस कड़ाके की ठंड में चाय और कॉफी से आप सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे होंगे! आजकल लोगों को कॉफी (Coffee) काफी पसंद होती है. कई लोग अपने दिन की शुरूआत एक कप गर्म कॉफी (Hot Coffee) के साथ करते हैं. कुछ लोग इसे पीकर ताजगी और एनर्जी महसूस करते हैं, वहीं कुछ लोग इसे स्वाद और इसके फ्लेवर के वजह से पीते हैं. अक्सर ऑफिस में काम करने के दौरान या लगातार पढ़ाई करते हुए व्यक्ति अच्छी खासी मात्रा में कॉफी पी जाते हैं. गर्मी का एहसास देने वाला पेय. ठंड में आप घर में बैठे हों या फिर ऑफिस में काम कर रहे हों और कोई कॉफी के लिए पूछे तो आप मना नहीं कर पाएंगे. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि कॉफी पीने का भी एक समय होता है? जी हां! कॉफी को किसी भी समय पीने से नुकसान हो सकते हैं. कॉफी का सीमित मात्रा में सेवन करने से आप सर्दी से तो बच ही सकते हैं साथ ही इसके कई फायदे भी हैं. यहां जानें कॉफी पीना काIs it okay to drink coffee on an empty stomach? सही समय और किस समय कॉफी पीने से हो सकता है खतरनाक-

इस समय कॉफी पीना खतरनाक!

1. खाली पेट न पिए कॉफी

खाली पेट कॉफी का सेवन आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है. आपजल की भागदौड़ में सुबह नाश्ता करने तक का समय नहीं होता है ऐसे में हम एक कप कॉफी पीकर घर से निकल लेते हैं. ऐसे में अगर आपने लंबे समय से कुछ नहीं खाया है तो आप कॉफी पीने की भूल न करें. इससे आपको एसिडिटी, अल्सर, कब्ज और पेट संबंधित अन्य समस्याएं हो सकती है. खाली पेट कॉफी पीने से जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो इससे सीने में जलन होने लगती है.

2. देर शाम कॉफी पीने से नुकसान

शाम को कॉफी के साथ स्नैक्स खाने का मजा ही कुछ और है. लेकिन, हमें देर शाम भी कॉफी पीने से बचना चाहिए. देर शाम कॉफी पीने से आपको भूख नहीं लगती है. ऐसे में कई बार डिनर करने की इच्छा नहीं करती है. देर शाम तक कॉफी पीने से रात को नींद आने में भी परेशानी हो सकती है.

3. सोने से पहले न पिएं कॉफी

अगर आप भी सोने से पहले कॉफी पीते हैं तो सावधान हो जाएं. यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है. सोने से पहले तो भूल से भी कॉफी नहीं पीनी चाहिए. कॉफी में कैफीन पाया जाता है, जो आपके निंद्रा चक्र को प्रभावित कर सकता है.

4. सुबह सबसे पहले कॉफी पीने की आदत छोड़ें

कई सारे लोगों को सुबह उठते ही कॉफी पीने की आदत होती है. ऐसा करने से शरीर में मौजूद कॉर्टीसोल हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है. यह आपकी इम्यूनिटी को प्रभावित कर सकती है. साथ ही मेटाबॉलिज्म और स्ट्रेस रेस्पॉन्स को रेग्यूलेट करने के लिए भी जिम्मेदार होता है. अगर आप सुबह उठते ही कॉफी का सेवन करने से आपके शरीर में स्ट्रेस लेवल बढ़ने के साथ आपको मूड स्विंग्स की भी शिकायत होगी.

कब कॉफी पीने से होगा फायदा

1. नाश्ते और लंच के बीच पिएं कॉफी

सुबह नाश्ते के बाद और लंच के पहले का जो समय होता है, इस दौरान आप कॉफी पी सकते हैं. यह ऐसा समय होता है जब हर किसी को हल्की भूख लग रही होती है और शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है. इस समय कॉफी पीने से दिनभर काम कर पाएंगे.

2. वर्कआउट से पहले पी सकते हैं कॉफी

वर्कआउट से पहले कॉफी पीना सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है. कैफीन एनर्जी बढ़ाने का कारक होती है. ऐसे में वर्कआउट से आधा घंटा पहले कॉफी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्टअप हो सकता है. इसमें मौजूद कैफीन के कारण आपके शरीर की एनर्जी बढ़ सकती है.

